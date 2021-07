Internationaal onderzoek: extreme hitte in Canada vrijwel onmogelijk zonder klimaatverandering

De extreme hitte die Noord-Amerika teistert, zou vrijwel onmogelijk zijn zonder de invloed van de mens op het klimaat, schrijft een onderzoekscollectief van wetenschappers uit 27 landen (waaronder Nederland), in een woensdag gepubliceerd onderzoek.

Onlangs legde ook het klimaatpanel IPCC een oorzakelijke verband tussen dit type weersextremen en klimaatverandering. Hittegolven als in Canada vormen slechts het begin, constateerden zij in een rapport dat deze maand uitlekte.

De extreme hitte in Noordwest-Amerika is nog altijd een zeldzaamheid, schrijven de wetenschappers van World Weather Attribution in hun woensdag verschenen rapport, maar: ‘Terwijl het klimaat verder opwarmt, zal die minder zeldzaam worden.’

