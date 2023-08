India is op de maan geland, als vierde land ooit

Om 14:33 uur kwam woensdag het verlossende woord: Chandrayaan-3 stond veilig en wel nabij de zuidpool van de maan. De missie bestaat uit een lander en een maankarretje om mee rond te rijden. Beide hebben apparatuur aan boord om wetenschappelijk onderzoek te doen naar omstandigheden rond de landingsplek.

De polen van de maan zijn bijzonder interessant. Eerder werd er de aanwezigheid van bevroren water aangetoond. Dat is van groot belang voor toekomstige, bemenste maanmissies. De missie duurt maximaal één maan-dag (14 aardse dagen). Daarna gaat de zon weer onder en kunnen de zonnepanelen geen energie meer leveren.

Misschien nog wel belangrijker dan het wetenschappelijk onderzoek is dat India nu heeft laten zien dat het over de juiste kennis en technologie beschikt om veilig op de maan te landen. India hoort nu bij het selecte groepje (met de VS, de Sovjet-Unie en China) dat daar met succes een ruimtevaartuig heeft neergezet. De landingen van de VS en de Sovjet-Unie stammen allemaal uit de vorige eeuw.

India’s buurland en geopolitieke rivaal China was tot nu toe het enige land dat in de 21ste eeuw een succesvolle maanlanding uitvoerde. De Chinese Chang’e 4-missie landde in 2019 als eerste op de achterkant van de maan, die vanaf de aarde altijd onzichtbaar is. Met deze primeur op de zuidpool, waar dus veel ijs te vinden is, heeft India laten zien dat het volop meedoet in de nieuwe race om de maan.

De nieuwe maanrace

Die race is in volle gang. Onlangs deed Rusland nog een poging om als eerste op de zuidpool van de maan te landen. Afgelopen zondag crashte echter hun lander, de Loena-25. Al ruim voor de landingspoging deden zich problemen voor, toen het ruimtevaartuig naar een lage baan om de maan probeerde te sturen. Waarschijnlijk leverde de stuwmotor te veel kracht, of ging de kracht in de verkeerde richting.

Meestal levert dit manoeuvreren naar een lage baan geen problemen op. Dat het in die relatief gemakkelijke fase al misging, zegt veel over de staat van de ooit zo succesvolle Russische ruimtevaart.

Met schijnbaar gemak brachten de Apollo-missies ooit astronauten van en naar de maan. Maar landen op de maan is moeilijk. Het is een lang proces van vallen en opstaan om het te leren. De omstandigheden op de maan zijn onvergelijkbaar met die op aarde. Er is geen luchtweerstand om te helpen afremmen en ook oriëntatie is lastig.

Nog meer mislukte missies

Ongeveer de helft van de ooit uitgevoerde missies mislukte, waaronder vele probeersels van de VS en de Sovjet-Unie in de jaren vijftig en zestig.

De Loena-25 is dan ook lang niet de enige recente missie die de maan niet haalde. Ook de vorige Indiase landingspoging, de Chandrayaan-2 missie, kwam in 2019 onbedoeld hard op het maanoppervlak terecht. In april van dit jaar mislukte een Japanse poging. De computer van Hakuto-R berekende dat de lander zich vlak boven het maanoppervlak moest bevinden en beëindigde de landingsprocedure. In werkelijkheid zat de lander nog op vijf kilometer hoogte en viel vervolgens te pletter.

Later dat jaar crashte ook de Israelische robotlander Beresheet (Hebreeuws voor ‘het begin’) vanwege motorproblemen. ‘Small country, big dreams’, stond er trots op dat vaartuigje.

