In zijn boek ‘Inzichten’ maakt Karl Deisseroth een fascinerende reis naar de oorsprong van emoties

Mateo wist niet waarom hij niet meer kon huilen. Terwijl hij daar juist alle reden toe had. Een paar maanden eerder had hij een auto-ongeluk gehad. Hij had plots moeten uitwijken, was met zijn auto over de kop geslagen en ondersteboven in een boom blijven hangen. Mateo was ongedeerd, hij hing alleen vast in zijn gordel en moest een uur lang machteloos toezien hoe naast hem zijn jonge vrouw die de klap niet had overleefd, langzaam koud werd, samen met hun ongeboren kind.

Misschien kon Mateo niet meer huilen omdat hij geen hoop meer had op een toekomst, speculeert Karl Deisseroth in Inzichten. Al zijn gedachten gingen terug naar dat ene fatale moment, de toekomst bestond voor Mateo niet meer. En hoop op een toekomst, hoop om te overleven, is immers een belangrijke drijfveer in de evolutie. Als er geen hoop is, hebben we volgens Deisseroth geen reden meer om te huilen.

Maar eigenlijk begrijpt de wetenschap niet waarom mensen huilen, vervolgt hij. Dieren hebben ook traanklieren, maar de mens is de enige die tranen laat vloeien om zijn verdriet, of vreugde, te uiten. Dat biedt voordelen, tranen wekken sympathie op, maar de wener toont ook zijn kwetsbaarheid. Bovendien huilen velen zelden of nooit en wordt ook niet iedereen door andermans tranen geroerd.

Maakt nieuw bedrading in onze hersenen huilen mogelijk?

Misschien zijn we getuige van een evolutionair experiment, mijmert Deisseroth ten slotte, en is door een toevallig ongelukje nieuwe bedrading in de hersenen aangelegd die huilen mogelijk maakt, maar is de natuur er nog niet over uit of ze deze vernieuwing bij de hele mensheid wil doorvoeren.

Het is deze manier van denken waarmee het boek van de Amerikaanse psychiater en neurowetenschapper Karl Deisseroth doordrenkt is. Hij zoekt naar verklaringen voor het gedrag van zijn patiënten en probeert daarbij de inzichten uit zijn praktijk te combineren met wat zijn patiënten zelf vertellen en wat de moderne wetenschap te bieden heeft.

Dertig jaar geleden, toen hij begon als psychiater, had hij daar nauwelijks gereedschap voor. “Er was niets wat we konden meten”, schrijft hij. “We hadden alleen woorden – wat de patiënt zei, en wat wijzelf zeiden. Er waren geen achterliggende verklaringen. Niemand kon antwoord geven op de meest simpele vragen, zoals wat een psychiatrische stoornis fysiek gezien eigenlijk inhield, of waarom nu juist deze persoon eraan leed, of hoe zo’n vreemde, verschrikkelijke toestand ooit deel kon zijn geworden van de menselijke ervaring. Misschien konden met nieuw gereedschap nieuwe vragen worden gesteld.”

Tegenwoordig beschikt Deisseroth wel over zulk gereedschap. Hij is niet alleen psychiater geworden, hij stond ook aan de wieg van wat de optogenetica wordt genoemd. Deisseroth ontwikkelde met zijn team een manier om genen van bepaalde algen over te brengen in hersencellen van muizen. Dat algen-gen maakt eiwitten die licht omzetten in een elektrisch stroompje. Onderzoekers kunnen nu heel gericht specifieke neuronen activeren en zo de muizen ‘besturen’. De dieren worden angstig of agressief, zonder dat er iets is om bang of boos om te worden. Of de muizen gaan obsessief drinken terwijl ze geen dorst hebben. Deisseroth werd vorig jaar voor dit werk geëerd met de prestigieuze Heinekenprijs.

Optogenetica is nog een rudimentair stuk gereedschap

Het is bijna beangstigend om te beseffen dat je met zulke simpele ingrepen – het belichten van enkele hersencellen op een totaal van vele miljoenen – complex gedrag van muizen en wellicht ook mensen, kunt beïnvloeden. Maar Deisseroth is de eerste om te erkennen dat de optogenetica nog een rudimentair stuk gereedschap is. Pas met een sterk vereenvoudigd model voor bepaalde hersenfuncties kan hij met zijn algen-gen een idee toetsen.

Toch biedt ook zo’n simpel model soms verrassende inzichten. Neem autisme. Vaak wordt gezegd dat autisten geen goede theory of mind hebben, dat ze zich niet goed kunnen verplaatsen in de denkwereld van een ander. En dat ze daarom moeite hebben met sociale interactie. Dat zal voor een deel waar zijn, schrijft Deisseroth, maar zijn patiënten leren hem dat het ook met informatieoverdracht te maken heeft. Mensen met autisme kunnen de veelheid aan informatie – zoals het onvoorspelbare gedrag van een ander – niet goed verwerken. Vandaar dat ze zo hechten aan orde en regelmaat.

Experimenten met muizen bevestigden deze gedachte. Uit onderzoek was gebleken dat de hersenen van mensen met autisme sterker op informatieprikkels reageren. Of preciezer: dat de balans tussen neuronen die moeten reageren en de neuronen die deze reactie moeten dempen, is verstoord. Met deze kennis voorzag Deisseroth enkele prikkelende neuronen van muizen van

algen-genen en enkele dempende neuronen van andere algen-genen. Zo kon hij de groepen neuronen met rood en blauw licht onafhankelijk van elkaar sturen waardoor de muizen een soort autistisch gedrag vertoonden. En muizen waarvan een (ander) gen was uitgeschakeld waardoor ze ‘autistisch’ werden, werden met het rode en blauwe licht weer een stuk socialer.

Verhalen van mensen van vlees en bloed

Maar het zijn zijn patiënten die de hoofdrol spelen in het boek. Elk hoofdstuk is gewijd aan een psychiatrische stoornis. Mensen van vlees en bloed vertellen wat hun is overkomen, hoe zij de wereld zien of waarom ze niet weten hoe ze verder moeten.

Het zijn aangrijpende verhalen. De psychotische Winnie, die ervan overtuigd is dat haar buurman haar afluistert met zijn schotelantenne en dat haar jongere collega alleen maar zwanger is geworden om haar te pesten. Emily, die hulp zoekt vanwege haar eetstoornis maar de kliniek ontvlucht omdat ze niet geholpen wil worden.

Of de negentienjarige Henry, die een eind aan zijn leven wil maken nadat zijn geliefde hem verlaten heeft, maar als hij met zijn wanhoopsgedachte bij zijn vader aanklopt, te horen krijgt: “Doe dat niet thuis. Je moeder zou mij de schuld geven.” Henry snijdt zichzelf om de pijn van de vroege scheiding van zijn ouders niet te hoeven voelen, maar ook weer niet zo ernstig dat zijn borderline levensbedreigend is. En dus moet de psychiater Deisseroth hem laten gaan.

De kern van de psychiatrie is de poging om ongebruikelijke werkelijkheden vanuit het perspectief van de patiënt waar te nemen en te ervaren, schrijft hij. “Wat voorstellingsvermogen hier kan bijdragen is onduidelijk en niets staat vast, maar de ervaring heeft geleerd dat de moderne neurowetenschap en psychiatrie los van elkaar allerlei beperkingen hebben. Om mijn patiënten te begrijpen leken inzichten uit de literatuur me lange tijd net zo belangrijk – af en toe boden deze een venster op de hersenen dat informatiever was dan een microscoop. Nog steeds keer ik zo vaak mogelijk terug naar mijn levenslange liefde voor het schrijven.”

Ook daar krijgen de lezers hun deel van. Inzichten blinkt uit in prachtige beschrijvingen van de menselijke geest, hoe deze kan ontsporen en waar in de evolutie het zaadje daarvoor kan zijn geplant. Soms zijn die beschrijvingen iets te prachtig, te kunstig, waardoor je het zicht op het grote verhaal dreigt te verliezen. Maar los daarvan is het een fascinerende zoektocht die je geregeld dwingt het boek even terzijde te leggen om passages te overdenken.

Karl Deisseroth: Inzichten, de ontstaansgeschiedenis van ons gevoelsleven. Uitgeverij Ambo|Anthos, 288 blz. 23,99 euro. ISBN 978 90 263 4704 7

