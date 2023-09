In het lab werkte de medicatie. Maar de echte wereld is geen lab

MTX is een prachtmedicijn tegen reuma, als je behoort tot de meerderheid van de mensen bij wie het aanslaat. Zo’n 30 procent van de patiënten heeft er geen baat bij, of heeft last van bijwerkingen. Helaas is er nog geen betere richtlijn dan om het voor te schrijven en te kijken of het werkt.

Hoe dat beter kan, daar begeleidde Robert de Jonge, hoogleraar laboratoriumgeneeskunde aan Amsterdam UMC, meerdere studies naar. De zoektocht is naar een model dat voor een patiënt probeert te voorspellen of MTX gaat werken. Daar worden allerlei data bijgehaald, van bloedwaarden tot het gewicht van de patiënt. Het leverde heel wat nieuwe informatie op, soms uit onverwachte hoek. “Onze hypothese was bijvoorbeeld dat een hoge foliumzuurstatus in het bloed de respons negatief zou beïnvloeden. Dat bleek juist andersom”, vertelt De Jonge.

Zo is er nog heel veel over het effect van medicatie te leren dat nog niet goed in kaart is gebracht, ook over middelen die mensen dagelijks slikken. En een geval als MTX klinkt misschien uitzonderlijk, maar dat is het niet, vertelt De Jonge. “Die 30 procent is wel gebruikelijk. Bij de meeste geneesmiddelen zit wel een soortgelijke groep die niet reageert of toxische bijwerkingen heeft.”

Mensen verschillen nu eenmaal

Artsen, apothekers en farmacologen maken daar zeker geen geheim van. “We weten echt niet goed hoe elk geneesmiddel uitwerkt op elke patiënt”, zegt Jos Kosterink, hoogleraar ziekenhuisfarmacie aan het UMCG. Hij heeft nog een ander interessant weetje. “Als je alle geneesmiddelen bij elkaar neemt, is het resultaat maar bij 50 tot 60 procent van de patiënten zoals beoogd. Dat is niet omdat het geneesmiddel slecht is, maar omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen.”

Let wel, het gaat hier om alle effecten van alle geneesmiddelen. Lang niet al die afwijkingen van de verwachte uitkomst zijn een probleem, soms is het zelfs een meevaller. Maar het geeft wel aan dat de ‘echte wereld’ van de toegepaste zorg een andere is dan het lab.

De klinische proeven die aan de introductie van een geneesmiddel voorafgaan zijn grondig, zonder twijfel. Eerst komen de laboratoriumtests, dan volgen dierproeven, proeven op gezonde mensen en ten slotte een proef op een groep patiënten. Alleen, het blijft een geoptimaliseerde omgeving en de vertaling naar patiënten in de spreekkamer is niet altijd duidelijk. Er zijn grote verschillen tussen patiënten. De leeftijd, het tempo waarin ze stoffen opnemen in het lichaam, de manier waarop de geneesmiddelen bijwerkingen geven, de andere aandoeningen die ze hebben. Het speelt allemaal mee.

Zo snel mogelijk op de markt

Het LUMC zocht die variatie eens uit voor hun longkankerpatiënten. Ze vergeleken onder andere de leeftijd en fysieke gesteldheid van hun patiënten met die van de deelnemers aan de klinische proef met een geneesmiddel. Van hun patiënten zou 70 tot 80 procent in aanmerking komen voor zo’n studie. Of dat veel of weinig is, daar kunnen de meningen over verschillen, zegt ziekenhuisapotheker Juliëtte Zwaveling van het LUMC, “maar het onderstreept dat het nuttig is om nog eens kritisch te kijken hoe het patiënten vergaat”.

Gabe Sonke, oncoloog aan het Antoni van Leeuwenhoek, legt de dynamiek uit. “Een bedrijf maakt een veelbelovend medicijn en dat willen we allemaal zo snel mogelijk op de markt hebben, patiënten, artsen en de bedrijven zelf.”

Hij heeft de haast zien toenemen de afgelopen jaren, met gevolgen voor de opzet van onderzoeken. “Als je kijkt naar de gouden standaard bij onderzoek, dan wil je uiteindelijk weten of een grotere groep patiënten die een medicijn krijgt langer leeft dan een vergelijkbare controlegroep die het medicijn niet krijgt met daarbij oog voor kwaliteit van leven. Twintig jaar geleden was dat echt ook de norm voor onderzoeken, maar tegenwoordig nemen we in de oncologie steeds vaker genoegen met onderzoeken die laten dat een tumor kleiner wordt zonder dat duidelijk is wat het gevolg daarvan is voor de duur en de kwaliteit van leven. Of met onderzoeken zonder controlegroep. En soms zijn aandoeningen zo zeldzaam dat nog maar bij weinig patiënten ervaring is opgedaan op het moment dat een medicijn beschikbaar komt.”

Een deel van het onderzoek wordt eigenlijk niet gedaan

De wens om medicijnen sneller beschikbaar te krijgen is voorstelbaar, maar die leidt wel tot meer onzekerheid over wat het geneesmiddel precies gaat doen bij patiënten in de spreekkamer, legt Sonke uit. En meer onzekerheid zal voor groter deel van de patiënten kunnen betekenen dat ze een behandeling krijgen die uiteindelijk niet bijdraagt aan een langer of beter leven.

Komt het geneesmiddel door de proef, dan komt het op de markt. En dat is het dan, constateert Sonke. Of het ook zo goed werkt voor een tachtigjarige die er nog andere aandoeningen naast heeft, is niet goed duidelijk. Zo’n patiënt zal je niet gauw als deelnemer aan de klinische trial zien. In de echte wereld zijn die mensen er uiteraard wel, maar hoe het hun vergaat, wordt niet systematisch in kaart gebracht. “Eigenlijk wordt dat stuk van het onderzoek niet gedaan”, zegt Sonke. “Daar zit een gat.”

In het gat springen

Dat gat is wat hij en collega’s met onderzoek in die echte wereld proberen te dichten. Maar wat daarbij nog ontbreekt, is een systematische aanpak. “Het gaat nog steeds om goedbedoelde initiatieven”, zegt Sonke. “We zouden dit structureel moeten inbedden.”

Toelating van een geneesmiddel op de markt zou geen eindpunt moeten zijn, maar het begin van een volgende fase in het onderzoek. “Je weet dan dat er een werking is van het medicijn, maar leidt dat ook tot patiëntvoordeel? En wat is gepast gebruik van het geneesmiddel?”

Om antwoorden te vinden op die vragen, is monitoren hoe het de patiënten vergaat voor Sonke een minimumvariant. Hij bepleit een benadering die hij ook toepaste in de studie naar medicatie bij borstkanker; variëren in dosis of startmoment, met een controlegroep om te kijken wat de verschillen zijn. “Iedereen vindt dit een goed idee, patiënten, dokters, verzekeraars, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, enzovoort. Er zijn ook steeds meer initiatieven op dit vlak, maar een structurele inbedding ervan in de ontwikkeling van geneesmiddelen ontbreekt nog. Maar we komen er wel, daarvan ben ik overtuigd.”

De resultaten zijn veelbelovend Nader onderzoek naar de werking van geneesmiddelen die al op de markt zijn, kent meerdere benaderingen die elkaar overlappen en aanvullen. Grofweg zijn er een paar richtingen: breed onderzoek onder de patiëntenpopulatie die het middel voorgeschreven krijgt, en gepersonaliseerde medicatie waarbij wordt geprobeerd de medicatie zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt. Die twee vinden elkaar dan weer in wat biomarkeronderzoek wordt genoemd. Daarbij wordt gezocht naar de – vaak genetische – kenmerken die een voorspellende waarde hebben over de werking van een geneesmiddel op individueel niveau. Al die bewegingen staan nog aan het begin, maar resultaten zijn er al volop. Oncoloog Gabe Sonke werkt met collega’s uit het Erasmus MC en Amsterdam UMC aan een project dat aantoonde dat een bepaalde medicatie bij patiënten met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker korter en later kan worden gegeven met een even goed resultaat. Dit geeft veel minder bijwerkingen en bespaart tientallen miljoenen euro’s per jaar. Eerder dit jaar konden Sonkes collega’s van het Antoni van Leeuwenhoek een doorbraak melden op het gebied van biomarkers. Ze konden vooraf aantonen dat voor een bepaalde groep darmkankerpatiënten een bepaalde chemokuur geen nut had. Robert de Jonge noemt ook een studie uit 2018, waarbij de dosering van een kankermedicijn werd bepaald op basis van een genotype. “Dat gaf 50 procent minder bijwerkingen.” Een verwante ontwikkeling is het DNA-paspoort voor patiënten. Aardig wat ziekenhuizen en huisartsen werken daar al mee. Door een aantal factoren in kaart te brengen, kan de apotheker voor een reeks aan medicijnen zien hoe het lichaam van deze patiënt erop zal reageren en de dosis daarop afstemmen. Ook dat voorkomt weer bijwerkingen en overbehandeling.

Kosterink van het UMCG helpt nu stappen zetten in een structurele monitoring van het gebruik van de duurste geneesmiddelen. Hij is voorzitter van de expertisegroep Regie op registers, die pleit voor een centrale registratie van data over de gezondheid van patiënten na de behandeling. Dat zou breed opgezet moeten worden, je weet immers niet altijd vooraf welke data je nodig gaat hebben. “Stap één is om die data gestandaardiseerd vast te leggen en te verzamelen”, zegt hij. “Vervolgens ga je een set aan data definiëren die jou in staat stelt een uitspraak te kunnen doen over het effect van een geneesmiddel, eventueel vergeleken met een ander geneesmiddel of behandeling.”

Voor de duurste geneesmiddelen komt daar een acute financiële prikkel bij. We geven nu ongeveer drie miljard euro uit aan deze categorie, en ze werken dus lang niet bij iedereen zoals beoogd. Maar de systematiek gaat op voor alle medicatie, benadrukt Kosterink. “Je zou dit op elk geneesmiddel kunnen toepassen, duur of niet duur, maar ook andere behandelingen.”

Wat hem betreft komt er een ‘zorginformatielandschap’ van data uit de echte wereld. “Dat stelt ons in staat om te zien of onze zorg doet wat die moet doen. Dat is in de eerste plaats om de zorg te verbeteren, maar ook voor onderzoek. Wat kun je uit die data halen waardoor je denkt ‘dit moeten we misschien anders doen’?”

Zoeken in elektronische patiëntendossiers

Monitoring is dus een belangrijke ontwikkeling om goed geneesmiddelgebruik in de praktijk bij de individuele patiënt te toetsen. Dan hoeft het lang niet altijd te gaan om bewerkelijke bloedmonsters en dergelijke. Veel data is relatief simpel op te halen. In het LUMC is het inmiddels vrij gebruikelijk om geanonimiseerd elektronisch patiëntendossiers door te lopen op zoek naar informatie over de werking van een middel in de echte wereld.

“Vroeger was je daar een half jaar mee bezig”, herinnert Zwaveling zich. “Nu kun je vrij snel zien bijvoorbeeld hoelang onze patiënten die bepaalde medicatie kregen voorgeschreven voor een behandeling van kanker hebben geleefd. Dat is niet zulk hard bewijs als onderzoek met een controlegroep, maar het is wel informatie die kan helpen om de zorg voor volgende patiënten te verbeteren.”

Een ander initiatief is bijvoorbeeld om patiënten met chronisch medicatiegebruik een jaarlijks gesprek bij de apotheek aan te bieden. De tijd die dat kost, verdient zich wellicht al gauw terug doordat uit zo’n jaargesprek kan blijken dat sommige geneesmiddelen gestopt kunnen worden of het gebruik aangepast, is de verwachting. Ook aan het UMCG doet Kosterink al dergelijke ‘onderhoudscontroles’ voor medicatiegebruik, bij bijvoorbeeld transplantatie- of dialysepatiënten.

De telefoon van de patiënt helpt

De patiënt kan ook steeds meer zelf. Traditioneel is vaak zelfrapportage: ‘hoe gaat het met u?’ Weinig efficiënt, zegt farmacoloog Adam Cohen van het LUMC in Leiden. “We vragen het de patiënt, en dan zegt die dat het goed gaat. Dat antwoord wil je ook, want anders loopt je spreekuur uit. De realiteit is dat niemand zich kan herinneren hoe het vorige week echt ging, laat staat het afgelopen jaar.”

Maar met behulp van nieuwe technologie kan thuismonitoring een grote vlucht nemen. “Of een patiënt goed slaapt, kan zijn telefoon hem tegenwoordig heel goed vertellen. Die data kun je gebruiken.”

Dat denkt ook Kosterink. “Wearables, draagbare elektronica die metingen doen aan het lichaam, zijn sterk in ontwikkeling. Slaap, bloeddruk, bloedsuikerspiegels, ik kan me voorstellen dat dit in de nabije toekomst steeds meer gebruikt gaat worden.”

Probleem is wel dat veel van die techniek ontwikkeld wordt door de grote techbedrijven en niet zomaar toegankelijk is. Voordat we al die gegevens daadwerkelijk breed in de zorg en wetenschap op een verantwoorde manier kunnen gebruiken, moet er nog heel wat gebeuren. “Er moet serieus aandacht zijn voor de privacy van de patiënt”, benadrukt Kosterink.

De hoogleraar hoopt dat de overheid een voortrekkersrol wil nemen om het ‘zorginformatielandschap’ werkelijkheid te maken. Of de overheid dat ook zelf moet gaan beheren, is een tweede. Hij verwijst naar Scandinavische landen. “Daar is één elektronisch patiëntendossier, onder een onafhankelijke regie. Waar het om gaat, is dat we er van op aan kunnen dat er veilig mee wordt omgegaan. Zowel met de privacy van patiënten als met de kwaliteit van de data.”

