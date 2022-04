In het hondenasiel loopt de stress op, maar hoe meet je dat?

De gang naar een asiel is ook voor een hond een ingrijpende verandering. Dat geeft stress. Maar hoe erg en hoe lang? Onderzoekster Janneke van der Laan beproeft verschillende methoden om dat te meten.

Hoe goed ze er ook verzorgd worden, een asiel is voor een hond niet de ideale omgeving. “Een hond die in een asiel wordt ondergebracht wordt gescheiden van de mensen en dieren die hij kende, van zijn vertrouwde omgeving. Hij komt in een nieuwe omgeving, met andere geuren, en andere honden die misschien niet allemaal even vriendelijk zijn”, zegt Janneke van der Laan, onderzoekster diergedrag aan de Universiteit Utrecht.

Dat geeft een stressreactie, hoe dan ook, want stress betekent dat het lichaam aan het werk is in reactie op veranderde omstandigheden. Het is een gezonde reactie, in beginsel, die kan leiden tot aanpassing. Maar als aanpassen niet lukt, kan die gezonde reactie chronische stress worden.

Van der Laan: “Aanpassen kan de ene hond beter dan de andere. Dat kan liggen aan het ras, het karakter, maar ook aan de omstandigheden waarin de hond leefde voor die in het asiel kwam. Wij willen kijken naar de individuele verschillen in aanpassingsvermogen en stressniveau.”

Je zou denken dat asielmedewerkers, met al hun ervaring, van een afstand al kunnen zien of een hond gestrest is of niet. Klopt, zegt Van der Laan: “Het observeren van het gedrag van een hond geeft al veel informatie en is belangrijk. Maar chronische stress uit zich niet altijd in gedrag, het kan ook tot uiting komen in de fysiologie, de lichaamshuishouding van het dier.”

Haarcortisol

Van der Laan en haar collega's publiceerden deze week in vakblad Scientific Reports de resultaten van een proef om dat te meten. Ze keken daarvoor naar cortisol, dat ook wel het stresshormoon wordt genoemd. Het is een hormoon dat de reactie van het lichaam op stressfactoren reguleert. Je komt cortisol overal tegen en kunt het op heel verschillende plekken in het lichaam meten: in bloed, urine, en in speeksel.

Omdat afname van bloed, urine of speeksel in het asiel nogal bewerkelijk is, kozen de onderzoekers in dit experiment voor haar. Want dat kun je afnemen zonder het lijf van de hond in te gaan. Maar er was nog een reden voor, zegt Van der Laan: “Het duurt even voor cortisol in het haar belandt. Haarcortisol is een maat voor het stressniveau over een wat langere periode, enkele weken. Als je haarcortisol meet op het moment dat de hond het asiel inkomt, geeft dat informatie over zijn leven in de periode vlak daarvoor. Denk aan honden die uit een belastende situatie komen. Eigenaren kunnen niet altijd precies vertellen in welke staat de hond was voor die naar het asiel werd gebracht.”

Cortisol in haar meten om chronische stress vast te stellen, wordt bij andere diersoorten al wel gedaan, zoals bij de mens, maar is bij honden relatief nieuw. Voor de Utrechtse onderzoekers moest deze proef duidelijk maken of het instrument bruikbaar is. Dat is het, zegt Van der Laan: “Natuurlijk zijn er verschillen tussen honden, dat heb je altijd, maar gemiddeld genomen zie je het stressniveau na binnenkomst in het asiel omhooggaan. En na het verlaten van het asiel, wanneer de hond een nieuw thuis heeft gevonden, zie je het stressniveau dalen.”

Slaapritme

De bevindingen zijn interessant voor de wetenschap, en voor beheerders die streven naar de optimale opvang, maar het meten van haarcortisol is niet de handigste methode voor het dagelijkse werk in een hondenasiel. Het is nogal bewerkelijk en geeft een beeld over een periode van weken. Beter voor dagelijks gebruik is een methode die Van der Laan eerder onderzocht en waarover ze vorig jaar publiceerde. Die methode kijkt naar het ritme van slaap en activiteit van de hond, met behulp van een bewegingsmeter. Ook dat blijkt een goede indicatie te geven van het stressniveau en het aanpassingsvermogen van de hond.

Voor de meeste honden geldt dat ze stress ondervinden na binnenkomst in een asiel. Wat zegt dat over de leefomstandigheden daar? Moeten we ons zorgen maken?

Van der Laan: “In asiels wordt goed voor de honden gezorgd, en veel honden gaan na korte tijd naar een nieuw huis en een beter leven. Asielmedewerkers zijn bedreven in het matchen van de persoonlijkheden van hond en nieuwe baas. Maar in een omgeving als een asiel blijf je altijd stressfactoren houden. En de honden waarover we ons zorgen moeten maken zijn de honden die zich daar niet kunnen aanpassen.”

