In de ruimte zijn Rusland en het Westen één, vooralsnog

“Op aarde hebben mensen problemen, maar in de ruimte zijn we één bemanning”, zei kosmonaut Anton Shkaplerov toen hij vlak voor vertrek de symbolische sleutel van het ISS overhandigde aan de nieuwe bemanning. De wisseling van de wacht in het ruimtestation is routine, maar krijgt nu bijzondere aandacht vanwege de Russische invasie in Oekraïne en vanwege sancties en irritaties over en weer, vooral tussen de VS en Rusland.

In een als grap bedoelde video van het Russische nieuwsagentschap RIA, een paar weken geleden, koppelden de kosmonauten het Russische deel van het ruimtestation af en zwaaiden naar hun verbaasde Amerikaanse collega Mark Vande Hei, die stuurloos achterbleef. Die ‘grap’ was een reactie op uitspraken van de Amerikaanse president Biden, die zei dat de opgelegde beperkingen van de export van technologie naar Rusland waren bedoeld om de Russische ruimtevaartindustrie een kopje kleiner te maken.

Kosmonaut Mark Vande Hei rust uit nadat hij na bijna een jaar in de ruimte weer voeten aan de vaste grond zet, woensdagmiddag, in Kazachstan. Beeld via REUTERS

Alternatieven

Irritaties in de ruimtevaart waren er eerder, in 2014 bijvoorbeeld, toen Rusland de Krim innam. Maar de situatie toen was wel anders dan vandaag. Destijds was het Westen sterk afhankelijk van Russische ruimtevaarttechnologie om het internationale ruimtestation in – of beter: boven – de lucht te houden. De Amerikanen konden niet meer beschikken over hun spaceshuttles, die drie jaar voordien uit de vaart waren gehaald. Vandaag zijn er alternatieven voor de Russische ruimtevaartuigen, waaronder die van Space X, een commerciële ruimteonderneming.

Die vaartuigen zijn niet alleen belangrijk als taxi’s van en naar ISS, maar ook om eenmaal aangekoppeld het ruimtestation te kunnen bijsturen en in zijn baan te houden. Nu gebeurt dat met Russische motoren. In – alweer – een grap suggereerde een van Ruslands ruimtevaartbazen dat ze daarmee ook gewoon kunnen stoppen, waarna het ruimtestation in stukken op aarde zou belanden. Maar sindsdien hebben die Russische motoren gewoon gedaan wat ze moeten doen.

De capsule met twee Russen en een Amerikaan uit het internationaal ruimtestation ISS landt in Kazachstan. Beeld Roscosmos/Handout via REUTERS

Goede harmonie

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa benadrukt dat de operationele samenwerking met Rusland in ISS gewoon doorgaat volgens afspraken en in goede harmonie. In het ruimtestation zit nu een bemanning van zeven koppen, bestaande uit drie Amerikanen, drie Russen en een Duitser. Maar zonder gevolgen voor de ruimtevaart blijft de oorlog in Oekraïne niet.

Zo heeft Rusland aangekondigd Kourou te verlaten, de ESA-lanceerbasis in Frans Guyana. Er zullen geen Sojoez-raketten meer vertrekken, wat betekent dat ESA andere lanceervehikels moet inschakelen voor zijn missies. En sommige van die missies gaan uit- of afstel krijgen, zoals ExoMars, een Europees-Russische missie die dit jaar zou vertrekken om een robotwagentje op de rode planeet te zetten. ESA zegt de sancties die zijn 22 lidstaten tegen Rusland hebben afgekondigd te respecteren en inventariseert nu de gevolgen.

Naast de economische sancties, hebben ook veel landen – waaronder Nederland – alle samenwerking met Russische kennisinstellingen opgeschort. De Europese Commissie heeft aangekondigd zelfs Russische wetenschappers die deelnemen in lopende onderzoeksprojecten niet meer te betalen, hoewel veel van die wetenschappers zich tegen de inval in Oekraïne hebben uitgesproken. Zulke breuken gaan uiteindelijk ook de samenwerking in de ruimte schaden. Maar in het ruimtestation in het vooralsnog vrede.

Lees ook:

SpaceX aangekomen bij ruimtestation ISS met hergebruikte raket

De SpaceX Crew Dragon Endeavour is erin geslaagd zich zaterdagochtend aan het ruimtestation ISS te koppelen.