Immuuntherapie succesvol bij een vorm van darmkanker

De eerste aanwijzingen werd twee jaar geleden gevonden, en nu heeft een groep onderzoekers onder leiding van Myriam Chalabi van kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek (AVL) het ook bij een grote groep patiënten kunnen aantonen.

Die patiënten kregen immuuntherapie met twee bekende medicijnen in de weken voor hun operatie. Bij 95 procent van de patiënten was er van de tumor nauwelijks meer iets over tegen de tijd dat ze onder het mes gingen. En na de operatie is bij geen van de patiënten de darmkanker teruggekeerd in de dertien maanden dat ze zijn gevolgd.

“Het is een zeldzaamheid dat je zo’n duidelijk resultaat ziet in een grote groep patiënten”, zegt Myriam Chalabi, die de uitkomsten van het onderzoek zondag presenteerde op het jaarcongres van Europese oncologen in Parijs.

Immuuntherapie is in opmars op vele fronten en heeft de charme dat het eigen afweersysteem van het lichaam aan het werk wordt gezet om een probleem op te lossen, in dit geval een darmtumor.

De patiënten die Chalabi en haar collega’s in deze studie onderzochten hadden een tumor met zogeheten microsatelliet-instabiliteit. Dat wil zeggen dat het reparatiemechanisme, dat normaal fouten in het DNA van cellen herstelt, is verstoord. Zo’n 15 procent van de patiënten met niet uitgezaaide darmkanker heeft deze vorm.

Herkenbaar

Dat immuuntherapie bij deze groep patiënten zo goed werkt, kan Chalabi wel verklaren: “Bij deze vorm van darmkanker zitten er veel fouten in het DNA, waardoor de tumorcellen goed herkenbaar zijn voor het immuunsysteem. Het immuunsysteem heeft maar een klein zetje extra nodig om die tumorcellen effectief aan te vallen.”

De immuuntherapie is dat zetje, en door die voor de operatie te geven, heeft de chirurg een makkelijker klus en blijkt de kans op terugkeer van de kanker bijzonder klein. Chalabi: “Nu dit zo goed blijkt te werken, hopen we de methode zo ver te ontwikkelen dat deze patiënten helemaal geen operatie meer nodig hebben.”

Op het goede nieuws van deze onderzoeksresultaten volgt een maar: deze vorm van immuuntherapie is in Nederland nog niet beschikbaar voor deze patiënten. Chalabi heeft naar eigen zeggen hard gevochten voor een internationale klinische studie geleid door een farmaceut om vervolgens bij de Europese medicijnenautoriteit NMA het groene licht te krijgen voor toepassing in de kliniek. Maar de betrokken farmaceut, Bristol-Myers Squibb, had alleen belangstelling voor een klinische studie in Nederland. De reden: in deze therapie werden twee bestaande middelen voor immuuntherapie gebruikt en het patent op een ervan loopt binnenkort af. En dan zien farmaceuten er geen brood meer in.

Chalabi: “Dat is jammer, want met een grote internationale studie hadden we deze therapie in één keer voor alle Europese landen beschikbaar kunnen maken.”

Het alternatief is dat op basis van de huidige onderzoeksresultaten een voorstel wordt ingediend om de immuuntherapie in Nederland vergoed te krijgen. Dan zou de therapie in ieder geval voor Nederlandse patiënten beschikbaar komen. Daar werkt het AVL nu aan, in samenwerking met vijf andere ziekenhuizen. Andere landen kunnen dan zelf beslissen of ze dit voorbeeld volgen.

