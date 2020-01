Illegale vissers, smokkelaars en stiekeme vervuilers op zee opgelet: de albatros houdt u in de gaten

Illegale vissers, smokkelaars en stiekeme vervuilers op zee moeten hun borst natmaken: dankzij albatrossen, uitgerust met radar-detectie, kunnen zij straks opgespoord en wellicht vervolgd worden. In een eerste proef, uitgevoerd door Franse biologen, ontdekten de grote vogels veel schepen die onder de radar probeerden te blijven.

Henri Weimerskirch, zee-ecoloog bij het Franse nationale onderzoekscentrum CNRS, vertelt er in The New York Times over. Hij en zijn medewerkers deden onderzoek op Amsterdam, Crozet en Kerguelen, afgelegen eilanden in de zuidelijke Indische Oceaan. Ze bonden daar 169 albatrossen een kleine detector aan.

De dieren, die een spanwijdte van meer dan drie meter kunnen bereiken, zijn volgens Weimerskirch ideale speurders. “Het zijn grote vogels, ze reizen over enorme afstanden en ze worden sterk aangetrokken door vissersschepen.” De albatrossen blijven vaak tien tot vijftien dagen op zee, waarbij ze vele duizenden kilometers afleggen. De proefgroep bestreek in zes maanden een gebied van 47 miljoen vierkante kilometer, iets groter dan de Noordelijke Atlantische Oceaan.

Tijdens hun vluchten kwamen de albatrossen 353 schepen tegen. Honderd daarvan bleken geen gebruik te maken van de AIS-transponder, die alle grote zeeschepen volgens internationale afspraken moeten hebben. Met dat apparaat geven schepen regelmatig, via een radio-signaal, hun positie door. Weimerskirch vermoedt dat de schepen die hun apparatuur uitschakelen, zich met illegale activiteiten bezighouden. “Veel vissers worden liever niet gelokaliseerd.”

In internationale wateren bleek zelfs iets meer dan een op de drie schepen zonder transponder te varen. Dat hoge aantal verbaasde de onderzoekers, tot nu toe bestonden er geen betrouwbare schattingen van. Illegale visserij is een internationaal probleem, dat bijdraagt aan het uitsterven van soorten. De onderzoekers werken nog aan lichtere detectie-systemen, zodat ze ook kleinere vogels kunnen inzetten.

Lees ook:

Plastic soep: de albatros hapt, slikt, weg

Wie de hoeveelheid polystyreen, polypropeen en polyethyleen in een opengesneden albatros ziet, schrikt. Fotograaf Chris Jordan maakte er een film over.