Hoofdredacteur Quest stapt op na onwetenschappelijke uitspraken

Interim-hoofdredacteur Lyn Kuyper vertrekt bij het populairwetenschappelijke tijdschrift Quest nadat er de afgelopen maanden kritiek was ontstaan op haar functioneren. Uitgever Hearst laat op zijn website weten het besluit van Kuyper te respecteren. Kuyper zal wel aan ‘verschillende projecten’ blijven werken binnen het mediaconcern.

Rijst schimmelt als je onaardig bent

Kuyper legt haar functie neer nadat er kritiek kwam op onwetenschappelijke uitspraken die ze op social media had gedaan. Zo schreef ze dat rijst gaat schimmelen wanneer je er onaardig tegen doet, en was ze positief over de onbewezen BMR-methode waarmee je lichaam en geest zou kunnen resetten. Ook op de werkvloer zou ze haar onwetenschappelijke mening hebben geventileerd.

Dat viel in slechte aarde bij de redacteuren van het meest gelezen populairwetenschappelijke tijdschrift van Nederland. In artikelen op GeenStijl, Villamedia en in de Volkskrant uitten zij hun ongenoegen dat uitgerekend de tijdelijke hoofdredacteur er pseudowetenschappelijke gedachten op nahield. Dat zou niet passen bij de gedegen reputatie van het blad. De redactie van Quest besprak haar zorgen met de uitgever, maar die bleef achter Kuyper staan.

‘Veel mensen beschadigd geraakt’

“Nu is het onvermijdelijke gebeurd”, zegt een oud-redacteur die enkel anoniem met Trouw wil spreken. Een groot deel van de redactie is onlangs ontslagen, en mag zich na het tekenen van een ‘non-disclosure agreement’ niet negatief uitlaten over de voormalige werkgever. “Maar ondertussen zijn wel veel mensen beschadigd geraakt, niet in de laatste plaats Lyn zelf. Ze paste niet bij Quest, maar had prima bij een ander blad kunnen werken. Had Hearst naar de klachten van de voltallige redactie geluisterd, dan had het niet zo hoeven lopen.”

Volgens de oud-redacteur valt het nog maar te bezien of Quest van het debacle kan herstellen. Sinds de ontslagronde eind vorig jaar zijn 13 van de 19 medewerkers verdwenen. “Bovenop deze braindrain komt nu ook nog het wantrouwen richting de uitgever over de afhandeling van deze affaire”, zegt de oud-redacteur. “De geoliede machine van vroeger krijg je niet zomaar terug. Het maakt voor mij duidelijk dat Hearst geen hart heeft voor dit blad.”

Quest is inmiddels op zoek naar een vervanger. In de tussentijd heeft managing editor Maartje de Gruyter het redactioneel toezicht. ‘We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat Quest het grote succes blijft dat het de afgelopen 20 jaar is geweest’, schrijft Hearst in het persbericht.

De naam van de oud-redacteur is bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Komeet komt na 50.000 jaar weer eens op bezoek bij de aarde

Een komeet met een extreem lange omlooptijd doet volgende week de aarde aan.