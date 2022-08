Hoeveel hitte kan een mens hebben?

In Irak wordt het woensdag plaatselijk 50 graden. Zover komt het in Nederland nog niet, maar ook hier zijn de hittewaarschuwingen de deur uit. Ons lichaam kan er namelijk echt niet goed tegen.

Wanneer ben je echt te warm? Bij 42 graden is het duidelijk, dan gaan eiwitten in het lichaam degenereren en ontstaat er schade aan de cellen. Om dat voor te zijn raden artsen aan om boven de 40 graden lichaamstemperatuur het lichaam actief te koelen, met ijs onder de oksels en in de liezen.

Goede kans dat de patiënt dan al last heeft van concentratiegebrek, misselijkheid en flauwvallen. De verschijnselen verschillen, maar het onderliggende proces is hetzelfde. De kerntemperatuur van het lichaam dreigt te hoog op te lopen, en ons lijf doet alles om te zorgen dat vitale organen niet beschadigd raken. Dat betekent meer bloed naar de huid om warmte af te geven, zolang de lucht tenminste nog iets koeler is dan de huid. Daarboven wordt het een moeilijk verhaal. Dan is zweten het enige wat je nog kunt doen om te koelen.

Het weer is uiteraard van grote invloed op die lichaamstemperatuur. Hoe hoger de buitentemperatuur en hoe langer die hoog blijft, hoe meer mensen last zullen hebben van de hitte. Maar voorbij die open deur wordt het snel ingewikkelder. Om te beginnen hoeft het niet heet te zijn om verhit te raken, het optimum is in Nederland iets tussen de 16 en 20 graden. Kom je daarboven, dan nemen de risico’s met de stijgende temperatuur toe. Ook de luchtkwaliteit heeft een grote invloed op de impact die warmte heeft.

De thermometer zegt niet alles

Bovenal ervaren mensen een warmte die je niet direct op de thermometer kunt aflezen. We spreken van gevoelstemperatuur. De zonnestraling en de wind hebben daar invloed op, en de luchtvochtigheidsgraad. Want hoe meer water in de lucht, hoe lastiger het wordt om te zweten, en zweten is de beste manier die het lichaam heeft om warmte af te voeren.

Hitte heeft ook nog eens op de één meer invloed dan op de ander. Baby’s en ouderen lopen meer risico, net als zwaarlijvigen. Maar ook stadsbewoners lopen een hoger risico, net als mensen die lichamelijke inspanning verrichten. Bovendien is zweten een talent. De een kan het beter dan de ander, en is dus beter in staat het lichaam te koelen. Mannen zijn er over het algemeen beter in dan vrouwen. Wel kun je zweten ‘leren’ door te wennen aan warme omstandigheden.

Niemand is immuun

Maar, zo tonen onderzoeken steeds aan: iedereen heeft altijd enige last van hitte. Zo is gebleken dat mensen bij 35 graden aantoonbaar slechter autorijden dan bij 20 – het werkt trouwens beide kanten op, bij vijf graden Celsius rijden we ook slechter.

Er zijn veel voorzorgsmaatregelen die u kunt treffen om de effecten van hitte op het lichaam te verminderen. De meeste krijgt u niet meer vandaag geregeld, zoals betere isolatie van en beplanting rond gebouwen. Wat nu helpt, is uit de zon blijven, rust nemen en regelmatig drinken. En sluit ramen en deuren zolang het buiten warmer is dan binnen.

