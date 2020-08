Hoe zorg je dat mensen bij het buffet vega kiezen? Leg het vlees minstens een meter verder weg

Koopgedrag kun je beïnvloeden door je waar op een bepaalde manier uit te stallen. En voor het welzijn van de aarde moeten we minder vlees eten. Dus: leg vega en gezond voor in de schappen en vet en vlees achteraan. Simpel. Maar werkt het ook?

Onderzoekers van University of Cambridge namen de proef op de som in twee studentenkantines; van die kantines waar je een blad pakt, langs de bakken loopt en aanwijst wat je wilt hebben. De onderzoekers manipuleerden de rangschikking: studenten kwamen de ene week eerst langs de vegetarische gerechten en daarna pas bij het vlees, en de andere week lag vlees voor vega.

Vraag was of vega vooraan studenten ook meer voor vegetarisch deed kiezen. In de ene kantine wel en in de andere niet, zagen de onderzoekers tot hun verbazing. En ze konden tussen die twee kantines maar één verschil vinden: afstand. In de ene kantine zat er 80 centimeter tussen de afdeling vega en de afdeling vlees, in de andere kantine 1,80 meter. Door die extra meter wordt de beslissing om lekker ogende vegagerechten te laten liggen en naar vlees te gaan moeilijker, concluderen ze in vakblad Nature Food. Dat bewezen ze door in de tweede kantine de kloof te vernauwen tot 80 centimeter. En inderdaad: weg was vega’s voordeel.

Ze hadden het ook kunnen bewijzen door in de eerste kantine de kloof te vergroten naar 1,80 meter, maar daar ontbrak de ruimte. Mocht dat in uw kantine ook het probleem zijn, dan is er volgens deze Britse onderzoekers nog wel een remedie: zorg dat er bij vega meer te kiezen valt dan bij vlees.

