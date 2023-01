Hoe sta je erbij en wat zegt dat? De zin en onzin van lichaamstaalkunde

Mensen bekijken en beoordelen elkaars lichaamstaal iedere dag. Het is een omgangsvorm, maar is het ook een wetenschap? Neurowetenschappers en psychologen menen van wel, maar ze waarschuwen ook voor de pseudowetenschap die de populariteit van lichaamstaal met zich meebrengt.

Academisch zijn het vooral neurowetenschappers en psychologen die onze houdingen in kaart brengen. In de volksmond wordt lichaamstaal nog weleens over één kam geschoren met non-verbale communicatie, maar dat is een misverstand. Lichaamstaal is slechts een specifiek en klein onderdeel van deze grote noemer. Onze kleding, haardracht, geur, mimiek en zelfs timing zijn eveneens voorbeelden. Denk maar aan wat je communiceert als je te laat komt opdraven voor je afspraak. Meer dan je wilt, waarschijnlijk.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw bemoeit ook de wetenschap zich ermee. Wat betekent welke houding en wat kunnen we daarmee? Dit soort pragmatische onderzoeken zijn erg populair. Zo is power posing (krachtig poseren) vandaag de dag een heet hangijzer. Dus rechtop, borst vooruit, rug gestrekt en doe eens gek: zet je handen in je zij terwijl je wijdbeens staat à la superman. Missen we dan nog de wapperende cape of voelen we ons écht anders?

Superman bestaat

Behoorlijk anders zelfs, volgens psycholoog Robert Körner aan de Universiteit van Bamberg. Hij deed samen met collega’s van de Maarten Luther-Universiteit van Wittenberg onderzoek naar kinderen in de leeftijd van tien jaar en liet hen twee minuten lang de poses van een superheld aannemen. De groep was willekeurig samengesteld en omvatte kinderen met alle gradaties van zelfvertrouwen. Direct na hun poses moesten zij aangeven hoe het met dat zelfvertrouwen gesteld was. Alle kinderen gaven aan dat zij zich zelfverzekerder voelden.

“Het emotionele effect van power posing bestaat. We dachten dat dit geringer zou zijn op kinderen die veel of juist heel weinig zelfvertrouwen hadden. Dit bleek niet het geval. En het tegenovergestelde van power posing geldt ook. Uit eerder onderzoek weten we dat als je krom gaat staan en je schouders laat hangen, je je echt kleiner en zwakker voelt.”

Hoe nuttig power posing ook kan zijn, Körner benadrukt dat slechts bewezen is dat het een momentopname is. Er is nog geen bewijs dat je er blijvend meer zelfvertrouwen van krijgt. En je power pose maakt misschien indruk op jou zelf, het is nog maar de vraag of je er een ander mee imponeert. Volgens Körner slaan we makkelijk door. “Dan nemen we te veel ruimte in met onze schouders en armen. Dat kan arrogant of niet-sociaal overkomen, wat absoluut niet geassocieerd wordt met prestige of populariteit.”

Liegende leraren vallen genadeloos door de mand

Ook de universiteit van Florida onderzocht hoe kinderen zich verhouden tot lichaamstaal. Die onderzoekers stelden vast dat we op de basisschool veel meer waarde hechten aan lichaamstaal dan aan gesproken taal. Liegende leraren of ouders vielen dan ook genadeloos door de mand bij de jeugd, die tevens precies kon aangeven hoe dit uit de houding van de volwassenen bleek.

Ondanks die scherpte die de mensheid heeft ontwikkeld in het duiden van andermans houding, gaat het toch geregeld fout. Volgens Vincent Denault, hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Montreal, kan dat grote problemen opleveren. “Ik zie een ontwikkeling waarbij pseudowetenschappers steeds meer op de stoel van de wetenschappers gaan zitten om lichaamstaal te duiden.”

Hij wijst erop dat mensen een emotionele beleving hebben bij houdingen. Die emotie is gebaseerd op persoonlijke ervaring en momentopnames, maar ook cultuur. “Laat ik een bekend voorbeeld geven. Iemand die geen oogcontact maakt indien iets gevraagd, wordt als heel verdacht gezien. Die zal dan wel iets te verbergen hebben! Maar uit onderzoek wéten we inmiddels dat daar allerlei onverdachte redenen voor kunnen zijn. Iemand kan een medische aandoening zoals autisme hebben, net ongunstig in het licht kijken of gewoon heel verlegen zijn.”

In veel culturen is het bovendien juist onbeleefd om een autoriteitsfiguur recht in de ogen te kijken. “Direct oogcontact vermijden is dan een teken van oprecht respect. Al die factoren moet je maar net weten als je iemand ondervraagt. Zeker professionele waarheidsvinders bij politie of rechtsprekende macht doen er verstandig aan trainingen te volgen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. En niet op de wildgroei aan allerlei dienstenaanbieders die de wetenschappelijke basis niet correct, of zelfs helemaal niet, volgen. Dat kan desastreuze gevolgen hebben.”

Personeelswerving en romantische adviezen

Overigens ziet Denault het vaker misgaan, niet alleen in de justitiële sector. Ook in de personeelswerving of romantische adviezen zijn kort-door-de-bochtaannames schadelijk. “Je komt dan een beetje in de hoek van de astrologie en numerologie: ‘Slaapt je partner in deze houding naast jou? Dan voelt hij zus of zo voor je.’ Je reinste flauwekul natuurlijk. Maar massa’s mensen nemen het serieus.”

Ondanks dat gebrek aan wetenschappelijke kennis ontkomt de mensheid er niet aan om op grote schaal synergologie, lichaamstaalkunde, te bedrijven. Ook en misschien vooral wel júíst persoonlijk. Mensen zijn maar liefst 75 procent van de tijd dat ze wakker zijn bezig met lichaamstaal. Bovendien zijn we er in de loop van vele duizenden jaren zeer bedreven in geworden. De moderne mens beschikt nog steeds over deze vaardigheden.

Beatrice de Gelder is hoogleraar in de cognitieve neurowetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Volgens haar wordt lichaamstaal niet alleen wetenschappelijk nog steeds onderschat, maar ook maatschappelijk. “We hebben vooroordelen over lichaamstaal en doen er een beetje lacherig over. Toch is het nog ons voornaamste communicatiemiddel. In tegenstelling tot dieren hebben mensen de gesproken taal uitgevonden en we denken dat we daarmee een shortcut in communicatie hebben gevonden. Maar dat gesproken taal toereikend is en lichaamstaal daarmee niet meer belangrijk zou zijn, is onwaar.”

Intense emoties

Wetenschappelijk onderzoek naar lichaamstaal is echter niet altijd eenvoudig. Een lichaam is mobiel, heeft complexe gedragingen en is een stuk groter dan bijvoorbeeld alleen het gezicht waar onze mimiek huist. Om lichaamstaal beter te kunnen onderzoeken, heeft de universiteit van Cambridge samen met Darthmouth College een apparaatje ontwikkeld, genaamd de Protractor. Met infrarood licht meet die Protractor de hoeken die lichamen en lichaamsdelen maken, evenals de afstand tot de gesprekspartners. Het apparaat moet meetbare data gaan verzamelen.

Want dat we de context van het lichaam echt nodig hebben, toonde een samenwerkingsverband van Princeton en New York University met de Universiteit Jeruzalem aan. Mensen kunnen niet zo veel aan het gezicht aflezen als het gaat om intense emoties. Daarvoor ligt de mimiek van intens geluk en intense pijn te dicht bij elkaar. Alleen met de houding van het lichaam erbij kunnen we makkelijk aflezen om welke emotie het gaat. Sterker nog: zelfs toen de onderzoekers kunstmatig op foto’s gezichten verwisselden of verwijderden, waren testpersonen nog steeds prima in staat de intense emotie van de persoon in kwestie te bepalen, alleen maar door de lichaamstaal te beoordelen.

Verdergaand onderzoek naar lichaamstaal is daarom onontbeerlijk, meent De Gelder. Zij houdt zich bezig met neurologisch onderzoek en lichaamstaal. Hoe verwerken de hersenen lichaamstaal?

Razendsnel vooral. “Ons brein maakt geen bewuste keuzes, maar gaat bijna volautomatisch en binnen milliseconden aan de slag. Veel is afhankelijk van de context van het gedrag en daarmee de controle die we kunnen uitoefenen over de situatie, zoals bijvoorbeeld daglicht. Als iemand overdag op je afrent, zie je meteen of dit bedreigend is of dat iemand zich haast om de bus achter je te halen. Komt er ’s nachts in een donker steegje een gestalte in jouw richting gesneld, dan registreer je onmiddellijk gevaar en je reageert instinctief. Je zet het namelijk op een lopen.”

Schizofrenie en autisme

Als wij allemaal duizenden jaren aan collectieve kennis achter de kiezen hebben, roept dat de vraag op of moderne mensen ook allemaal over dezelfde vaardigheden beschikken. Dat is niet het geval voor mensen met schizofrenie of autisme, heeft De Gelder in neurologisch onderzoek vastgesteld. “Specifiek deze twee groepen mensen ervaren een hindernis in de hersenen om lichaamstaal te combineren met een andere prikkel. Uitsluitend lichaamstaal interpreteren is geen probleem. Als hier een andere input, bijvoorbeeld een auditieve prikkel als schreeuwen bijkomt, raken mensen met schizofrenie en autisme in de war. De meeste mensen combineren beide prikkels en komen tot een oordeel. Dat combineren is moeilijk voor autisten en schizofrenen. Hun brein geeft voorrang en waardeert een van de twee te hoog of te laag, met misverstanden tot gevolg.”

Of mensen in het algemeen allemaal goed zijn in lichaamstaal, daarover kan De Gelder kort zijn. “Net als alle andere vaardigheden waarover mensen van nature beschikken, zijn ook deze persoonsgebonden. Of iemand er beter in is, zou bijvoorbeeld aan empathisch vermogen kunnen liggen. Maar daar hebben we vooralsnog geen hard uitsluitsel over.”

Gesticulatie onontbeerlijk bij afasie Gesproken taal heeft haar beperkingen. Wat als je door afasie niet meer de juiste woorden kunt vinden? Afasie ontstaat door plotseling hersenletsel in het gedeelte van het brein waar ons begrip van taal gehuisd is. Vaak wordt dit veroorzaakt door een beroerte, maar ook een hersentumor, een ongeval, vergiftiging of een ontsteking kunnen leiden tot afasie. Mensen met afasie kunnen onzeker worden in de communicatie en zijn bang dat ze moeilijk te begrijpen zijn. Toch komen zij met gesticulatie een heel eind, zo blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Zürich. De onderzoekers werkten samen met Japanse en Nederlandse wetenschappers om erachter te komen hoe ernstig hersenletsel de communicatie beïnvloedt. Zij lieten deelnemers video’s bekijken waarin mensen met afasie een verhaal vertelden over een verkeersongeluk en een dagje winkelen. Daarbij werden de oogbewegingen van de testpersonen gevolgd en moesten zij aangeven in hoeverre zij het verhaal begrepen. De ogen van de testpersonen gingen vrijwel meteen naar de handen en armen van de vertellers als deze vastliepen in hun verhaal. Zodra de testpersoon het relaas weer begreep, ging de blik terug naar het gezicht van de verteller. De conclusie is dat mensen automatisch meer op de gebaren letten als zij aanvullende informatie nodig hebben op het gesproken woord. De wetenschappers pleiten er dan ook voor om in de zorg bij afasie niet alleen het taalbegrip te verbeteren, maar ook de vaardigheden om lichaamstaal te gebruiken en te duiden. De omgeving zou zich ook meer van lichaamstaal kunnen bedienen én er rekening mee houden als er gezamenlijk televisie wordt gekeken. Als je afasie hebt, zijn programma’s waarin er duidelijk met het lichaam gecommuniceerd wordt veel makkelijker te volgen dan een praatprogramma.

