Hoe explosief ammoniumnitraat kan zijn werd duidelijk bij de ontploffing in Tessenderlo

Hoe explosief ammoniumnitraat kan zijn, kwam een kleine tachtig jaar geleden met een klap aan het licht toen een explosie het Vlaamse dorp Tessenderlo bijna van de kaart veegde. De klap was zo enorm dat die tot in Antwerpen werd gevoeld, meer dan vijftig kilometer verderop.

Het eerste grote ongeval met ammoniumnitraat kostte 189 inwoners van Tessenderlo het leven. Het was een bizarre primeur, omdat toen werd ontdekt hoe explosief ammoniumnitraat kan zijn. Van deze basisstof voor de chemische industrie lang 200 ton opgeslagen bij de fabrieken van Produits Chimiques. Maar die voorraad was aangekoekt. Men besloot het los te maken met dynamiet, zonder enig besef van de vernietigende reactie die daarop zou volgen.

Ongevallen als in Tessenderlo in 1942 zijn zeldzaam gebleven. Volgens een lijst van encyclopedie Wikipedia is Beiroet de vierde grote explosie sinds Tessenderlo. De andere drie deden zich voor in Texas (1947 en 2009) en Frankrijk (2001).

Ontploffen is niet makkelijk

De reden: ammoniumnitraat is niet zo eenvoudig tot ontploffing te brengen. Het is een basisingrediënt van kunstmest en wordt in de industrie onder meer gebruikt voor productie van lachgas. Spontane ontploffingen van ammoniumnitraat doen zich niet voor. Om de vernietigende reactie op gang te brengen heb je een explosief nodig, zoals in Tessenderlo, of hitte door een flinke brand.

Van deze toepassing wordt gebruik gemaakt in de mijnbouw, maar ook door terroristen, die in kunstmest een goedkope basis vinden voor explosieven. Anders Breivik gebruikte het in de bom die hij in 2011 Oslo tot ontploffing bracht om zijn massamoord op het eiland Utoya in te luiden.

Ammoniumnitraat is eigenlijk een simpele chemische stof, een huwelijk van salpeterzuur en ammoniak. Beide partners zijn een stikstofverbinding. Maar het bijzondere van dit huwelijk is dat de stikstofatomen bij de ene partner te veel elektronen en hebben en bij de andere te weinig. Uitwisselen gaat niet spontaan, maar als er voldoende hitte is kan die scheve elektronenverdeling met vernietigende kracht worden rechtgetrokken.

Er zijn in Nederland geen gevallen van dergelijke explosies bekend. De inspectie SZW houdt toezicht op opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, maar heeft geen compleet overzicht van de hoeveelheden die in Nederland zijn opgeslagen. Bedrijven moeten die boekhouding zelf bijhouden.

