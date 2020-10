Hoe eerlijk worden de Nobelprijzen verdeeld? Deze vijf vakgebieden maken structureel meer kans

Het profiel van een winnaar

Waaraan herken je een toekomstige Nobelprijswinnaar? Aan het ­begin van diens carrière; de laureaten hebben in de vijf jaar na hun eerste artikel twee keer zo veel studies gepubliceerd als hun gemiddelde collega’s. Dat ontdekten Chinese en Amerikaanse wetenschappers dit voorjaar toen ze de loopbanen van alle 545 winnaars in de natuurwetenschappen onder de loep hadden genomen. Bovendien bleken de winnaars vaker in teams te hebben samengewerkt dan de doorsnee wetenschapper en publiceerden ze meer gezamenlijke artikelen.

“Het iconische beeld van het genie dat in afzondering tot zijn grote ontdekkingen komt, deugt niet”, schreven de onderzoekers in het Journal of the Royal Society Interface. “De groten van de wetenschap hebben een sterke voorkeur voor teamwerk.”

Maar een potentiële Nobelprijswinnaar is vooral te kennen aan zijn of haar topwerk. Bijna elke natuurwetenschapper maakt wel een gouden periode door, een tijd waarin alle slimme ideeën of knappe experimenten zijn samengebald. Gemiddeld duurt die periode een jaar of drie à vier. Bij een Nobelprijswinnaar is het meer dan vijf jaar, en velen van hen kennen meer dan één succesperiode. Uiteindelijk hebben de winnaars in hun loopbaan zes keer zoveel artikelen gepubliceerd die qua citaties in de hoogste categorie vallen.

Er is ook een keerzijde. In het jaar na hun prijs krijgen de laureaten met een dip te maken. Hun artikelen worden ineens minder aangehaald. Deels komt het omdat ze een carrièreswitch hebben gemaakt. Het prijzengeld biedt immers de mogelijkheid om iets nieuws te beginnen. Veel winnaars zitten vier jaar later weer op hun oude citatieniveau.

Maar de dip heeft ook te maken met de prijs zelf. Tegenover vakblad Nature klaagden winnaars dat ze na de toekenning vaak niet meer aan hun wetenschappelijke werk toekwamen. Ze mogen niet alleen veel optreden in de media, ze worden ook voor allerlei advieswerk gevraagd. In de hoop dat de glans van de Nobelprijs ook op dat advies afstraalt.