Het wordt nagelbijten voor Nasa; de perseverance moet vanavond ‘seven minutes of terror’ overleven

Een Amerikaans ruimtewagentje moet donderdagavond landen op Mars, en daar op zoek gaan naar sporen van leven.

De krater is vernoemd naar een plaats in Bosnië, Jezero, en betekent ‘meer’ in de taal van dat land. Maar deze Jezero ligt op Mars en werd een kleine vier miljard jaar geleden gevormd door de inslag van een ruimterots. Donderdagavond tegen 22.00 uur Nederlandse tijd hoopt Perseverance er te landen, een Amerikaanse voertuig. Het is het vijfde karretje dat ruimtevaartorganisatie Nasa naar de rode planeet heeft gestuurd. Perseverance (‘Volharding’) heeft één belangrijke vraag te beantwoorden: was er ooit leven op Mars?

In de Jezero-krater, die een diameter heeft van een kleine 50 kilometer, heeft in een ver verleden water gestaan. Als ergens sporen te vinden moeten zijn van leven, dan is het hier, volgens Nasa. Leven is er nu niet op Mars, maar niet lang na de vorming van Jezero hebben vulkanen gassen uitgespuugd, die de atmosfeer van de planeet vulden met wolken en neerslag. In die omstandigheden kunnen er vormen van leven zijn geweest. En die hebben mogelijk sporen nagelaten in de vorm van organische verbindingen.

Nasa zet zich schrap voor ‘seven minutes of terror’ Nasa houdt de adem in voor de complexe landingsprocedure van Perseverance. De rover moet aan een vliegende kraan neergelaten worden op het oppervlak. Maar vanwege de grote afstand tussen Mars en de aarde is het pas elf minuten na de landing duidelijk of het goed is gegaan. De volautomatische landing van de Perseverance wordt door NASA omschreven als ‘seven minutes of terror’, waarin de vluchtleiding op het laatste moment alleen hulpeloos kan toekijken.

Capsules om vondsten in op te bergen

Perseverance, met de omvang van een personenauto, gaat daarnaar op zoek. Het wagentje heeft apparatuur aan boord voor chemische analyses, maar – anders dan zijn voorgangers – ook capsules om vondsten in op te bergen. Eenmaal gevuld zal Perseverance die capsules op de bodem laten vallen, in de hoop dat er in de toekomst een missie komt die ze kan oppikken en naar de aarde brengen.

Beeld Louman & Friso

Deze missie heeft nog een noviteit: een helikopter, Ingenuity gedoopt. Deze ‘Vindingrijkheid’ is een drone van een kleine 2 kilo en een spanwijdte van een meter. Hij zal slechts een paar korte proefvluchten maken. Op Mars is dat echter een enorme uitdaging, omdat de planeet een heel ijle atmosfeer heeft. Ingenuity heeft daarom twee rotors, die meer dan 2000 toeren per minuut moeten maken, wil het ding omhoog komen. Dat kost veel energie; de drone zal dagen nodig hebben om er genoeg zonlicht voor te vangen, en dan misschien in staat zijn een paar meter te vliegen.

Maar eerst een veilige aankomst. De afbeelding laat het vluchtplan zien. Oogt eenvoudig, maar ruimteschip en lander moeten dit plan helemaal zelfstandig uitvoeren. Bijsturen vanaf de aarde is er niet bij, want een commando van de vluchtleiding zou meer dan tien minuten onderweg zijn. Het zal ook even duren voor Perseverance kan melden dat hij goed is aangekomen. Dat bericht zou donderdagavond om 22.15 uur moeten komen. Wie de landing op de voet wil volgen, kan meekijken op nasa.gov. Eerdere missies hebben geleerd dat de kans op een geslaagde Marslanding 50 procent is.

De Perseverance is het wagentje van Nasa dat op Mars op zoek gaat naar organische verbindingen. Het heeft ongeveer de omvang van een personenwagen. Beeld Nasa

Drukte op Mars De Amerikanen zijn niet de enige bezoekers van de rode planeet. Eerdere deze maand arriveerden een Chinees ruimtevaartuig en een missie van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Die laatste gaat niet landen, maar blijft in een baan om Mars om onderzoek te doen naar de atmosfeer van de planeet. De geslaagde aankomst van het ruimteschip in zijn baan om Mars werd in de VAE groots gevierd; de missie (‘Hoop’ gedoopt) heeft het land in recordtijd tot ruimtevaartnatie gemaakt. De Chinezen gaan wel een karretje op de planeet zetten, in mei. Reden voor deze drukte op de rode planeet is de afstand tussen de aarde en Mars: die was afgelopen periode op zijn kleinst met slechts 500 miljoen kilometer. Door de banen van beide planeten komt dat ‘lanceervenster’ maar eens in de twee jaar voor.

Lees ook:

Is er leven op Mars?

Binnenkort wel, denken sommige partijen. Zij willen mensen definitief vestigen op de rode planeet. Maar overleven op Mars wordt nog een hele uitdaging.