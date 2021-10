Het pleidooi van Midas Dekkers voor een nieuwe fysische antropologie

Na de honderdste kwinkslag wordt het vermoeiend. En die komt op pagina 17 al voorbij. Bioloog Midas Dekkers heeft ook in zijn jongste boek, Wat loopt daar?, een interessant verhaal te vertellen. Maar het zou helpen als hij zichzelf wat minder lollig zou vinden.

Er zitten juweeltjes tussen: ‘Alle mensen behoren tot één ras. Punt. Maar nu de komma’s.’

Maar ook minder geslaagde: ‘Hitler had zich de moeite kunnen besparen: het Joodse ras hoefde niet te worden uitgeroeid, want het heeft nooit bestaan.’

Het zijn niet zomaar voorbeelden; het zijn sleutelzinnen. Onder de vele slachtoffers die het Naziregime heeft gemaakt, betoogt Dekkers, is de fysische antropologie. Na de holocaust werd ras een taboe. Wie het woord in de mond nam of er wetenschappelijk onderzoek naar wilde doen, was onmiddellijk verdacht. Dat is betreurenswaardig, zegt Dekkers, omdat we de fysische antropologie juist nodig hebben “om door nieuwe inzichten in de opbouw van de mensheid het racisme te bestrijden.”

Uit de boze

We vinden het de normaalste zaak van de wereld om dieren en planten in te delen in ordes, families, soorten en rassen. Maar bij de mens is dat uit den boze. Er bestaan gidsen voor vogels, insecten, paddenstoelen en schelpen, maar er is geen ‘Wat loopt daar?’ waarin je kunt opzoeken wat voor mens je voor je hebt. Daarom heeft Dekkers onder die titel zo’n gids gemaakt.

De bioloog en veelschrijver doet helder uit de doeken hoe de taxonomie werkt met planten en dieren. Hoe selectie en veredeling werken, in de natuur en op de boerderij, en wat evolutie is (en vooral wat ze níet is, namelijk een vooruitgang richting perfectie). En hij laat zien hoe vanaf midden achttiende eeuw wetenschappers mensen gingen indelen, zoals de Zweedse botanicus Carl Linnaeus, de vader van de taxonomie, en de Duitse antropoloog Johan Friedrich Blumenbach.

Net als bij planten en dieren werden die eerste indelingen gebaseerd op uiterlijke kenmerken, met name huidskleur. Die eerste taxonomen van de mensenwereld wordt vooral achteraf - ook nu nog - verweten er een verborgen, racistische agenda op na te houden. Onzin, zegt Dekkers, hun agenda lag open op tafel. Ze deden wat taxonomen betaamt, namelijk orde scheppen in natuurlijke variatie.

Wervelende mengeling

Er zijn allerlei pogingen gedaan om uit uiterlijke kenmerken van mensen eigenschappen af te leiden die hen onderscheiden. Veel ervan zijn gestrand, maar interessant zijn die kenmerken nog altijd. Wat betekenen die verschillen in huidskleur? Hoe komt het dat bepaalde ziektes bij de ene mensenvariëteit veel voorkomen terwijl de andere er immuun voor lijkt? Alle mensen die op aarde leven delen 98 procent van hun genen, maar wat ligt er verscholen in de resterende 2 procent?

Beeld Atlas Contact

Dekkers loopt het allemaal na, in een wervelende mengeling van geschiedenis, wetenschap, feit en anekdote. Ras is een biologisch begrip, dat is zijn uitgangspunt. En dat biologische begrip kun je ook toepassen op de menselijke soort. Niets mis mee.

Problemen komen er pas als het ene ras boven het andere wordt gesteld. Dat zal een bioloog met planten- of dierenrassen nooit doen. En in de nieuwe fysische antropologie zou dat evenmin moet gebeuren, betoogt Dekkers: “Natuurlijk zijn er zat mensen geweest die de indeling van de mensheid hebben misbruikt om hun eigen superioriteit aan te tonen. Zat mensen, zat misbruik. Zoiets braafs als kleur bij kleur sorteren is lelijk uit de hand gelopen. Toch is het indelen van de mensheid niet uit haat voortgekomen maar uit liefde. Liefde voor de natuur, voor al haar variatie en, niet te vergeten, voor de wetenschap.”

Midas Dekkers, Wat loopt daar? Een biologische kijk op rassen, uitg. Atlas Contact, 368 blz., € 32,99.

Lees ook:



Mensen bleven in hun bovenkamer nog best lang aap

Het duurde even voor mensen moderne hersenen kregen, blijkt uit sporenonderzoek op 1,8 miljoen jaar oude schedels.