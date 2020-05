Het menselijk geluk is nu te meten met de Waly

In de zoektocht naar het nieuwe normaal, welke coronamaatregelen kunnen dan als eerste worden opgeheven? Artsen zullen zeggen: zorg dat er zo min mogelijk mensen ziek worden. Economen berekenen welke maatregelen het meest verwoestende effect hebben op de economie. Een groep wetenschappers verenigd in The Happiness Research Institute voegt daar vandaag een nieuw meetinstrument aan toe: de Waly. Die zegt iets over de impact van bijvoorbeeld baanverlies, eenzaamheid of luchtvervuiling op het welzijn, het geluksgevoel, van mensen. En dus ook over wat voor maatregelen zorgen voor een groter of kleiner geluksgevoel.

Het idee is hetzelfde als dat achter allerlei andere eenheden die geacht worden iets te zeggen over hoe het met ons als mens of met de maatschappij gaat. “Je kunt uitrekenen wat het economisch effect is als iemand zijn baan verliest”, legt analist Micah Kaats van het instituut uit, “maar het heeft ook effect op iemands welzijn. Wij komen met een model om uit te rekenen hoe groot dat effect is.”

De Waly wordt uitgelegd in een rapport waarvan Kaats een van de hoofdauteurs is, en waarvoor het instituut data gebruikte van 110.000 Europeanen, vergaard tussen 2006 en 2017. Eenzaamheid en sociale isolatie hebben een grote impact op het geluksgevoel van mensen, blijkt dan bijvoorbeeld. Meer dan sommige ernstige ziekten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat beleidsmakers niet alleen nadenken over het financiële effect van beslissingen op de maatschappij maar ook over wat beleid doet met het geluksgevoel van burgers.

Mogelijkheden om uit de crisis te komen

Hoewel het rapport van vandaag is gemaakt en geschreven voor het coronavirus over de wereld raasde, ziet het instituut al mogelijkheden om met hulp van de Waly uit de crisis te komen. Specifieke tips willen de gelukswetenschappers daarbij niet geven, zegt Kaats.

Bijvoorbeeld over wat te doen met de verpleeghuizen, waar mensen de laatste maanden van hun leven nu in eenzaamheid doorbrengen? Uit het rapport blijkt dat isolatie en eenzaamheid veel invloed hebben op het geluksgevoel van ouderen, meer dan op dat van jongeren. Hij laat zich niet verleiden: “We willen vooral laten zien dat er meer is waar rekening mee gehouden moet worden dan de bescherming tegen een ziekte of de economische effecten van maatregelen. Hoewel dat natuurlijk heel erg belangrijk is.”

Onderzoek naar geluk en welzijn wordt al langer gedaan. Maar, zegt Kaats: “dit is de eerste keer dat we met een universele maat komen voor de impact van beslissingen op het welzijn van mensen. Het kan beleidsmakers helpen om verder te kijken dan hun eigen intuïtie.”

