Het koperen rekenwonder van Charles Babbage kondigde 200 jaar geleden de computer aan

Briljante ideeën ontstaan vaak uit frustratie. In de zomer van 1821 bekeek Charles Babbage, een excentrieke Engelse uitvinder en wiskundige, samen met sterrenkundige John Herschel astronomische tabellen.

De formules om de posities van hemellichamen te berekenen waren sinds Kepler en Newton bekend. Maar de berekeningen waren ingewikkeld en vooral tijdrovend. Om dat niet steeds opnieuw te hoeven doen, stelden astronomen tabellen op waarop ze de posities van hemellichamen konden aflezen.

Maar toen Babbage en Herschel dergelijke tabellen gingen narekenen vonden ze de ene fout na de andere. “Ik zou wensen dat deze berekeningen met stoom gedaan waren”, riep Babbage uit, verwijzend naar de wonderbaarlijke stoommachine die in het 19de-eeuwse Engeland allerlei mechanische apparaten feilloos aandreef.

Een polymath

Babbage was wat de Engelsen een ‘polymath’ noemen, iemand met brede kennis van verschillende vakgebieden. Hij was naast wiskundige en uitvinder ook filosoof, ingenieur en hij hield zich bezig met politieke en economische vraagstukken.

Daarom was hij zich al snel bewust van een groter probleem met de foutieve tabellen. Zulke tabellen werden namelijk niet alleen in de astronomie gebruikt, maar ook in allerlei andere wetenschappelijke en maatschappelijke vakgebieden.

Navigatie, constructie, banken en verzekeringsmaatschappijen baseerden zich allemaal op tabellen. Die werden opgesteld door ‘computers’, menselijke rekenaars die op basis van formules met pen en papier de benodigde uitkomsten doorrekenen. Wat als die tabellen net zo vol fouten zaten als de astronomische tabellen?

Babbage was vastbesloten om dit probleem op een gemechaniseerde manier op te lossen. De ‘onfeilbare zekerheid der machinerie’ zou het probleem van menselijke fouten omzeilen. Niet zonder trots presenteerde Babbage een jaar later, in juni 1822 – dit jaar dus precies 200 jaar geleden – zijn ‘Difference Engine’ aan de Royal Astronomical Society.

Detail van de Difference Engine nr. 1 Beeld ANP / World History Archive

Een gevaarte van 3,5 meter

Babbage’s Difference Engine was de eerste werkende mechanische rekenmachine. Een exemplaar, gebouwd volgens zijn oorspronkelijke tekeningen, staat sinds 1991 in het Londense Science Museum. Het is een gevaarte van 3,5 meter lang, ruim 2 meter hoog en bestaat uit 8000 onderdelen, waarvan de helft bewegend.

Door aan een hendel te draaien gaan de assen en tandwielen in beweging. Op zware koperen schijven met cijfers is de uitkomst van de geprogrammeerde berekeningen af te lezen. Het is een elegant en fascinerend geheel om te zien.

Babbage zelf bouwde en presenteerde in 1822 een veel kleinere machine, meer een prototype met slechts een handvol onderdelen. De machine kon maar één rekenkundige bewerking uitvoeren, namelijk optellen. Maar Babbage bewees dat hij er foutloos tabellen mee kon produceren, tabellen met de uitkomsten van zogenoemde polynomen.

Dit zijn wiskundige basisfuncties die naast een optelling ook een vermenigvuldiging bevatten, dikwijls een machtsverheffing. Polynomen komen voor op allerlei terreinen, zoals de astronomie maar ook bij economische en financiële berekeningen. Met een rekentruc (bekend als eindige differentie) kan het vermenigvuldigen gereduceerd worden tot een eenvoudige optelling.

Het werkt als volgt. Neem de functie F(x) = x2 + 4. De eerste paar uitkomsten van deze functie reken je uit en programmeer je handmatig in de machine. Voor x=1 krijg je 5, voor x=2 krijg je 8, voor x=3 krijg je 13, en voor x=4 krijg je 20. Het verschil tussen deze uitkomsten is respectievelijk 3, 5 en 7. Tussen deze getallen is het verschil steeds een stapje van 2. Nu je dat weet, kun je terugrekenen en voor elke x de uitkomst van de functie bepalen. Het enige dat de machine dan moet doen is bij het voorgaande verschil steeds 2 optellen.

Charles Baggage

Een grotere machine

Toen Babbage dit concept eenmaal met een eenvoudig prototype had beproefd, begon hij aan het ontwerp van een grotere machine, de Difference Engine No. 1. Het moest een machine worden die uitkomsten tot 20 cijfers kon laten zien en 6 differentiestappen kon maken. Ook was er voorzien in een printer die de resulterende tabellen kon uitdraaien.

‘De machine wordt zo gebouwd dat er, wanneer deze wordt bediend, geen mogelijkheid zal bestaan tot het maken van fouten in de tabellen die deze machine produceert. Ik voel groot vertrouwen in het complete succes van mijn plannen’, schrijft Babbage zelfverzekerd.

De Britse regering vond Babbage’s plannen interessant. Hij kreeg een bescheiden subsidie van 1700 pond die uit te werken. Maar dat bleek al snel onvoldoende. Voor alle bewegende onderdelen was hoogwaardig koper nodig. En dat moest ook nog eens op uiterst vakkundige wijze bewerkt worden om de machine soepel te laten lopen.

Tien jaar later, in 1832, presenteerde Babbage samen met industrieel en precisie-ingenieur Joseph Clement een kleine Difference Engine. Deze bestond uit 2000 onderdelen en kon 6 cijfers laten zien en twee differentiestappen maken. Kort daarna kregen Babbage en Clement ruzie. Uiteindelijk trok de regering de financiering van het project in. Babbage zou zijn Difference Engine nooit in volle glorie aanschouwen.

Een betere machine

Het is maar de vraag of hij dat zelf zo erg vond. Babbage was na de ruzie met Clement namelijk al gaan nadenken over een nog betere machine, die hij de Analytical Engine noemde. Waar de Difference Engine maar één soort bewerking kon uitvoeren, kwam de Analytical Engine al veel dichter in de buurt van een moderne computer.

Babbage begreep dat, om complexere rekenkundige bewerkingen te kunnen uitvoeren – zoals delen en vermenigvuldigen – een machine ‘in zijn eigen staart moest kunnen bijten’. Hij moest, met andere woorden een geheugen hebben waarin resultaten tijdelijk konden worden opgeslagen om er later verder mee te rekenen.

De Analytical Engine had – althans op papier – deels dezelfde logische structuur als een moderne computer. Hij had een ‘Store’, die je zou kunnen vergelijken met het moderne werkgeheugen, die gescheiden was van de ‘Mill’, waar de berekeningen plaatsvinden en die doet denken aan de hedendaagse processor.

De machine kon geprogrammeerd worden met ponskaarten waar formules en data op stonden. Dergelijke ponskaarten werden ook gebruikt om data van de Store naar de Mill en terug te transporteren. Ada Lovelace, de dochter van de beroemde schrijver Lord Byron, schreef in 1843 zelfs formele instructies voor een Analytical Engine. Ze creëerde hiermee iets wat met recht het allereerste computerprogramma genoemd mag worden. In principe zou een Analytical Engine alles kunnen wat een moderne computer kan.

Complex en duur

Het ontwerp van de Analytical Engine was veel groter, complexer en dus duurder dan dat van de Difference Engine. Het is dan ook niet verrassend dat Babbage er opnieuw niet in slaagde de machine daadwerkelijk te bouwen. Tot zijn dood in 1871 werd er wel gewerkt aan een klein experimenteel demonstratiemodel van de machine. In 1878, toen de demo eindelijk gereed was, besloot de Britse regering er niet verder in te investeren. Kosten en haalbaarheid werden veel te onzeker gevonden.

Babbage kon ook zijn Difference Engine niet loslaten. In 1849 kwam hij, gesterkt door de ervaringen met zijn eerste ontwerp, met een idee voor een Difference Engine No. 2. Die was een stuk eenvoudiger en efficiënter met slechts een derde van het aantal onderdelen van de Difference Engine No 1. Het ontwerp voor de printer was hetzelfde als dat van de Analytical Engine. Het is deze versie van de Difference Engine die in 1991 in het Science Museum gerealiseerd is.

Zowel de Difference Engine als de Analytical Engine waren op papier bijzondere machines die hun tijd ver vooruit waren. De wereld was er nog niet klaar voor; het zou tot 1941 duren tot de Duitser Conrad Zuse met zijn Z3 de eerste programmeerbare computer bouwde.

