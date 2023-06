Het heelal golft en trilt continu, en dat kunnen we nu horen

Een veelbelovende nieuwe methode om zwaartekrachtsgolven te meten laat minuscule trillingen zien over gigantische afstanden.

Als twee zwarte gaten of neutronensterren naar elkaar toe cirkelen en samengaan, laat dat de omringende ruimte niet onberoerd. Die begint te trillen, en die trillingen verspreiden zich vervolgens met de lichtsnelheid naar buiten toe; een verschijnsel dat een zwaartekrachtgolf wordt genoemd. Een kleine acht jaar geleden wist het Amerikaanse observatorium LIGO als eerste zo’n golf direct waar te nemen. Nu hebben verschillende internationale onderzoeksteams sterke aanwijzingen gevonden voor zwaartekrachtgolven met frequenties die een miljard keer kleiner zijn, veroorzaakt door zwarte gaten die juist een miljard keer zwáárder zijn dan de exemplaren die LIGO en vergelijkbare observatoria detecteren.

Teams uit Noord-Amerika, Europa, Australië en China publiceren donderdag gelijktijdig hun nieuwste resultaten op dit front. De kans dat het niet om zwaartekrachtgolven gaat maar iets anders is klein, al is er nog geen sprake van een officiële ontdekking, volgens de strenge normen die daar binnen de natuurkunde voor gelden.

Luisteren naar kosmische vuurtorens

De teams baseren zich allemaal op metingen van diverse radiotelescopen (waaronder, in het geval van Europa, de Westerbork Synthese Radio Telescope in Drenthe). Die richtten zich op zogenoemde pulsars. Dat zijn razendsnel om hun as roterende neutronensterren die met een ijzeren regelmaat bundels straling het heelal in slingeren, als een soort kosmische vuurtorens. Uit afwijkingen in de aankomsttijden van die signalen is af te leiden dat ze door zwaartekrachtgolven verstoord zijn.

Aardse observatoria als het Amerikaanse LIGO en diens Europese evenknie Virgo bestaan uit twee haaks op elkaar staande, kilometers lange tunnels waarvan de lengtes nauwlettend in de gaten worden gehouden. Als die namelijk heel even een minuscuul beetje krimpen en vervolgens uitzetten, kan dat duiden op een passerende zwaartekrachtgolf die de ruimtetijd vervormt.

Bij de nieuwe meting gebeurt iets vergelijkbaars, maar dan op een heel andere schaal, zegt sterrenkundige Gemma Janssen, vanuit het Nederlandse radioastronomisch instituut ASTRON betrokken bij EPTA, de Europese samenwerking voor dit soort pulsarmetingen. “Wij hebben geen armen van een paar kilometer, maar armen ter grootte van ons sterrenstelsel, de Melkweg.” Bovendien gaat het niet om de afstanden tot twee pulsars, maar om enkele tientallen exemplaren.

Deze pulsar timing arrays zijn waarnemingen van de lange adem. LIGO en Virgo zijn het gevoeligst voor zwaartekrachtgolven met een frequentie van zo’n 100 hertz: golven die de ruimtetijd honderd keer per seconde ‘op en neer’ laten gaan. Door de aankomsttijden van pulsarsignalen te monitoren, richt je je op zwaartekrachtgolven met een frequentie van tientallen tot honderden miljardsten van een hertz. Bij zulke golven doet de ruimtetijd er tot tientallen jaren over om één keer op en neer te gaan. Om dat soort golven te kunnen meten, moet je dezelfde pulsars decennialang observeren.

Decennia aan data

Dat laatste is ook gebeurd. Zo baseert EPTA zich op 25 jaar aan pulsardata. “Dit is een klus waar heel veel mensen een heel lange tijd mee bezig zijn geweest”, zegt astrofysicus Ben Stappers van de Universiteit van Manchester, die zelf al eind jaren negentig aanhaakte bij dit type onderzoek. De niet bij het onderzoek betrokken sterrenkundige Anna Watts (Universiteit van Amsterdam) is onder de indruk van het resultaat van die inspanning. “Het is een grondig uitgevoerde studie die laat zien dat er fantastische vooruitgang is geboekt.”

De golven die de pulsar timing arrays waarschijnlijk hebben gemeten, zijn afkomstig van andere bronnen dan de golven die LIGO en Virgo oppikken. Die laatste ontstaan bij botsingen van neutronensterren of ‘gewone’ zwarte gaten, die tot enkele tientallen keren zo veel wegen als de zon. Bij de pulsars gaat het om superzware zwarte gaten van soms miljarden zonsmassa’s die om elkaar heen cirkelen in de harten van samensmeltende sterrenstelsels.

Bovendien meten LIGO en Virgo af en toe een individuele botsing, terwijl de pulsar timing arrays de optelsom oppikken van vele zwartegatenkoppels die niet van elkaar te onderscheiden zijn. Alsof we de afgelopen acht jaar alleen af en toe kort een klarinet hoorden, en nu ineens opmerken dat er op de achtergrond continu een heel orkest aan tuba’s meespeelt.

Lees ook:

de Verdieping: Veertig jaar hielden astronomen de vuurtorens van het heelal in de gaten. Nu denken ze dat ze beet hebben

De eerste resultaten van een decennialang onderzoek naar zwaartekrachtgolven zijn binnen. En die lijken te meten dat de ruimtetijd continu golft. Niet als een vijver waar je een steen in gooit, maar als een kolkende zee.

Het bewijs: de ruimte kan trillen als een plumpudding

Wetenschappers hebben rimpelingen in de ruimte waargenomen, precies honderd jaar nadat Albert Einstein het bestaan van deze zogeheten zwaartekrachtgolven had voorspeld.