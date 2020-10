Het gevaar van zingen in de kerk zit ’m in de afstand en het volume

Ze hielden zich aan de voorschriften. Ook na de aangescherpte maatregelen van 28 september waren religieuze bijeenkomsten toegestaan. Iedereen had een vaste zitplaats en volwassenen die niet tot één gezin behoorden, hielden anderhalve meter afstand. Onder die voorwaarden mochten al honderd mensen de kerk in. En omdat er vooraf een gezondheidscheck en reservering waren geweest, gold er zelfs geen maximum. “Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof is niet verboden”, vermeldt de Rijksoverheid ten slotte op haar site.

Maar is het ook verstandig? Eén van de lessen die de coronacrisis tot nu toe geleerd hebben, is dat zingen een risicofactor is. In veel landen is zingen in de kerk verboden of afgeraden. Of voorbehouden aan de voorganger.

Natuurlijk, als niemand van de aanwezigen in Staphorst besmet was, kon er ook niets gebeuren. Maar ook als iedereen de gezondheidscheck naar eer en geweten heeft ingevuld – ‘Had u of één van uw huisgenoten klachten als hoesten of koorts?’ – is dat geen garantie. Mensen kunnen besmet zijn met het virus en daar (nog) niets van merken. Dan kunnen ze anderen besmetten.

De anderhalve meter afstand moet het eventuele risico flink indammen. Bij het hoesten en proesten verspreid je infectueuze druppeltjes en die reiken in het algemeen niet zo ver. Het RIVM gaat er in zijn richtlijnen van uit dat die grens ook geldt voor de druppeltjes die bij het zingen vrijkomen. Ga als koor of kerkgemeenschap niet achter elkaar staan of zitten, adviseert het instituut, maar stel je in zigzagformatie op. Voor spreekkoren en hard meezingen is de anderhalve meter niet voldoende. Dat is in de kerk net als in het voetbalstadion verboden.

Een Leids koor

Dus: als iedereen in Staphorst op gepaste afstand en met gedempte stem heeft gezongen, kan er niets fout zijn gegaan? Er zijn tal van voorbeelden van zangbijeenkomsten met een groot aantal besmettingen. Soms is het de vraag of iedereen zich aan de anderhalve meter heeft gehouden, ook tijdens de koffie achteraf. Maar niet altijd.

Het RIVM houdt daarom in zijn richtlijn de optie open dat het virus zich over grotere afstanden, door de lucht verspreidt en adviseert extra ventilatie bij samenzang binnen. Maar ook dat biedt geen garanties. Vorige week berichtte de Volkskrant over een Leids koor dat zich aan alle regels had gehouden – afstand, ventilatie – en toch raakte de helft van de leden besmet.

Bij die koorrepetitie ging het om een gezelschap van achttien leden. Bij een dienst van 600 aanwezigen zijn de risico’s navenant groter.

Lees ook:

Die ene Passion die wel doorging, met rampzalige gevolgen

Het Amsterdams Gemengd Koor zong op 8 maart Bachs Johannes-Passion in het Concertgebouw. De gevolgen waren rampzalig.