Het gele boekje is geen coronapaspoort. Wat heb je dan aan zo'n vaccinatiestempel?

Wat is het gele boekje?

Officieel is het boekje het Internationale Bewijs van Inenting. Het bestaat al sinds 1983 en het is het officiële vaccinatiebewijs van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het ministerie van volksgezondheid. Het is een soort medisch paspoort dat internationaal erkend is en vereist is in sommige landen met een hoog infectierisico. Het is niet erkend als officieel vaccinatiebewijs voor Covid-19.

Waarom is het geen bewijs dat ik tegen covid ben ingeënt?

Dit is bestuurlijke logica: omdat het in Nederland nergens verplicht is om te bewijzen dat je bent gevaccineerd, bestaat zo’n bewijs ook niet. Het ministerie laat weten dat als zo’n meldplicht er in de toekomst wel komt, de overheid zal zorgen voor een niet te vervalsen vaccinatiebewijs. Dat zou de CoronaCheck-app kunnen worden, maar de wet die dat moet regelen, is nog in de maak. Bovendien moet dan de registratie van de vaccinaties op orde zijn. Nu is 20 procent van de prikken, met name die door huisartsen en zorginstellingen zijn gezet, nog niet opgenomen in het landelijke registratiesysteem, meldde het AD vanochtend.

Ook internationaal zijn er nog geen afspraken over het gele boekje als coronapaspoort. De Europese Commissie werkt wel aan een digitaal coronacertificaat. Dat zou moeten aangeven of iemand is ingeënt met een erkend vaccin, recent negatief is getest of een besmetting heeft doorgemaakt. Lidstaten bepalen zelf welke bewijzen ze accepteren. Het Europese certificaat zou er deze maand moeten komen.

Wat heb ik dan aan zo’n geel boekje?

Veel mensen hebben aangegeven dat ze het prettig vinden om vastgelegd te zien dat ze volledig zijn ingeënt. Daarom zetten de GGD’s vanaf maandag na de coronaprik een stempel in de gele boekjes. Huisartsen geven hun patiënten na de vaccinatie een registratiekaartje mee, met daarop de sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben gegeven. Als men dat wil, kan die sticker ook in het gele boekje worden geplakt. Ook wie al volledig is ingeënt, kan zo’n aantekening op komen halen.

Een officiële status heeft deze aantekening dus niet. Een paar landen - IJsland, Duitsland en Oostenrijk - erkennen de aantekening als bewijs van vaccinatie. Wellicht vereenvoudigt het in sommige landen de passage bij de douane. Buiten Europa zal het digitale certificaat in ieder geval geen nut hebben. De Europese Commissie werkt ook aan een papieren certificaat en onderzoekt of dit, samen met het gele boekje, te combineren is als vaccinatiebewijs.

Hoe kom ik aan zo’n boekje?

Normaal krijg je zo’n boekje bij de GGD als je een reizigersvaccin, bijvoorbeeld tegen gele koorts of cholera, hebt gehad. Maar de GGD verstrekt het niet na een coronavaccinatie. Het boekje is dan alleen online te verkrijgen bij de Sdu, de voormalige Staatsdrukkerij en Uitgeverij. Kosten: 7,19 euro. Let op, het is er druk. Werden voorheen 300.000 boekjes per jaar gedrukt, de afgelopen dagen werden er tienduizenden per dag besteld. Er is voldoende voorraad, meldt de uitgever.

Lees ook:

Coronapaspoort deelt meer medische gegevens dan VWS had gewild

Rondom de invoering van het paspoort spelen meerdere privacykwesties.