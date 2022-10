Het broeit en beweegt in de kijk op homoseksualiteit

“Dat bestaat niet in Tsjechië.” Het klonk eerder verbouwereerd dan afkeurend. Hij wilde vooral van mij weten of zij hem niet voor de gek hield. Want dat mijn studiegenote op vrouwen viel, was amper te bevatten voor de Tsjechische uitwisselingsstudent, en een teleurstelling. Hij straalde al dagen wanneer ze in de buurt was.

Het was de zomer net voor de val van de Berlijnse muur. In een tijd waarin nog geen kwart van de Tsjechen homoseksualiteit acceptabel vond en het ‘ondergronds’ bleef. In de ruim dertig jaar sindsdien is de acceptatie hard gestegen naar bijna twee derde van de bevolking, laat de nieuwste Atlas of European Values zien. Onder de jongste generatie Tsjechen is dat driekwart. Anno 2022 is er waarschijnlijk geen Praagse student meer te vinden die het bestaan van homoseksualiteit over het hoofd ziet.

Wellicht in heel Europa niet. Oost-Europese leiders als Viktor Orbán en Vladimir Poetin ageren luid en graag tegen de westerse lhbti+-‘ideologie’. De oerconservatieven zien er het bewijs in van westerse perversie en decadentie. De sociale wetenschappen zien seksuele vrijheid als een teken van postmaterialisme, van een maatschappij waarin individuele vrijheid en zelfontplooiing belangrijk zijn.

Volop beweging en grijstinten

De huidige kaart van Europa ingekleurd naar acceptatie van homoseksualiteit lijkt een klassieke ‘oost-tegen-west’-kwestie. Maar wie achter de gemiddelden kijkt, ziet dat het broeit onder het oppervlak. Er zijn volop beweging en grijstinten.

In Polen, waar gemeenten zich tot ‘lhbti+-vrije zone’ uitriepen, is de jongste generatie ‘om’. Een meerderheid van de jongste Polen wijst homoseksualiteit niet af en datzelfde geldt óók voor Hongarije en bijvoorbeeld Wit-Rusland. De harde lijn door Europa loopt oostelijker, langs Rusland, Oekraïne en over de Balkan. In landen als Roemenië, Servië en Albanië wijzen alle generaties homoseksualiteit af, al zijn er ook daar eerste ‘scheurtjes’ zichtbaar. Jongeren zijn minder behoudend dan hun ouders, en die weer minder dan hún ouders. Alleen nog oostelijker, in Armenië of Azerbeidzjan, is de afkeuring absoluut.

De snelste omslag in denken is overigens gaande in Portugal en Estland, daar keurt rond 80 procent van de oudste generatie homoseksualiteit af, terwijl een even groot deel van de jongeren juist geen bezwaren ziet.

Voor Duitse en Scandinavische jongeren is homoseksualiteit geen enkel probleem en Spanje volgt op de voet. Maar Nederlandse jongeren zijn een stuk conservatiever. In Nederland zijn de ‘boomers’ en ‘millennials’ het meest progressief. Van de jonge twintigers wijst één op de tien homoseksualiteit pertinent af. Dat twee van de achttien aanvoerders in de eredivisie weigerden een regenboogband te dragen op Coming-Outdag klopt dus, statistisch gezien. Die weigering weerspiegelt de Nederlandse waarden en niet primair de voetbalcultuur of een migratieachtergrond. Al geloven we dat misschien niet graag in het ooit meest vrijgevochten landje ter wereld.