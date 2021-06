Het blijft licht tijdens de zonsverduistering van donderdag, maar het kost wel veel stroom

Dat is ongeveer 7 procent van de stroom die zonnepanelen hadden geproduceerd als de maan zich niet tussen zon en aarde had gewurmd.

Om 11.15 uur begint donderdag de zonsverduistering boven Nederland en met de huidige weersverwachting zal die goed te zien zijn. De maan, die tussen de aarde en de zon komt te staan, zal een klein deel van het zonneoppervlak aan het zicht onttrekken: 29 procent op het hoogtepunt van de eclips. De maan begint rechtsboven in de cirkel van de zon, en zal om 13.30 uur linksboven uit beeld schuiven.

Langdurig recht in de zon kijken is schadelijk voor het oog. Het advies is om een speciale eclipsbril te gebruiken om de verduistering te volgen. Wie zo'n bril niet heeft, kan een gaatjescamera maken: een stuk karton met een klein gat in het midden, waardoor je het licht van de zon op een wit vel papier laat vallen. Daarop is dan ook de eclips te zien. Een handleiding vind je hier.

Meerdere keren per jaar

Dat de maan tussen de aarde en de zon komt te staan is niet bijzonder; zonsverduisteringen komen meerdere keren per jaar voor. Maar ze zijn altijd maar op een beperkt deel van de aarde zichtbaar. De eclips van donderdag heeft een centrale baan die loopt van Canada, via het noorden van Groenland, naar Siberië. In die strook zal de maan het zichtbare oppervlak van de zon bijna volledig bedekken. Er blijft alleen een heldere rand over: een ringvormige eclips.

In Nederland moeten we het doen met een gedeeltelijke eclips. En dat voor het eerst sinds zes jaar. De vorige zonsverduistering was in Nederland te zien in maart 2015. En die was veel groter: 80 procent van de zon werd toen door de maan aan het zicht onttrokken. Veel meer spektakel voor het oog. Maar het effect op de stroomproductie was toen veel kleiner, omdat het aantal zonnepanelen nog geen 10 procent was van wat er nu staat.

De volgende eclips die in Nederland te zien zal zijn, komt op 25 oktober 2022. Dan wordt een derde van de zon bedekt. De eerstvolgende grote zonsverduistering (90 procent bedekt) vindt plaats in 2026.

