Het bewijs is geleverd: cryptomunten kunnen veel groener

Bij een fysieke goudmijn zie je de milieu-impact in een oogopslag. Desolate, pokdalige landschappen, vervuild met enorme hoeveelheden kwik en cyanide die zijn gebruikt om het goud van de rotsen los te weken. Vergeleken daarmee is digitale mijnbouw, met zijn loodsen vol zacht zoemende computers op het oog een minder vervuilend proces, maar onschuldig is het bepaald niet.

De milieulasten van crypto, waarvoor met brute rekenkracht nieuwe munten worden ‘gedolven’, krijgen de laatste jaren groeiende aandacht. Onderzoek na onderzoek wees uit dat het ‘mijnen’ van bitcoin en andere crypto een gigantisch energieverbruik met zich meebrengt. Het vinden van nieuwe bitcoins, de grootste van de groeiende familie cryptomunten, kostte afgelopen jaar ongeveer evenveel electriciteit als Nederland verbruikte, berekende Alex de Vries, onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde zijn bevindingen deze week in het tijdschrift Patterns.

Nieuwe spelregels

Het kan anders, bewijst ethereum. Deze munt, in totale marktwaarde de nummer twee achter de onbetwiste koploper bitcoin, paste in september zijn spelregels aan. The merge, werd deze omschakeling genoemd.

Tot the merge volgde ethereum het beproefde recept dat de meeste cryptomunten kenmerkt: computers staan de hele dag te draaien in de hoop een puzzelstukje te vinden dat een hoofdstuk kan afronden voor de zogenoemde ‘blockchain’, het wereldwijde huishoudboek waarin alle transacties van een cryptomunt genoteerd staan. Daar zit een beloning aan vast in de vorm van exemplaren van de betreffende munt. Wie zijn kans op die beloning wil verhogen, sluit simpelweg nog een computer aan op het netwerk. En nog een, want hoe meer rekenkracht, hoe groter de kans om het puzzelstukje als eerste te vinden.

Proof of work, heet dat systeem, waarin work dus het rekenwerk is dat de computer verricht. Bij the merge schakelde ethereum over op een veel simpeler systeem, proof of stake. Een loterij bepaalt wie het hoofdstuk voor de blockchain mag afsluiten. Om mee te doen aan die loterij moet een computereigenaar alleen een hoeveelheid ethereum als onderpand inleggen, dat is de stake, een aangetoond belang in de ethereumeconomie. De wedloop wie de krachtigste computer heeft, wordt daarmee afgeschaft. Om mee te doen is bij wijze van spreken een ordinaire laptop genoeg, al is een iets krachtiger computer wel aan te raden, omdat het apparaat altijd klaar moet staan voor zijn taak.

Een besparing ter grootte van Oostenrijk

Dat zou moeten leiden tot een drastische terugval in energieverbruik, en voor zover De Vries heeft kunnen nagaan is die belofte waargemaakt. Hoeveel energie welke computer voor welk doel precies gebruikt is niet te meten, geeft De Vries aan. “Maar je kunt wel met een heel hoge mate van zekerheid zeggen wat de totale rekenkracht en verdiencapaciteit in een netwerk is. Op basis daarvan kun je een bandbreedte berekenen waar het energieverbruik binnen zal zitten.” Hij kwam uit op een besparing tussen de 99,84 en de 99,996 procent. Niet mis voor een systeem dat tot die tijd evenveel elektriciteit verbruikte als heel Oostenrijk.

Helaas heeft de omschakeling onderaan de streep die energiebesparing niet opgeleverd. Voor bitcoin is de wedloop om rekenkracht immers nog in volle gang. “Een deel van de rekenruimte die vrijkwam is direct voor bitcoin ingezet”, merkte De Vries. “Je zag een sprong in het bitcoinnetwerk toen die machines vrijkwamen.”

Proof of stake is als concept al jaren bekend, kleine cryptomunten gebruikten het ook al. Maar ethereum, waarvan de munten alles bijeen op moment van schrijven een slordige 150 miljard euro waard waren, is de eerste die het op grote schaal heeft gedaan. Daar zijn belangrijke lessen uit te trekken, zegt De Vries, ook voor het veel grotere bitcoin (marktwaarde pakweg 320 miljard), waar veel weerstand is tegen het proof of stake-model. “De ethereumgemeenschap is anders dan die van bitcoin. Maar ook bij ethereum was er weerstand, zeker onder de ‘miners’. En ze hebben het wel voor elkaar gekregen.”

De hoogtijdagen van cryptodelven in China. Geiten worden aangetrokken door de koelinstallatie in de provincie Sichuan, die in 2016 nog gold als de hoofdstad van het bitcoindelven. Beeld EPA

Is delven een aflopende zaak?

Of proof of stake daadwerkelijk de norm gaat worden is niet te zeggen, maar verschillende factoren zouden bitcoin wel eens een duurzame duw kunnen geven. Greenpeace voert al campagne tegen het digitaal delven, en heel wat overheden laten hun aanvankelijke enthousiasme varen. China verbiedt sinds vorig jaar het ‘minen’ en Kazachstan, waar veel digitale goudzoekers vervolgens heen trokken, begint nu ook zijn bedenkingen te krijgen.

Maar de belangrijkste rem op de rekenwedloop is economisch; gewonnen bitcoin moet wel genoeg opleveren om de kosten van het delven eruit te krijgen. Nu de waarde van de munt fors afneemt staat het model onder druk, ziet De Vries. “Toen bitcoin in mei onder de 30.000 dollar zakte, zag je het minen al teruglopen.” Van gestegen energieprijzen hebben de delvers doorgaans nog geen last, denkt De Vries, want die hebben langetermijncontracten. “Maar als de energiecrisis lang genoeg aanhoudt, wordt dat ook een probleem.”

Mocht bitcoin meegaan in het proof of stake-model, dan verwacht De Vries geen omschakeling naar andere vormen van digitale mijnbouw. De ethereumcomputers waren vaak flexibel in te zetten, bitcoinmachines niet. “Die kunnen niks anders. Als bitcoin omgaat kun je al die apparaten weggooien.”

Dat zal nog even tot een imposante berg afval leiden, en wellicht tot wat verlaten loodscomplexen her en der op aarde. Maar de apparaten staan dan in ieder geval wel uit.

Lees ook:

Websites kosten energie. Hoe maak je een klimaatvriendelijke site die ook nog leuk is?

Websites kunnen klimaatonvriendelijk zijn. Een Nijmeegs bedrijf probeert daar wat aan te doen.