Guppies blijken volleerde stierenvechters

Kleine vissen naderen grote rovers om te zien of die honger hebben en ze dus op hun hoede moeten zijn. Niets bijzonders. Maar guppies in tropische gebieden dagen hun roofvijanden uit als volleerde matadors. Niet met een rode lap, maar door hun irissen zwart te laten worden. En net als de stierenvechter draaien ze dan voor de neus van hun aanvaller weg.

Levensgevaarlijke roekeloosheid, en een raadsel voor biologen. Matadorgedrag zien ze vaker, bijvoorbeeld bij de maanmot die met zijn lange staart een aanval van vleermuizen uitlokt. Maar de truc van de maanmot is dat hij die staart kan missen – hij heeft hem speciaal voor dit doel ontwikkeld, de vleermuis mag hem hebben – en dat kan van guppy z’n kop niet gezegd.

Britse biologen hebben nu toch een verklaring gevonden voor guppy’s roekeloosheid. Het kleine visje kan razendsnel wegdraaien als zijn veel grotere vijand aanvalt. Maar hij draait dan om zijn as, waardoor zijn kop het snelst weg is en het midden van zijn lijf pas later. Door de aandacht van de rover naar die opvallend zwarte ogen te trekken, vergroot het guppy zijn overlevingskans.

Dat konden de Britse onderzoekers met ingenieuze experimenten bewijzen, tonen ze in vakblad Current Biology. Maar het werkt alleen voor grote vrouwtjes. Logisch: bij kleine vrouwtjes die wegdraaien is er nauwelijks verschil tussen kop en lijf, en kan dit uitdagend gedrag fataal aflopen. En mannetjes? Mannetjes zijn helemaal de onderdeurtjes van guppyland. Die doen dan ook niets met hun ogen; matadors zullen ze toch nooit worden.

