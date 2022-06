Gezondheidsraad: mogelijk vaker leukemie of alzheimer door elektromagnetische velden

Dat concludeert de Gezondheidsraad uit recent wetenschappelijk onderzoek. De raad ziet daarin een extra argument voor het reeds bestaande voorzorgsbeleid. De blootstelling aan de velden moet zo laag worden gehouden als redelijkerwijs mogelijk is, adviseert de raad in een woensdag verschenen advies. In een rapport uit 2018 had de raad al geconstateerd dat bij kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen, leukemie wellicht iets vaker voorkomt. Het gaat om een heel klein risico, maar dat wordt dus wel iets groter - bijvoorbeeld mogelijk een extra geval van leukemie in Nederland per twee jaar.

De Gezondheidsraad beschouwt de onderzoeksresultaten als een extra argument voor het bestaande voorzorgbeleid voor hoogspanningslijnen en de aanbevolen uitbreiding daarvan naar onder meer ondergrondse hoogspanningskabels en transformatorstations.

De studies geven geen oorzakelijk verband tussen de elektromagnetische velden en de ziektes, het zijn epidemiologische aanwijzingen: in de buurt van de velden lijken de ziektes vaker voor te komen. Daarom adviseert de raad om meer onderzoek te doen naar de wijze waarop de velden de ziektes kunnen veroorzaken. Ook adviseert ze de blootstelling aan magnetische velden bij woningen en werkplekken te monitoren, omdat mede door de energietransitie het gebruik van elektriciteit waarschijnlijk zal toenemen.

Lees ook:

Herwijnen is bang voor de radar van Defensie

Opvallend veel mensen hebben er ALS