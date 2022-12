Geen zin om te sporten? Loop silly, als John Cleese

De moderne mens beweegt te weinig. Ondanks tal van campagnes om ons uit die luie stoel te krijgen voldoet slechts een klein percentage aan de norm van gezonde beweging. De wil is er wel om wat vaker te sporten of op zijn minst regelmatig stevig te wandelen, maar het komt er in de praktijk niet van. Amerikaanse bewegingswetenschappers stellen nu een alternatief voor. Gemiddeld zet een mens 5000 stappen per dag, schrijven ze in de kersteditie van het British Medical Journal. Dat is te weinig, maar wie elf minuten per dag loopt als John Cleese is net zo goed bezig als degene die elke week gaat sporten.

Let wel, de silly walk die Cleese een halve eeuw geleden demonstreerde in een aflevering van Monty Python, is niet zo eenvoudig. Zak licht door uw knieën en loop dan terwijl u geregeld één been gestrekt en horizontaal vooruit zwaait. Wissel dit af met korte danspasjes of pirouetjes. Het vergt een goed evenwichtsgevoel. En de nodige inspanning, vooral van spieren die zelden worden gebruikt.

Precies daar was het de Amerikanen om te doen. Een paar jaar geleden hadden landgenoten van hen al eens de silly walks onder de loep genomen, maar het was bij een oppervlakkige beoordeling gebleven. Dit team rustte dertien vrijwilligers uit met apparatuur om hartslag en zuurstofopname te meten en liet hen drie wandelingen uitvoeren: een gewone, een als John Cleese en een als Michael Palin, de tegenspeler van Cleese die zo nu en dan stilstaat met één opgetrokken knie.

Tweeënhalf keer zoveel energie als normaal

Gewoon lopen is een zeer efficiënte beweging die weinig energie kost. Het wandelingetje van Palin vergde niet veel méér van de loper, maar dat van Cleese wel. Deze silly walkers verbruikten maar liefst tweeënhalf keer zoveel energie als normaal. De relatieve winst was voor mannen en vrouwen gelijk. Voor een minuut gek lopen had een man gemiddeld 8 kilocalorieën extra nodig, een vrouw 5. Als ze elke dag elf minuten zo zouden lopen, kwam dat overeen met 75 minuten intensief sporten in het weekend.

De onderzoekers raden deze manier van bewegen dan ook van harte aan. De proefpersonen beleefden er ook veel plezier aan, schrijven ze. Ze zien wel één probleem, mocht het ooit tot een heus Ministry of Silly Walks komen. In het verleden zijn mensen die door wat voor oorzaak dan ook een afwijkende tred hebben, voor schut gezet in zogenaamd komische sketches. Een campagne voor silly walks moet respect voor hen tonen, vinden de onderzoekers. Wellicht kan John Cleese daarbij helpen. Hij heeft naderhand vaak gezegd dat hij de sketch helemaal niet grappig vond.

