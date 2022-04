‘Geef hoogleraren met commerciële nevenfuncties geen sleutelposities’

Lange tijd combineerde Jan van de Streek twee functies: hij deed wetenschappelijk onderzoek naar belastingrecht, én hij werkte bij commerciële belastingkantoren op de Zuidas. Totdat het in 2018 begon te knagen en hij zijn commerciële banen vaarwel zei. De hoogleraar raakte naar eigen zeggen ‘voortdurend in conflict’ door deze dubbele functie. “Er wordt al tien jaar discussie gevoerd over het Nederlandse belastingklimaat voor multinationals. Als mij door journalisten om een mening werd gevraagd, merkte ik reserves. Mijn belastingadvieskantoor riep ondertussen: Van de Streek, denk aan onze cliënten!’”

Van de Streek is zeker niet de enige die lange tijd jongleerde met conflicterende functies: nog altijd is bijna 70 procent van de hoogleraren belastingrecht ook belastingadviseur. Helderheid over dit soort nevenfuncties van hoogleraren blijkt niet vanzelfsprekend. Het programma Nieuwsuur meldde woensdagavond dat universiteiten slecht zicht hebben op de bijbanen van hun wetenschappers. De verplichte registratie hiervan blijkt een chaos.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) pleit nu voor een centraal register met daarin alle externe werkzaamheden en functies van wetenschappers. De organisatie benadrukt dat het van belang is ‘de wetenschappelijke onafhankelijkheid te bewaken en de schijn van belangenverstrengeling te vermijden’. Die onafhankelijkheid is volgens de KNAW een van de ‘fundamenten van het maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap’.

EY schuift de eigen partner naar voren voor een leerstoel

In de belastingwetenschap woedt al langere tijd een discussie over commerciële bijbanen en hoe deze de onafhankelijkheid van de wetenschap beïnvloeden. Follow The Money publiceerde onlangs enkele artikelen over leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) die al jaren gesponsord blijken te worden door Zuidas-kantoren Loyens & Loeff en EY. EY schoof de eigen partner Daniël Smit als hoogleraar naar voren, en lijkt alleen van zins de leerstoel te sponsoren zolang een EY-medewerker die inneemt. Na kritiek van jongere medewerkers van de rechtenfaculteit heeft de UvA beloofd na deze ‘fundamentele vragen’ actie te zullen ondernemen.

“Het is niet goed voor het kennislandschap als er onvoldoende tegenspraak en debat is”, zegt Van de Streek. Hij wijst op een rapportage waaruit blijkt dat bepaald onderzoek niet verricht wordt omdat het niet in het belang is van de belastingadviseurs en hun cliënten. Daarom vindt hij het heel belangrijk dat hoogleraren met sleutelposities, onderzoeksdirecteuren en vakgroepvoorzitters op de universiteit volledig onafhankelijk zijn. “Je voorkomt dan dat om de verkeerde redenen eerder gekozen wordt voor onderzoek naar bijvoorbeeld rechtsbescherming dan naar belastingontwijking. Natuurlijk is het goed als er hoogleraren zijn die ook in de praktijk werken, maar in onze sector lijkt de balans zoek tussen wetenschappers met en zonder nevenfuncties.”

Registratie verbeterd

Volgens de koepel van universiteiten VSNU is de afgelopen jaren wel vooruitgang geboekt met de registratie van nevenfuncties van hoogleraren. Uit de meest recente inventarisatie (voorjaar 2021) blijkt dat van 95 procent van alle hoogleraren de nevenwerkzaamheden online staan. In 2017 was dit 87 procent. Bij de bijzonder hoogleraren heeft 83 procent zijn of haar nevenwerkzaamheden in 2021 ingevuld, terwijl dit in 2017 nog 64 procent was. “Het registreren van de nevenfuncties van (bijzonder) hoogleraren blijft prioriteit hebben bij de universiteiten. Het belang dat relevante nevenfuncties expliciet en transparant vermeld moeten worden, zal blijvend onder de aandacht worden gebracht”, aldus de VSNU.

