Fossiel ei ‘uitgebroed’: dinojong krulde zich op als een vogelembryo

Het fossiele ei van de oviraptor werd meer dan twee decennia geleden al gevonden in het zuiden van China, maar nu pas is het ‘uitgebroed’. Liang Liu, directeur van Yingliang Group, een grootonderneming in natuursteen, kocht het fossiele ei destijds. En nu hebben Chinese en Britse wetenschappers ontdekt dat daarin een jong zit dat opmerkelijk goed bewaard is gebleven, melden ze in vakblad iScience.

Reconstructie van het dino-embryo Beeld Lida Xing, China University of Geosciences

Het is een zeldzaamheid dat een fossiel ei wordt gevonden met zo’n goed bewaarde inhoud. Dit ei is zo’n 70 miljoen jaar oud; het werd gelegd in de laatste periode van het Krijt, het geologische tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag, die een eind maakte aan de heerschappij van de dinosauriërs op aarde. Maar wat deze vondst voor de wetenschappers extra bijzonder maakt is de houding van het embryo.

Typische, opgekrulde houding

Het jong ligt opgekruld, met zijn rug naar de stompe kant van het ei, waar de luchtbel zit, en zijn snavel tussen zijn voorpoten. Dat is precies wat moderne vogels doen in het eerste stadium van hun leven. In het ei heeft het vogelembryo bewegingsvrijheid en na een dikke twee weken neemt het die typisch houding aan, met zijn bolle rug naar de luchtkamer, en zijn snavel tussen de voorpoten.

Dit dinojong was geen vogel. Het is een oviraptor, een dinosoort die op de achterpoten liep en wel veren had, maar niet kon vliegen. De dinoklasse waartoe deze soort behoort, wordt beschouwd als de voorouders van de vogels van vandaag. Maar een opgerold jong als dit werd in de fossiele dinoresten nog nooit gezien. En van andere afstammelingen van de dinosauriërs, zoals de krokodillen, is dit embryogedrag niet bekend.

Cruciaal voor het broedsucces

Dit zeldzame fossiele jong, dat naar zijn eigenaar Baby Yingliang werd gedoopt, bewijst volgens de onderzoekers dat die tweebenige niet-vliegende dino’s eigenschappen hebben ontwikkeld waaruit later de vogels konden voortkomen. De manier waarop die zich oprollen in hun ei is cruciaal voor hun broedsucces.

