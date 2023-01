Fijnstofdaling oud en nieuw ligt niet noodzakelijkerwijs aan vuurwerkverbod

Door heel Nederland staan meetstations die onder meer de hoeveelheid PM10 meten; relatief grote fijnstofdeeltjes die bij het afsteken van vuurwerk volop vrijkomen. Jaarlijks laat vrijwel elk station een forse piek zien tijdens de nieuwjaarsnacht. Hoe hoog die is, is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk, maar ook van de weersomstandigheden en van de afstand tussen het station en de plaats waar het vuurwerk is afgestoken. De cijfers bieden daarom niet meer dan een globale indicatie.

Bovenstaande grafiek toont de gemeten hoeveelheid PM10 in twee steden waar vuurwerk afsteken verboden was: Nijmegen en Rotterdam. De metingen zijn vergeleken met 2020, omdat nieuwjaar 2021 en 2022 wegens de coronapandemie een landelijk vuurwerkverbod kenden. Ter vergelijking zijn Arnhem en Den Haag opgenomen, nabije steden waar vuurwerk afsteken ook dit jaar legaal was.

In de ‘verbodssteden’ Nijmegen en Rotterdam is de hoeveelheid PM10 fors gedaald ten opzichte van pre-coronatijd. De cijfers uit Den Haag, waar de daling veel geringer is, maken het verleidelijk te denken dat het vuurwerkverbod een rol heeft gespeeld. Maar Arnhem, waar een verbod pas de komende jaarwisseling van kracht wordt, zag procentueel de allergrootste daling, wat in ieder geval duidelijk maakt dat een verbod niet de enige oorzaak kán zijn.

Data uit andere steden bevestigen dat beeld. Zo haalde Amsterdam met verbod een grofweg halvering van de hoeveelheid PM10-deeltjes, maar Groningen haalde die halvering zonder verbod ook.

