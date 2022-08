Fietsland Nederland is een voorbeeld voor de wereld

Als iedereen dagelijks zoveel zou fietsen als de Nederlanders scheelt dat jaarlijks bijna 700 miljoen ton aan CO 2 , ofwel 20 procent van de uitstoot van alle personenauto’s van de wereld. Dat blijkt uit een studie van een ploeg Europese onderzoekers, onder Deense leiding, die nu is gepubliceerd in vakblad Nature Communications Earth & Environment. Ook Denemarken is een voorbeeld voor de wereld, maar Nederland net iets meer. Denen fietsen gemiddeld 1,6 kilometer per dag, Nederlanders 2,6.

‘Going Dutch’ kan een forse bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering, zeggen de onderzoekers. Je compenseert daarmee dus een vijfde van de uitstoot van het mondiale personenwagenpark, wat overeenkomt met bijna 90 procent van de totale CO 2 -uitstoot van een grote economie als Duitsland.

En niet alleen het klimaat zou geholpen zijn, maar ook de fietser. Obesitas komt onder volwassenen minder voor in landen waar veel wordt gefietst. Daar kunnen vele verklaringen voor zijn, maar fietsen helpt zeker dit risico te verminderen, zeggen de onderzoekers.

Productie van fietsen groeide harder dan die van auto’s

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ooit het algehele gezondheidseffect van fietsen becijferd, en drukt dat uit in voorkomen sterfgevallen: 170.000 per jaar, wereldwijd. Zou de wereld de Deens-Nederlandse kopgroep volgen, dan groeit die gezondheidswinst naar 780.000 voorkomen sterfgevallen per jaar. Daar staat tegenover dat er meer fietsers in het verkeer zullen omkomen: 160.000. Maar dan hou je nog een winst over van 620.000.

Het is wat grof rekenwerk, en niet de kern van dit onderzoek. Deze ploeg wetenschappers wilde vooral in kaart brengen hoe bezit en gebruik van de fiets zich hebben ontwikkeld in afgelopen halve eeuw. Want dat was niet bekend. Auto’s worden geregistreerd en je kunt ze tellen, maar vrijwel geen land kent een registratieplicht of kenteken voor fietsen.

De onderzoekers hebben daarom uit allerlei bronnen data verzameld van onder meer fietsproductie en fietshandel om een betrouwbaar beeld te schetsen van de ontwikkeling van het fietsen in zestig landen. In de afgelopen halve eeuw is de productie van fietsen hard gegroeid, harder gegroeid dan de productie van auto’s: in 1962 werden er wereldwijd een kleine 21 miljoen fietsen gemaakt (tegen 14 miljoen auto’s) en in 2015 123 miljoen (tegen 69 miljoen auto’s).

Eén fiets op drie mensen

De grootste fietsenproducent ter wereld was de Verenigde Staten. Tot 1975, toen nam China de koppositie over. Het was het begin van een glorietijd voor de fiets in China, die duurde tot het midden van de jaren negentig, toen de auto ook in China massavervoermiddel werd. Maar in China wordt nog altijd veel gefietst.

In fietswalhalla Hulst krijgen fietsers dankzij verschillende voorzieningen ruim baan. Beeld Frank Peters

De onderzoekers schatten het fietsbezit per hoofd van de wereldbevolking op 0,29. Dat is erg weinig voor onze begrippen, één fiets op drie mensen. Nederland heeft meer dan één fiets per hoofd van de bevolking, en Denemarken en Noorwegen gaan daar zelfs nog overheen.

Going Dutch kan niet overal

Nu zegt dat nog niets over het aantal fietskilometers. Bij de auto komt bezit redelijk overeen met gebruik. Dat is bij de fiets niet zo, zeggen de onderzoekers. Er zijn landen waar bijna iedereen een fiets heeft en er toch weinig kilometers worden gemaakt, zoals de VS. Voor de Amerikanen is de fiets geen vervoermiddel maar sport en tijdverdrijf. Kijk je naar het personenvervoer dan gaat wereldwijd minder dan 5 procent daarvan per fiets. In echte fietslanden, zoals Nederland, is dat meer dan 20 procent.

Going Dutch kan lang niet overal, benadrukken de onderzoekers. In landen met een bar klimaat is het zonder meer af te raden om iedere dag kilometers te fietsen. Landen hebben niet altijd geschikte infrastructuur of zijn te onherbergzaam. In dunbevolkte landen zijn de afstanden groot en is de fiets niet handig. Maar toch: het aanleggen van fietspaden, het propageren en onderwijzen van fietsgebruik en het belasten van autogebruik kan goeddoen, zeggen de onderzoekers, voor de gezondheid en het klimaat.

Lees ook:

Kabinet trekt miljoenen uit om mensen op de fiets te krijgen

Fietsen is gezond, goed voor het klimaat en vermindert drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Het kabinet trekt daarom tientallen miljoenen uit voor een nationaal fietsplan.