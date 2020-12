Europa schrikt van Britse variant coronavirus

Het zou een dag van hoop moeten zijn vandaag, een dag waarop iedereen praat over de Europese toelating van het vaccin tegen corona. Maar dat nieuws is verdrongen door zorgelijke berichten over een mutatie van het virus uit Groot-Brittannië. Zorgelijk was ook het woord dat minister Hugo de Jonge van volksgezondheid gebruikte toen hem werd gevraagd naar de mutatie die nu ook in Nederland is gevonden. Toch, reden voor paniek is er volgens hem niet.

Hoe groot zijn de zorgen? Afgaande op de maatregelen groot. Nederland, Duitsland, België, Ierland, Frankrijk en Italië hebben het luchtruim met Groot-Brittannië gesloten. Sluiten van het luchtruim is een ‘zeer zware maatregel’, maar wel ‘gerechtvaardigd gelet op de situatie’, schrijven De Jonge en Ferd Grapperhaus (justitie) aan de Tweede Kamer. Zij komen morgen met andere betrokken ministers bij elkaar om te praten over de nieuwe ontwikkelingen. Het Outbreak Management Team overlegt vandaag al.

Uitsteeksel anders

Zij hopen zo te voorkomen dat Nederland het zuidoosten van Engeland achterna gaat. In die regio was er de laatste weken geen houden meer aan. Ondanks maatregelen bleven de besmettingen toenemen. Toen Britse virologen het genetische materiaal bestudeerden van het virus, zagen zij waarom. Er was een nieuwe variant ontstaan waarbij het uitsteeksel van het virus was veranderd. Met dat veranderde uitsteeksel bindt het virus zich beter aan menselijke cellen, waardoor het besmettelijker is. 70 procent besmettelijker zelfs. De nieuwe variant lijkt mensen niet zieker te maken, maar helemaal zeker is dat niet. De onderzochte personen met de nieuwe mutatie waren jonger dan zestig jaar. In die groep slaat het virus minder hard toe dan bij zeventigplussers.

De Britse onderzoekers die het spoor van de mutatie volgden, zagen dat de variant al sinds september in Groot-Brittannië voorkomt. Afgelopen week vond het RIVM in Nederland ook zo’n mutatie. Het RIVM was niet de enige. In België, Denemarken en Australië dook de variant eveneens op.

Om te voorkomen dat de mutatie zich snel door Europa verspreidt, moeten Europese landen nog stevigere maatregelen nemen, schrijft Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Nederland zit net als diverse andere Europese landen al in een lockdown. Toch zijn nog strengere maatregelen ‘denkbaar’, zei De Jonge daarover tegen ‘RTL Nieuws’. “Zoals alles in deze crisis denkbaar is. Maar, stap voor stap. We moeten eerst meer informatie hebben over de besmettelijkheid van dit virus, en de mate waarin die mutatie zich al op Nederlandse bodem bevindt.”

Avondklok

Veel mogelijkheden om nog strenger te zijn, heeft het kabinet niet. Alle maatregelen die de routekaart corona noemt bij de hoogste risicocategorie zijn al genomen. De avondklok die niet is opgenomen in de routekaart kan nog een optie zijn, net als een bezoekverbod.

Het ECDC roept ook op extra aandacht te hebben voor herinfecties. Het zou kunnen dat antistoffen die zijn aangemaakt tegen de ‘oude’ variant iets minder goed werken bij de nieuwe variant, al is daar geen bewijs voor, stelt het ECDC. Ook vraagt het Europese centrum extra alert te zijn op mogelijke mislukte vaccinaties. Dat laatste is van belang om te zien of de vaccins goed reageren op de nieuwe variant. Dat zal hoogstwaarschijnlijk het geval zijn, denken deskundigen.

Het slechte nieuws mag dan overheersen, met besmettingen die dag na dag recordhoogtes bereiken en ziekenhuizen die steeds meer Covid-patiënten opvangen, maandag 21 december blijft toch ook de dag waarop het eerste vaccin tegen corona wordt toegelaten tot de Europese markt, terwijl het tweede vaccin waarschijnlijk spoedig zal volgen.

Lees ook:

Strengere lockdown in Londen tegen sneller verspreidend virus

De Britse premier Boris Johnson heeft strengere maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus aangekondigd voor een deel van het Verenigd Koninkrijk. Aanleiding voor de strengere aanpak is een nieuwe stam van het coronavirus. Die kan zich sneller verspreiden dan eerdere varianten van het virus.