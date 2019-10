Enzymen in veevoer moeten bouw helpen vlot trekken

Ingewijden bevestigen aan de NOS dat dat een van de maatregelen is die het kabinet wil nemen om uit de stikstofcrisis te komen. Er wordt gewerkt aan een pakket met allerlei verschillende maatregelen, die snel resultaat moeten opleveren.

De enzymen, die aan het bestaande veevoer kunnen worden toegevoegd, worden geproduceerd door het chemiebedrijf DSM Nederland. Volgens deskundigen levert het op korte termijn een stikstofwinst op van minimaal 10 procent. De melkveehouderij is de grootste bron van stikstofvervuiling.

Door de toegevoegde enzymen is het veevoer wel duurder, maar het kabinet wil die kosten wel dragen als het stikstofruimte oplevert. Voor de komende tijd worden de kosten geraamd op enige tientallen miljoenen euro’s.

Lees ook:

Nergens in Europa is de ammoniakuitstoot zo hoog als in Nederland