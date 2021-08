Ellende én vervulde wensen door vallende sterren

Misschien had de Heilige Laurentius zijn martelaarsdood wel te wijten aan één gevatte reactie te veel. Toen Romeinse overheidsdienaren bij hem kwamen zoeken naar de schatten van de kerk, zou hij hebben gewezen op de gelovige christenen. Dát waren de schatten van de kerk. Op bijdehante opmerkingen zaten de Romeinen niet te wachten. Rijkdommen wilden ze. Nadat marteling van Laurentius verder niets opleverde, werd hij volgens de ene lezing daarop geroosterd boven een vuur. Volgens een andere versie sloeg een beul het hoofd van de romp van de diaken.

Fijnzinnig ging het er in elk geval niet aan toe op die tiende augustus van het jaar 258. En Laurentius’ lot maakte indruk. De meteorenzwerm waar de aarde elk jaar rond dezelfde datum doorheen gaat, deze week zo goed zichtbaar, liet zich voor gelovigen dan ook makkelijk verklaren. In de hemel huilde de heilige over zijn gruwelijke einde. Het steeds terugkerende astronomische verschijnsel werd daarom in delen van Europa aangeduid met de term ‘de Tranen van Laurentius’. Vanwege het roosteren (hij zou nog zijn omgedraaid om aan beide kanten te ‘garen’) groeide Laurentius overigens uit tot patroonheilige van iedereen die met vuur werkt, onder meer koks.

Afgevuurd richting djinns

De andere naam voor de ‘vallende sterren’, Perseïden, verwijst indirect naar de mythologie van de oude Grieken. De aanduiding is een afleiding van Perseus, een sterrenbeeld aan de noordelijke hemel. Dat is genoemd naar de zoon van oppergod Zeus en koningsdochter Danaë. De meteorenzwerm leek afkomstig uit het sterrenbeeld.

De oudst overgeleverde schriftelijke vermelding van het verschijnsel is Chinees en dateert uit het jaar 36 na Christus. De Chinezen zagen ‘vallende sterren’ als een slecht voorteken. Typisch, want in het Westen verbinden bijgelovigen er tot op de dag van vandaag een andere betekenis aan: wie ze ziet, mag een wens doen.

Deels is dat terug te voeren op de Griekse astronoom Ptolemaeus uit de tweede eeuw. Volgens hem raakten sterren uit positie door de afdaling van goden. Als je ze zag vallen, was dat dus een ideaal moment voor een wens.

De islam kwam weer met andere verklaringen voor de meteoren. Volgens dat geloof werden ze afgevuurd richting djinns, de bovennatuurlijke, onzichtbare wezens die bezit konden nemen van mensen en ze in de ban konden laten raken van het Kwaad.

Aanhoudend nieuwsgierig

De juiste astronomische verklaring voor de jaarlijkse meteorenzwerm in augustus (deeltjes die worden achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle) moest wachten tot de negentiende eeuw. Aanvankelijk dachten wetenschappers onder wie de grote Alexander von Humboldt dat het bij de zwerm ging om atmosferische verschijnselen. In de jaren dertig van de negentiende eeuw legden geleerden een verband met materie in de ruimte die de aarde tegenkwam in haar jaarlijkse baan om de zon. Een van de mannen die het zo zag, was Edward Herrick, de eerste voltijdsbibliothecaris van de Yale-universiteit en een man met een grote passie voor sterrenkunde.

In de zomer van 1862 ontdekten de Amerikaanse onderzoekers Lewis Swift en Horace Parnell Tuttle een nieuwe komeet. Beiden waren ooit als amateurastronoom begonnen. Hun aanhoudende nieuwsgierigheid naar de sterrenhemel werd uiteindelijk beloond met een vernoeming van de ontdekking van 1862 naar hen: de komeet van Swift-Tuttle.

De Italiaan Giovanni Schiaparelli (1835-1910), astronoom en directeur van de sterrenwacht in Milaan, legde in 1867 het verband tussen de komeet en de meteorenzwerm in augustus. Hij wist niet iedereen direct te overtuigen. Schiaparelli had het ook weleens mis: de door hem berekende tijd waarin de planeten Venus en Mercurius om hun eigen as draaiden, bleek uiteindelijk een misser. Maar wat betreft de Perseïden moest de wetenschap hem op den duur toch gelijk geven.

