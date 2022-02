Elektrische sonde helpt volledig verlamden weer lopen

Eind 2018 baarde een groep wetenschappers opzien met David Mzee. De jonge Zwitser was bij een mislukte trampolinesprong ongelukkig terechtgekomen en verlamd geraakt. Hij sleet zijn dagen al acht jaar in een rolstoel, totdat hij voor het oog van de camera overeind kwam en met de hulp van een rollator verder liep. En met de hulp van elektroden die in zijn wervelkolom waren aangebracht en de onderbroken zenuwverbinding tussen hersenen en beenspieren herstelden.

Nu zet diezelfde groep onderzoekers uit Lausanne een volgende stap. In het vakblad Nature Medicine beschrijven ze dinsdag drie patiënten die door een dwarslaesie waren verlamd en nu weer kunnen lopen. Het grote verschil: bij Mzee was de laesie niet volledig, enkele zenuwbanen in het ruggenmerg waren nog intact. Het waren er alleen te weinig om de spieren te activeren. Bij de drie nieuwe patiënten was de verbinding echter geheel verbroken en moesten de elektroden de volledige besturing overnemen.

Pacemaker in de buik

De onderzoekers hadden de elektrische sonde dan ook sterk uitgebreid. Hij werd speciaal op maat gemaakt en maakte nu op zestien plaatsen in het ruggenmerg contact, waardoor allerlei combinaties van zenuwsignalen mogelijk werden. De patiënten kregen een soort pacemaker in hun buik, die de pulsjes doorgaf aan de sonde en een tablet waarin de combinaties die hoorden bij een bepaalde beweging waren voorgeprogrammeerd.

En zo kan drie jaar later Michel Roccati in de voetsporen treden van Mzee. Hij was door een motorongeluk de volledige controle kwijtgeraakt over de spieren in zijn romp en benen, nu loopt hij achter een rollator. Dat wil zeggen, als hij zijn tablet op ‘lopen’ heeft ingesteld, kan hij met een druk op een van de knoppen op zijn rollator zijn pacemaker activeren, waarna zijn linker- of rechtervoet in beweging komt.

In een bijgaand persbericht melden de onderzoekers dat de tablet ook programma’s heeft voor fietsen, kanoën en traplopen, en dat de drie patiënten dat al op de eerste dag van hun revalidatie konden. Maar de praktijk is weerbarstiger. Roccati heeft vijf maanden moeten oefenen om een wandelingetje van een paar honderd meter door Lausanne te kunnen maken. Waarbij ook het algoritme in de tablet heeft moeten leren hoe spieren samenwerken om het lichaam vooruit te krijgen en de balans te bewaren. Bovendien: terwijl David Mzee in de loop der jaren steeds zelfstandiger is gaan bewegen, blijven deze drie nieuwe patiënten afhankelijk van hun ondersteuning. Zodra de pacemaker wordt uitgeschakeld, kunnen ze niets meer.

Vinding commercieel toepasbaar maken

De Zwitserse onderzoekers zijn een samenwerking met een bedrijf aangegaan om hun vinding commercieel toepasbaar te maken. Ze willen volgend jaar een klinische studie starten met grotere groepen patiënten. En denken daarbij ook aan andere toepassingen voor mensen met een dwarslaesie zoals beheersing van de blaasspier.

Deskundigen reageren terughoudend. Reggie Edgerton, hoogleraar fysiologie aan de universiteit van Californië, prijst in de Scientific American de studie, maar vraagt zich af hoeveel vooruitgang hiermee wordt bereikt. De patiënten kregen volgens hem zo’n intensieve fysieke training, dat de vraag is wat de werkelijke bijdrage is van de elektrische pulsjes.

