Eindelijk, zon – het begin van de zomerhitte? Peter Siegmund van het KNMI moet het nog maar zien gebeuren

Het was met een gemiddelde temperatuur van acht graden de koudste lente sinds 2013, maar hij zit er bijna op. Dinsdag begint de meteorologische zomer en de weersverbetering van dit weekend is daarvan een voorproefje. Althans, dat voorspelt Weeronline. Sinds 1901 werd slechts een op de zes koude lentes gevolgd door een koude zomer, meldde het instituut deze week. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 1987.

Een maand eerder was Weeronline nog iets optimistischer. 2021 beloofde een perfecte zomer te krijgen: soms koel en nat, maar ook veel hittegolven en tropische dagen. Volgens een woordvoerder zorgt een ‘grootschalige trend’ voor hoge temperaturen in Zuid- en Midden-Europa. “Zodra de wind uit de goede richting waait, kan het kwik hier snel boven de dertig graden uitstijgen.”

Peter Siegmund van het KNMI moet het nog zien gebeuren. Hij ziet in de statistieken van de afgelopen eeuw geen verband opdoemen tussen de temperaturen van de lentes en de zomers. En ja, volgens de Europese weercomputer is er een gerede kans op een warme zomer in Zuid-Europa. Maar: “Ze maken die seizoensverwachtingen voor de hele wereld. Voor Europa hebben ze weinig waarde. Het KNMI werkte er vroeger wel mee, maar is daarvan afgestapt omdat de verwachtingen net zo vaak wel als niet uitkwamen.”

Seizoenen laten zich bij ons niet voorspellen, zegt hij. “Zo ver kunnen we niet vooruitkijken. Hooguit kun je zeggen dat dit natte voorjaar de kans op hittegolven verkleint. Veel warmte van de zon gaat op aan het verdampen van al dat water.”

Dit weekend: zon én terras. Beeld ANP

Toenemenden temperaturen, toenemende verdamping

De Nederlandse zomer is niet meer wat hij geweest is. De gemiddelde waardes van de afgelopen dertig jaar gelden als het nieuwe normaal en zijn flink veranderd ten opzichte van de periode ervoor. Zo is het in een normale zomer in De Bilt nu 17,5 graden, tegen 16,2 graden uit de jaren tussen 1961 en 1990.

Vooral de extremen zijn toegenomen, al waren de hittegolven van de laatste jaren nog steeds uitzonderlijk. De warmste zomerdag is nu gemiddeld 25,5 graden (was 23,6). Het aantal zomerse dagen is van 15 naar 22 gestegen; het aantal tropische dagen is zelfs verdubbeld.

Ook zijn er beduidend meer dagen met heftige plensbuien. En je zou het na deze lente niet zeggen, maar de trend is dat het neerslagtekort groter wordt. Siegmund: “Dat komt met name door de toegenomen verdamping. Bij elke graad opwarming is er twee procent meer verdamping. En de zon schijnt vaker, er zijn de laatste decennia in de lente en zomer minder wolken.”

Maar dat zijn gemiddelden. Wat het weer doet, is maar beperkt voorspelbaar. “Twee weken kunnen we vooruitkijken. Dat kunnen we steeds beter, maar dan houdt het ook op. Het chaotische karakter van het weer trekt daar een fundamentele grens.”

Niet helemaal. In de tropen is de warme oceaan van dusdanige invloed, dat meteorologen iets verder durven kijken. “Dan zou je zeggen: de Noordzee is nu door de kille lente nog nauwelijks opgewarmd. Maar of dat een koude start van de zomer geeft? Het verband is dunnetjes.”

De weerpluimen van het KNMI

Wellicht zijn in de toekomst de hogedrukgebieden langer van tevoren te voorspellen. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Maar dat werpt vooral in de winters zijn vruchten af. “Dan zien we het weer beter aankomen. Als zich bij Canada een depressie ontwikkelt, weet je wanneer die hier zal zijn. En in januari zagen we hoe de stratosfeer opwarmde en konden we toen al de koudegolf van februari voorspellen.”

Maar de zomer blijft lastig. “Het weer is dan veel meer lokaal bepaald. Een zomerse regenbui kan heel plaatselijk ontstaan en de temperatuur omlaagbrengen.”

Wie houvast zoekt, kan terecht bij de zogeheten weerpluimen van het KNMI (op hun site doorscrollen bij de ‘verwachtingen’). Daarin is een voorspelling vijftig keer herhaald. “Als de lijntjes dicht bij elkaar blijven, zijn we zeker van onze zaak. Maar ook de pluim kijkt niet verder dan twee weken vooruit.”

Lees ook:

Er gebeurt iets op de Noordpool waardoor we een héle strenge winter kunnen krijgen – en misschien wel kunnen schaatsen

Het KNMI zag begin van het jaar al dat de vorstweek van februari eraan kwam.