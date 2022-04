Eerst miskend, nu is er lof voor de wetenschapper die aan de basis stond van het mRNA-vaccin

Katalin Karikó leverde de belangrijkste bijdrage aan de ontwikkeling van het mRNA-vaccin. De Nobelprijs lijkt haar niet meer te kunnen ontgaan. Maar jarenlang kreeg ze geen voet aan de grond in de academische wereld. ‘Ze keken naar mijn track record en zeiden: jij bent niet van ons niveau.’

“Ik wil mijn oude leven terug”, verzucht Katalin Karikó. Jarenlang werkte ze, veelal in haar eentje, in universitaire laboratoria. Ploeterde, zou een ander zeggen. Karikó maakte lange dagen, vrije weekenden waren een zeldzaamheid, en het lukte haar zelden om fondsen te verwerven voor haar onderzoek. “Ik deed alles zelf. Ik scharrelde mijn onderzoeksmateriaal bijeen, deed de experimenten, ontdooide de vriezer, maakte de ruimtes schoon. Maar ik was mijn eigen baas.”

Dat is ze nu niet meer. Karikó stond aan de basis van het mRNA-vaccin en voor dat werk zijn haar afgelopen jaar tientallen grote prijzen toebedeeld. De John Scott Medal, de Breakthrough Prize, de Lasker Award. Allemaal prijzen waarvan vaak wordt gezegd dat ze een voorbode zijn van de Nobelprijs, een eerbetoon dat Karikó volgens velen vorig jaar ook had moeten krijgen. Deze week kreeg ze de Solvay wetenschapsprijs.

‘Een levende wetenschapper kent bijna niemand’

Het is een vreemde gewaarwording, zegt ze zelf tijdens een videogesprek. “Veertig jaar lang deed ik in de anonimiteit onderzoek. Hoewel ik daar heel gelukkig mee was, heb ik nooit een prijs gewonnen. Ik werd zelden gevraagd voor conferenties of lezingen. Ik kende al die topwetenschappers alleen van naam, nu sta ik zelf in dat rijtje. Neem die John Scott Medal. Die is precies tweehonderd jaar oud. Marie Curie heeft hem gehad, Marconi, de gebroeders Wright. En nu ik.”

Het zijn prijzen waaraan vaak grote geldbedragen zijn verbonden. Maar geld zegt haar net zo weinig als roem. “Ik ben gewend sober te leven. Ik draag geen juwelen, heb nog nooit een nieuwe auto gekocht. Dat zal niet veranderen. En roem? Ach, vraag aan mensen op straat of ze een wetenschapper kennen. Sommigen zullen Einstein noemen. Maar een levende wetenschapper kent bijna niemand. Vraag je daarentegen of men van mRNA-vaccins heeft gehoord, dan weten ze het wel. Daar gaat het om.”

Spaargeld verstopt in een teddybeer

Katalin Karikó (1955) groeit op in Kisújszállás, een klein stadje in het midden van Hongarije. Haar vader is slager, haar moeder boekhoudster. Stromend water, een koelkast of televisie kent het gezin niet. Maar haar talent wordt ontdekt. Ze wordt derde in een landelijke biologiewedstrijd. Karikó studeert biologie aan de universiteit van Szeged en gaat daarna aan de slag bij een biologisch instituut waar ze probeert met RNA antivirale middelen te maken. Maar in 1985 raakt het instituut zijn financiering kwijt en Karikó wordt gedwongen elders emplooi te zoeken.

Ze schrijft tal van instituten en universiteiten in Europa en de Verenigde Staten aan, en verwerft zo een onderzoeksbaan aan de universiteit van Philadelphia. Ze steekt met haar echtgenoot en hun tweejarige dochter de oceaan over. Al hun spaargeld – 1200 dollar – zit verstopt in de teddybeer van het meisje.

Het zijn de beginjaren van het mRNA, messenger- of boodschapper-RNA. In 1984 zijn wetenschappers erin geslaagd in hun laboratorium zo’n mRNA-molecuul in elkaar te zetten en daarmee gaat een nieuwe wereld open. Het mRNA is het boodschappenbriefje waarmee het DNA in de celkernen opdrachten geeft om eiwitten te produceren. Als artsen zulke briefjes zelf kunnen schrijven, kunnen ze het lichaam de gewenste eiwitten laten maken: geneesmiddelen, vaccins of eiwitten die de cellen door een genetisch foutje zelf niet maken.

Het blijft wonderbaarlijk om te zien dat het werkt, zegt Karikó. “Voeg het mRNA toe en tien minuten later heb je het eiwit. Althans, in een reageerbuis en in heel kleine hoeveelheden.”

mRNA in het slop

In de jaren negentig raakt het veld in het slop. Het mRNA blijkt zeer kwetsbaar. De ene na de andere researchgroep haakt af. Het is ook de tijd van het Human Genome Project, zegt Karikó, de tijd waarin het DNA van de mens in kaart werd gebracht. “Het idee ontstond dat je erfelijke ziektes kon aanpakken door gewoon een gen te vervangen. Je had zo’n boodschappenbriefje niet nodig.”

Ook haar carrière raakt in het slop. Ze is inmiddels overgestapt naar de universiteit van Pennsylvania, maar wel op een post beland waar ze haar eigen beurzen moet binnenhalen. Als dat niet lukt, wil de universiteit haar in 1995 op straat zetten, maar ze weet haar werkplek in het laboratorium te behouden. Onbezoldigd, dat wel.

Twee jaar later komt haar redding. Ze raakt bij het kopieerapparaat aan de praat met Drew Weissman, die daar net als hoogleraar immunologie aan de slag is gegaan. Ze vertelt over haar strubbelingen met het mRNA. Deze Weissman worstelt met hetzelfde molecuul, hij wil er een vaccin tegen hiv mee maken. Dat is mijn expertise, zegt ze en vanaf dat moment werken ze samen. Weissman heeft net voldoende middelen om haar onderzoek te financieren.

Maar soepel gaat het niet. Het mRNA is weerbarstig. Grootste probleem: het ontketent een heftige afweerreactie. Dat is ook logisch, de briefjes die het DNA zelf uitschrijft, komen de cel nooit uit. Het mRNA dat die cellen van buitenaf moet zien te bereiken, wordt door het immuunsysteem als vijandig gezien.

Een onbeduidende bijdrage

Het kost de twee wetenschappers enkele jaren voor ze de oplossing hebben. Dan zien ze dat de afweerreactie in een controle-experiment uitblijft. In deze proeven gebruiken ze een andere vorm van RNA, het zogeheten transfer-RNA. Dit tRNA gebruikt een iets ander bouwsteentje. Zodra ze dit verwerken in hun mRNA, omzeilt het molecuul de afweer.

Ze vatten hun bevindingen samen in een artikel en sturen dat op naar het gerenommeerde vakblad Nature. Binnen 24 uur hebben ze de afwijzing binnen. De aanpassing aan het mRNA is een ‘onbeduidende bijdrage’ aan de wetenschap, oordeelt de redactie. Het artikel, dat door velen wordt gezien als de doorbraak in het mRNA-onderzoek, verschijnt in 2005 uiteindelijk in het vakblad Immunity.

Nou ja, doorbraak, relativeert Karikó. “De grote doorbraak was de synthese van mRNA in 1984. Ons werk bestond uit heel veel kleine stapjes. Het ging niet alleen om die afweerreactie. We hebben ook veel gesleuteld aan de structuur en veel moeite gehad om het mRNA zuiver te krijgen. Het gekke van die afweerreactie was wel dat vaccinontwikkelaars er niet zo’n probleem in zagen. Het leek hen juist handig als het immuunsysteem werd getriggerd. Ik wilde ervan af omdat ik in die tijd mRNA wilde inzetten als geneesmiddel en vond dat ik patiënten niet ook nog met een immuunreactie moest belasten. Zo ziet u maar: veel goede resultaten komen om verkeerde redenen tot stand. Het vaccin blijkt juist gebaat bij onze ontdekking.”

Karikó en Weissman tonen vervolgens aan dat ze met hun aangepaste mRNA in proefdieren eiwitten kunnen maken. Epo, om precies te zijn, het hormoon dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. Ze zien hierin het bewijs dat je met mRNA allerlei geneesmiddelen zou kunnen maken. Ze proberen farmaceutische bedrijven voor hun idee te winnen, maar vinden nauwelijks gehoor. “We maakten veel kabaal”, zei Weissman vorig jaar tegenThe New York Times, “maar niemand luisterde.”

Karikó kiest voor BioNtech

Twee kleine biotechnologische bedrijfjes tonen belangstelling, het Amerikaanse Moderna en het Duitse BioNTech. In 2013 stapt Karikó over naar BioNtech. “Ik wilde vooruit en BioNTech had al enige ervaring met mRNA. Moderna heeft me ook een aanbod gedaan maar zij waren nog niet zover. BioNTech had toen al klinische proeven lopen.”

Het bedrijf zet op dat moment de mRNA-techniek vooral in om een immuuntherapie tegen kanker te ontwikkelen, maar gaandeweg richt het zich ook op vaccins. In 2018 gaat het een samenwerking aan met farmaciereus Pfizer. In eerste instantie voor een griepvaccin, maar als in 2020 de coronapandemie uitbreekt, staat iedereen in de startblokken.

Binnen een jaar ligt er een vaccin dat qua effectiviteit alle verwachtingen overtreft. Karikó is niet verrast. Naar verluidt trakteert ze zichzelf, als ze de eerste testresultaten verneemt, op een zak chocopinda’s en gaat ze weer over tot de orde van de dag. “Dit was verwacht. We hadden al bij andere experimentele vaccins – tegen zika of hiv – gezien dat ze goed werkten. En ook van de coronavaccins wisten we al dat ze een goede afweerrespons opwekten.”

De wereld was misschien verbaasd, zegt ze, maar het wereldje van de mRNA-experts niet. “We ontmoeten elkaar regelmatig. We bespreken onze resultaten en onze tegenslagen. Iedereen wist wat er gaande was. Er is wel concurrentie tussen de bedrijven, maar we werken ook samen. Iedereen beseft bijvoorbeeld dat dit een nieuwe technologie is en dat je geen fouten mag maken. Als bij een eerste trial een patiënt overlijdt, gaat het veld tien jaar op slot.”

Niet van ons niveau

Hoe anders is dat op de universiteiten. “Mijn ervaring is dat het daar gaat om het verwerven van fondsen, om aantallen publicaties. Vakgroepen willen scoren met artikelen in Science of Nature. Of iemand die artikelen leest, is veel minder van belang. Bij mijn eerste sollicitatie in VS zei ik dat ik een nationale bekendheid in Hongarije was. Zij keken naar mijn track record, zagen dat ik geen artikelen in vooraanstaande tijdschriften had gepubliceerd en zeiden: jij bent niet van het niveau van deze universiteit.”

Ze ziet niet om in wrok, ook niet naar al die wetenschappers die haar aanvragen afwezen. “Ik had kunnen denken, wat een sukkels. Maar dat zou me niet verder brengen. De mensen die die aanvragen beoordelen, moeten uit een hele stapel kiezen. Logisch dat ze dan een voorkeur uitspreken voor iets wat lijkt op wat ze zelf doen. Wat ze niet kennen of begrijpen, leggen ze snel terzijde. Ik heb daar nooit over geklaagd. Ik heb altijd de kritiek goed gelezen en gedacht: ik moet mijn idee beter formuleren. Zodat ze het begrijpen.”

Ze deed het nog graag ook, aanvragen schrijven. “Op de universiteit verklaarden ze me voor gek, maar ik vond het heerlijk om te doen. Het dwingt je om je te focussen op je onderwerp. Je moet je verdiepen in wat eerder is gedaan. Wat is mislukt, en waarom? Dat ontdek je pas als je ook tussen de regels door leest. Alleen zo kom je op nieuwe ideeën.”

Dat doet ze nog steeds. Ze leest alles wat in haar vakgebied gebeurt. Probeert die kennis in haar hoofd te laten samensmelten. Het labwerk laat ze aan haar jonge collega’s over. “Nee, daar kom ik niet veel meer. Anders ga ik ze maar vertellen hoe ze te werk moeten gaan. Dat weten ze heus zelf. Ik probeer ze vooral te enthousiasmeren. Dat heb ik in mijn carrière vaak gemist, talentvolle studenten om mij heen. Zij denken vaak dat wetenschap ploeteren en zweten is. Nee, zeg ik dan, wetenschap tilt je op. Jij kunt de eerste zijn met dit idee. Geld maakt niet gelukkig. Maar als je iets moois ontdekt, of daaraan bijdraagt, heb je betekenis gegeven aan je leven.”

Solvay-prijs Het Belgische chemieconcern Solvay heeft een lange historie van wetenschappelijke betrokkenheid. In 1911 organiseerde oprichter Ernest Solvay een conferentie over de nieuwste ontwikkelingen in de natuurkunde, die onder leiding stond van de Nederlander Hendrik Lorentz. Er zouden vele vervolgen komen. Met name de vijfde, uit 1927 is fameus: 17 van de 29 deelnemers wonnen ooit een Nobelprijs. In 1922 werd de eerste Solvay-conferentie over scheikunde gehouden en sinds 2013 wordt de Solvay-prijs voor chemie (‘met potentiële industriële impact’) uitgereikt. De prijs, met een geldbedrag van 300.000 euro, werd eerder gewonnen door de Nederlandse Nobelprijswinnaar Ben Feringa.

