Een prachtig gesprek biedt toch nog hoop voor de zomer

I

Ik vrees dat ik u weinig hoopvol de zomer in moet sturen. Anderhalve week geleden lekten delen van een IPCC-klimaatrapport uit. IPCC staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change. Het panel zorgt ervoor dat alle informatie die beschikbaar is op het gebied van klimaatverandering zo veel mogelijk toegankelijk is voor beleidsmedewerkers wereldwijd. Daarnaast geeft het IPCC dus klimaatrapporten uit, eens in de vijf jaar ongeveer.

Het is geen vrolijke vakantielectuur. Het ging – zoals vaker bij het IPCC – over tipping points; kantelpunten die, als ze gepasseerd worden, een domino-effect in gang zetten. Ik geef u een kleine bloemlezing van deze onomkeerbaarheden: het regenwoud wordt een savanne, de permafrost ontdooit en de ijskappen smelten. Maar geen zorgen hoor: het leven op aarde zal niet verloren gaan. Dat evolueert en past zich aan. Klein detail: de mensheid lukt dat vermoedelijk niet.

We stevenen veel harder op die kantelpunten af dan we al dachten. Temperatuurpieken in het Canadese Lytton, waar het deze week 49,5 graden was, zijn waarschuwingsschoten. Als we nu ingrijpen, is nog wat mogelijk. Probleem is dat we dit al jaren zeggen. Zo lang, dat het IPCC-lek de Nederlandse kranten niet of nauwelijks haalde. Mailtjes over niet vastgeklikte autogordels van ministers zijn interessanter. We zijn een zinkend schip. Wat u hoort ritselen zijn de ratten die zich ervanaf worstelen. We kunnen nog achter ze aan. Maar waarom zitten we dan in het ruim, een beetje naar elkaar te wijzen? Fijne vakantie!

II

Laat ik u een beetje hoopvol de zomer insturen. Een week of wat geleden, op een late, zwoele avond, liep ik door onze wijk, toen ik gepasseerd werd door drie jongens. ‘Lekker weertje hè meneer?’ ‘Zeker!’ ‘Nou nog van die corona af, en dan is alles weer normaal.’ ‘Maandag word ik ingeënt’, zei ik. ‘Gaan jullie ook?’ ‘Nee meneer, ik ga dat niet laten doen. Ik heb filmpjes gezien van een sleutel die aan je arm plakt.’ ‘Die filmpjes moet je niet geloven.’ ‘Wij hebben kennissen in Marokko, van wie de moeder en de dochter overleden zijn door een vaccinatie. Ze spuiten slechte dingen in je. Je hoort van allemaal mensen die ziek worden na de vaccinatie.’ ‘Ja, ik ken ook mensen die een paar dagen grieperig waren.’ ‘Dat is toch niet normaal?’ ‘Dat is wél normaal. Weet je hoe een vaccinatie werkt?’

Vervolgens legde ik zo goed mogelijk uit wat ik ervan wist. De jongens – 17, de volgende dag zouden ze de uitslag van hun havo-examen krijgen – luisterden geduldig. ‘Dus’, eindigde ik, ‘daarom raadt de overheid aan…’ ‘Hoezo vertrouwt u de overheid?’ Goeie vraag. Omdat ik geen reden heb om dat niet te doen, bedacht ik. Maar hoe anders is dat voor deze jongens, alle drie met Marokkaanse voorouders. Slachtoffer zijn van etnisch profileren is ze niet vreemd. De overheid als dader ook niet.

‘Meneer, wat vindt u dan eigenlijk van de situatie met Israël en Palestina?’ ‘Ja, misschien moeten we er nu even bij gaan zitten, want dit kan wel even duren’, antwoordde ik. En daar zaten wij, op de leuningen van een brug, boven een watertje dat ouder was dan wij vieren bij elkaar. Het ging over islam, christendom, geloven, politiek, klimaat, toekomstplannen, en dat ze morgen een Marokkaanse en een Nederlandse vlag met schooltas aan hun huis zouden hangen. We kwamen niet overal uit, maar we zaten samen in een prachtig gesprek. Toen zei een van de drie: ‘Ze moeten gewoon iedereen in de wereld met elkaar aan tafel zetten. Lekker eten erbij, en alles komt goed.’

Wat een mooi idee. Geen laatste, maar een langste avondmaal. 7 miljard mensen. Aan weerszijden van een lange tafel, allemaal een meter ruimte – dat is dus 3,5 miljard meter. Een lint van 3,5 miljoen kilometer. Beginnend in Vuurland, Zuid-Zuid-Amerika, slingerend via het Panamakanaal richting Alaska, pontonnetje over de Beringstraat, dwars door Azië, vertakkingen via Indonesië naar Australië (de pontonverhuurders doen goeie zaken), via het Midden-Oosten naar Afrika en dan langs Gibraltar naar Europa. En dat ze in Lytton vragen of iemand hier de boter kan doorgeven, want die van hun is gesmolten. Hoe onuitvoerbaar ook: ik vond het een hoopvol beeld. Fijne vakantie.