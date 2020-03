Een praatgrage, kwetsbare robot, daar gaan we beter van werken

Kijk zo’n machine, daar wordt een mens vrolijk van, én coöperatief. Dat wordt duidelijk uit een reeks experimenten van Amerikaanse onderzoekers. Zij formeerden werkgroepen van steeds drie mensen en een robot, die samen een virtuele spoorlijn moesten aanleggen. Een kwestie van de juiste route en goede stukken rails kiezen. Maar dan wel om de beurt, waardoor een slechte keus de prestatie van de hele groep naar beneden zou halen.

Er werd gevarieerd met drie soorten robots: de eerste was een stille, de tweede deed alleen zakelijke mededelingen over een speelronde, de derde uitte gevoelens, vertelde over zijn verleden of tapte een mop. Dat doet natuurlijk iets met de verhouding tussen mens en robot. Maar daar wordt al heel veel onderzoek naar gedaan. Het ging deze onderzoekers om iets anders; zij wilden weten wat het type robot deed met de verhouding tussen mensen onderling. Daartoe hielden ze bij hoeveel er in een werkgroep werd overlegd, en hoe de spreektijd was verdeeld tussen de mensen in de groep.

Iedereen praat mee

Een stille robot is funest voor het werkoverleg, rapporteren ze in vakblad PNAS; er wordt nauwelijks een woord gewisseld. Een pratende robot daarentegen brengt het gesprek tussen mensen op gang, zeker als hij van het kwetsbare type is. En zijn praten zorgt er ook voor dat iedereen aan het gesprek deelneemt.

De mensen in zo’n werkgroep weten heel goed dat ze met een geprogrammeerde machine te maken hebben. Maar toch gaan ze beter met elkaar werken als die machine ook eens een fout maakt en dan zijn hart uitstort.

