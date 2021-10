Een mes van hout dat ook nog eens vlijmscherp is? Het kan

Een mes moet scherp zijn, stijf en mag niet te snel breken. Met zulke specificaties kom je al snel uit bij staal, of bij een keramisch mes. Plastic messen scoren op alle drie de punten slecht. En die houten spatels die je in sommige kantines krijgt, zouden de naam mes niet eens mogen dragen. Hout is veel te zacht en kwetsbaar voor zulke toepassingen.

Niet zo snel met dat oordeel, beweren Amerikaanse materiaalwetenschappers deze week in het vakblad Matter. Zij beschrijven een methode om hout te verharden – tot wel 23 keer de natuurlijke hardheid. Hun houten mes ging drie keer zo soepel door een biefstukje als een gewoon tafelmes.

Cellulose

Hout bestaat voor ongeveer de helft uit cellulose. Dat zijn lange ketens van aaneengeregen suikermoleculen, die samen de vezels vormen en het hout zijn rigide structuur geven. De vastigheid wordt versterkt door het hemicellulose, dat eveneens bestaat uit ketens van (andere) suikermoleculen die om de cellulose zijn gewikkeld. Ten slotte is er nog lignine, een soort lijm die de boel bijeen houdt.

De zwakte van hout zit hem in de ruimte tussen deze vezels. Een boom heeft die ruimte nodig, om vocht en voedsel door te transporteren. Maar het zijn ook de plekken waarop het hout kan breken.

Al in 2018 hadden Teng Li en zijn collega’s van de universiteit van Maryland laten zien hoe deze zwakte verholpen zou kunnen worden. In het vakblad Nature beschreven ze hun tweetrapstechniek. Eerst dompelden ze het hout in een kokend waterbad met chemicaliën – onder andere natronloog. Daardoor werd een deel van de lignine en hemicellulose uit het hout getrokken. Wat ze overhielden was, in hun woorden, ‘zacht, buigbaar en enigszins zompig’ hout. Vervolgens persten ze onder hoge druk het water er uit waarna ze een houtblok hadden dat nog maar een vijfde van het oorspronkelijke volume innam.

Het samengeperste hout bleek toen al imponerende eigenschappen te hebben. Het was kras- en breukbestendig. En het hield met gemak een kogel tegen terwijl een even dik plankje van natuurlijk hout doorboord werd.

In de jaren erna gingen ze op zoek naar toepassingsmogelijkheden voor hun verharde hout en zo kwamen ze uit bij de messen. De fabricage van roestvrijstalen of keramische messen is allesbehalve duurzaam, schrijven ze. Het vergt ovens die tot een paar duizend graden worden verhit. En zeker de keramische materialen, meestal zoiets als zirkoniumoxide, zijn niet herbruikbaar. In vergelijking daarmee is de honderd graden van het chemisch bad een stuk milieuvriendelijker. En de chemicaliën zelf zijn vele malen herbruikbaar.

In hun artikel in Matter beschrijven de onderzoekers wat er bij komt kijken om een houten mes te maken. Het snijvlak moet in de nerfrichting van het hout liggen – anders is het mes snel bot – en de messen moeten worden ondergedompeld in een oliebad om te voorkomen dat ze na elke afwasbeurt opzwellen. Maar dan heb je ook een duurzaam en goedkoop alternatief voor de stalen messen, concluderen ze uit allerlei testjes die ze met de messen hebben uitgevoerd.

Meer met hout

Een mes is overigens niet de enige toepassing voor het verharde hout. De Amerikanen hebben er ook spijkers van gemaakt die ze in een demonstratiefilmpje door drie plankje timmeren. Ze roesten niet, geven ze er als extra aanbeveling bij. En wellicht is het hout ooit te gebruiken voor slijtvaste vloeren.

Interessant, zegt Peter Deuss, die aan de Rijksuniversiteit Groningen eigenschappen van biomaterialen onderzoekt. “Ze laten mooi zien dat je met hout meer kunt dan je in eerste instantie zou denken.” De microscopische opnames die bij het artikel geleverd worden, geven hem ook wel de overtuiging dat de hardhouten messen scherp zijn. “Maar niet zo scherp als sommige keramische messen.”

Een mes van gehard houdt snijdt zo door een biefstuk heen. Beeld Cell Press

Zijn bedenkingen zitten hem vooral in de grootschalige toepassingen. “Ze hebben nu alles met lindehout gedaan. Werkt het ook met ander hout? Vermoedelijk wel, maar vast met een iets andere behandeling. Elke houtsoort heeft immers zijn eigen vezelstructuur. Het ziet er goed uit hoor, maar zodra je die messen in grote bulkprocessen gaat produceren, kun je altijd op onverwachte effecten stuiten.” Dat geldt met name voor de duurzaamheid. Hoe waterbestendig blijven de messen, hoe houdbaar de spijkers? “Ik lees als aanbeveling dat hout afbreekbaar is. Dat lijkt me voor spijkers niet helemaal de bedoeling.”

Li erkent dat je zorgzaam met de messen om moet gaan. Als ze 24 uur in het water hadden gelegen, was er van de scherpte niet veel meer over. “Maar dat geldt voor alle houten spullen in de keuken”, zegt hij in een persbericht van zijn universiteit. “Ook de houten snijplank of deegroller moet je goed onderhouden.”

Niettemin, zegt Deuss, hout is duurzaam materiaal en de onderzoekers uit Maryland zijn niet de enigen die zich op nieuwe bewerkingstechnieken storten. “Recent was er nog een publicatie over doorzichtig hout. Het moet zich veelal nog bewijzen maar er gloren allerlei toepassingsmogelijkheden.”

Lees ook:

Bonje in de bouw over hout, beton en staal

Milieuvriendelijk bouwen met hout is in opkomst, maar achterhaalde normen zitten een verdere opmars in de weg, vindt een deel van de bouwsector.