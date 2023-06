Een kleine groep weggebruikers gedraagt zich steeds hufteriger. Hoe komt dat en wat is eraan te doen?

Asociaal gedrag in de maatschappij leidt tot irritatie en ongemak, maar asociaal gedrag in het verkeer kan leiden tot ernstig letsel of de dood, zegt de verkeerspsycholoog. Het is tijd om in te grijpen nu een klein deel van de verkeersdeelnemers het voor de rest verpest.

Wie onder de motorkap kijkt van de verkeerscijfers van de afgelopen jaren, ziet iets geks. Het totale aantal misdragingen stijgt met zo’n 10 procent. Maar een aantal specifieke delicten komt veel vaker voor: rijden onder invloed van drugs, weigeren mee te werken aan een blaastest of bloedonderzoek, en autorijden terwijl je rijbewijs is afgepakt. Tussen 2018 en 2022 verdrievoudigde bijvoorbeeld het aantal gevallen van geconstateerd drugsgebruik.

De registratie van dit soort delicten stijgt al sinds 2010. Er is dus geen sprake van een fluctuatie van enkele percentages over de jaren heen. Volgens het Trimbos-instituut is het drugsgebruik gedaald – na een lichte stijging tijdens de pandemie-jaren. Tot slot is het ook niet zo dat politie meer of minder gehandhaafd heeft op de opsporing van deze delicten, of anders is gaan registreren. Dat zou de cijfers kunnen vertekenen.

Volgens Veilig Verkeer Nederland moet de verklaring gezocht worden in veranderd gedrag op de weg. “Het gaat gewoon om de verruwing en verhuftering die je overal in onze maatschappij aantreft”, zegt woordvoerder Rob Stomphorst. “Dit komt dus ook in het verkeer tot uiting. Dat is niet de meerderheid van de weggebruikers. Die meerderheid begrijpt het en houdt zich aan de regels, gelukkig. Het gaat om een betrekkelijk kleine groep mensen die verantwoordelijk is voor een groot deel van de ernstige verkeersongelukken.”

Verkeer is afspiegeling maatschappij

Ook verkeerspsycholoog Matthijs Dicke-Ogenia trekt aan de bel. “Asociaal gedrag in de maatschappij leidt tot irritatie en ongemak. Asociaal gedrag in het verkeer kan leiden tot ernstig letsel of de dood. We gaan er nu met zijn allen veel te soepel mee om. Aan de ene kant kunnen mensen het gevoel krijgen dat ze een vrijbrief hebben voor hun wangedrag. Ze komen er immers mee weg en zullen het gedrag herhalen. Aan de andere kant: wordt men wel een keer gepakt, dan ontstaat er een oneerlijkheidsbeleving, juist omdat er betrekkelijk weinig handhaving is. Dan voelen ze zich ‘er uit gepikt.’ Beide belevingen leiden niet tot verantwoordelijker gedrag of meer zelfreflectie.”

Dicke-Ogenia sluit niet uit dat de pandemiejaren ons gedrag in het verkeer verergerd kunnen hebben. “Er speelde al een toenemende individualisering van de maatschappij. Een vergrote focus op hetgeen je zelf wilt doen, in plaats van wat je mag doen. Maar mogelijk is er ook in het verkeer een toenemende boosheid tegen autoriteiten ontstaan. Een houding van ‘Bekijk het allemaal maar met je regels, dat kan ik zelf wel beoordelen.’ En dat je dat niet altijd kunt en dat die regels er zijn voor een reden, dat blijkt dan pas als er weer een slachtoffer is gevallen.”

De verkeerspsycholoog denkt dat een gebrek aan andere uitlaatkleppen ook een rol kan hebben gespeeld. “Zeker tijdens de pandemiejaren waren er weinig andere gelegenheden om eens wild te doen. De vraag is of ook dat geleid heeft tot het zoeken van die spanning op de weg.”

Steeds drukker en krachtiger

De omstandigheden op de weg spelen ook een rol. Auto’s krijgen steeds meer vermogen en het is verleidelijk dat vermogen ook in te zetten, denkt Dicke-Ogenia. Bovendien wordt het drukker op de weg. Zo rijden er volgens het CBS tegenwoordig ruim 8,9 miljoen auto’s in Nederland rond en dat is een half miljoen auto’s meer dan in 2019.

Meer investeren in infrastructuur is volgens de verkeerspsycholoog echter geen effectieve oplossing. “Tegen bepaald gedrag is geen investering opgewassen. Het gaat tenslotte erom hoe je de ruimte gebruikt. Het overgrote deel van de mensen begrijpt dat. Moet je die als belastingbetaler laten boeten om de infrastructuur maar te blijven aanpassen?”

De subjectieve pakkans moet omhoog

Ook Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland is daar geen voorstander van. “90 procent van de ongevallen is te wijten aan menselijk falen. We moeten, zeker onder een bepaalde groep mensen, een mentaliteitsverandering voor elkaar boksen. Een veel strakkere handhaving is hier op zijn plaats. Vooral voor een minderheid die zich niet aan de geldende regels kan houden.”

Volgens de VVN-woordvoerder is het belangrijk dat hierbij de subjectieve pakkans omhoog gaat. Dat is een term in de verkeersveiligheid, die gebruikt wordt naast de objectieve pakkans. Dat laatste betreft de feitelijke kans die je hebt om als overtreder gepakt en vervolgd te worden. Maar hoe beleef jij die kans? Als je hoort dat op een bepaalde route veel flitspalen staan, schat je de kans dat je gepakt wordt, hoger in dan wanneer je dit niet wist, misschien zelfs hoger dan hij daadwerkelijk is. Dat is het verhogen van de subjectieve pakkans. Dat leidt ertoe dat je je gedrag aanpast. Je wilt immers niet gepakt worden.

De agent kijkt even naar je

Een verhoogde subjectieve pakkans werkt ook als een spiegel. Stel dat je met fikse snelheid op de rijksweg zit en je mobiel geeft een piepje: je hebt een nieuw bericht binnen. Je bent verleid je ogen van de weg te halen en snel op je mobiel te kijken. Op dat moment komt er net een motoragent naast je rijden, die even bij jou naar binnen kijkt. Je ziet de situatie dan door de ogen van de agent. En beseft dat het slimmer zou zijn je focus op de weg te houden.

Het verhogen van de subjectieve pakkans is dus onlosmakelijk verbonden met de objectieve pakkans. Wil je beide verhogen, dan heb je het over meer controles, meer handhaving en de grootscheepse terugkeer van de alcoholfuik, iets wat hoog op het verlanglijstje van VVN staat. Hoewel een drugsfuik tegenwoordig een toepasselijkere term zou zijn. De politie zegt echter daar de capaciteit niet voor te hebben.

De auto als babysitter

Wellicht kan de autotechniek ook bijdragen aan oplossingen. Nu al is het mogelijk dat de auto de bestuurder een signaal geeft als deze een ongewenste verandering waarneemt in bijvoorbeeld stuurgedrag. Maakt de bestuurder te veel of juist te langzame bewegingen, dan grijpt het systeem in met een geluid of een beeld op het dashboard. Ook is het mogelijk dat systemen de GPS-ontvangst van een mobiel verstoren zodra de auto in beweging is, zodat die niet gebruikt kan worden tijdens het rijden. De auto als babysitter dus.

Verkeerspsycholoog Dicke-Ogenia oppert ook om meer en andere voorwaarden aan het rijbewijs te verbinden. “Niet alleen de kennis en de vaardigheden van een bestuurder zijn van belang. Ook de persoonlijkheid bepaalt het gedrag. De rijwaardigheid naast de rijvaardigheid dus. Daarom zijn er al gespecialiseerde rijscholen, die toekomstige chauffeurs met bijvoorbeeld ADHD extra begeleiden in valkuilen, zoals het omgaan met impulsiviteit in het verkeer. Het is een overweging waard of een persoonlijkheidstest ook deel kan uitmaken van het examen, zodat er aanvullende vaardigheden kunnen worden opgedaan.”

Maar bovenal staat het gedrag in het verkeer niet los van de rest van de samenleving. En daar is dan ook de grootste winst te behalen, denkt Dicke-Ogenia. “Een algehele onthuftering, ook elders in de maatschappij. Geef kinderen en jonge mensen basiswaarden mee én het besef dat het eigenbelang niet altijd voorop kan staan. Dan nemen ze dat gezonde verantwoordelijkheidsgevoel ook mee het verkeer in.”

Huftergedrag in cijfers Het totaal aantal geregistreerde verkeersmisdrijven steeg van 125.500 in het pre-pandemiejaar 2019 naar 137.870 in 2022. De cijfers voor geconstateerd drugsgebruik gingen meermalen over de kop. Van 5462 in 2018 naar 9941 in 2019 (82 procent erbij) tot 16.236 in 2022. Ook een aantal andere verkeersdelicten nam de laatste jaren een grote vlucht. Zo steeg het rijden tijdens een ontzegging, waarbij iemand geen motorvoertuig mag besturen, van 4995 in 2019 naar 8795 in 2022. Het aantal overtredingen van een rijverbod, waarbij ook bijvoorbeeld fietsen is verboden, steeg van 105 naar 325. De grootste klapper is voor het weigeren van medewerking aan een blaastest of bloedonderzoek. Dat gebeurde volgens de politie in 2019 650 keer, maar vond in 2022 maar liefst 2105 keer plaats.

