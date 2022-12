Een klein suikertje speelt een cruciale rol bij reuma. Leidse onderzoekers gaan nu kijken hoe ze het kunnen dwarsbomen

Reuma is niet meer de slopende volksziekte van weleer, maar genezing is nog niet mogelijk. Leidse reumatologen hebben een idee om de ziekte te voorkomen. Ze kregen een Europese subsidie van 10 miljoen euro om het uit te zoeken.

Hoe doet het immuunsysteem dat toch? Het menselijk DNA bevat een slordige 30.000 genen. Als die allemaal het recept leveren voor een eiwit, heeft het lichaam de beschikking over 30.000 eiwitten. Om cellen te bouwen, de stofwisseling te regelen of signalen door te geven. En om antilichamen te maken die vijandige virussen of bacteriën kunnen uitschakelen. Alleen: de wereld kent miljoenen microscopische belagers waar het immuunsysteem een verdediging voor moet hebben. Het receptenboek lijkt daar veel te dun voor.

De truc die de natuur daarvoor verzonnen heeft, heet genherschikking, zegt Tom Huizinga, hoogleraar reumatologie van het LUMC. “Het immuunsysteem husselt de genetische informatie voortdurend door elkaar. Zo ontstaat een schier eindeloze reeks aan mogelijke eiwitten.”

Nog zoiets opmerkelijks: de afweer wacht niet totdat een of ander virus probeert de boel te infecteren. Het systeem produceert aan de lopende band antilichamen. Honderdduizenden per dag. Meestal kan het lichaam daar niets mee, maar soms dus wel en dan komt er een seintje terug: maak er daar maar wat meer van.

Minder vaak in een rolstoel

Het kan niet anders of dit willekeurige productieproces levert vroeg of laat een antilichaam op dat het op iets eigens gemunt heeft. Gelukkig heeft het lichaam daar een veiligheidssysteem voor, zegt Huizinga. “Als het goed is, worden immuuncellen die antilichamen tegen het eigen lichaam produceren, eruit gehaald. Maar soms is het niet goed en wordt de huid aangevallen of de hersenen. Dan krijg je blaarziektes of MS.”

Of zijn de gewrichten het doelwit, en krijg je reuma. Reumatische artritis, om precies te zijn. Reuma is een containerbegrip waaronder ook jicht of artrose vallen. Reumatische artritis – echte reuma – is een auto-immuunziekte waar in Nederland ongeveer 270.000 mensen aan lijden. De eerste symptomen dienen zich vaak rond het vijftigste levensjaar aan. Pijnlijke en stijve gewrichten, die in een later stadium door ontstekingen opzwellen.

De ziekte kan zeer invaliderend zijn, maar patiënten belanden veel minder vaak dan vroeger in een rolstoel. Met medicatie gericht tegen de ontstekingshormonen zijn de symptomen te dempen en kan het beloop van de ziekte worden geremd. Maar een behandeling die reuma geneest, is er niet. De wetenschap weet eigenlijk niet eens hoe reuma ontstaat.

Tom Huizinga heeft wel een idee. Sterker nog, na jaren onderzoek hebben Huizinga en zijn collega-reumatologen zo’n duidelijk beeld gekregen van het auto-antilichaam dat bij reuma een cruciale rol speelt, dat ze gericht kunnen zoeken naar een manier om dat proces te dwarsbomen. Onlangs kreeg het team van de Europese onderzoeksraad een zogeheten synergy grant van 10 miljoen euro om dat idee verder te onderzoeken. Heel bijzonder, zegt Huizinga. “Het is de eerste keer dat het coördinatorschap van zo’n grant aan een universitair medisch centrum wordt toegekend.”

Wat doet die suiker daar?

Het begon twintig jaar geleden, Huizinga herinnert het zich als de dag van gisteren. “Het was op een dinsdag, we zaten hier op deze kamer. We hadden een auto-antilichaam ontdekt dat specifiek bleek voor reuma. De biologie ervan wilden we precies begrijpen. We hadden er enkele geïsoleerd en terwijl we ernaar keken, merkte een postdoc op: ze zijn ietsje groter dan de andere. Bij nader onderzoek bleek dat er een extra suikergroep op dat antilichaam zat. Toen was de vraag: wat doet die suiker daar?”

Voor een antwoord op die vraag is een diepere duik in de biologie nodig. De productie van antilichamen heeft het immuunsysteem uitbesteed aan de zogeheten B-cellen. Zoals gezegd maken deze aan de lopende band antilichamen in alle denkbare varianten. Bij een infectie met bijvoorbeeld een virus zullen de varianten gericht tegen het virus extra worden aangemaakt. Daar kunnen ze niet onbeperkt mee doorgaan. De bloedbanen zouden veranderen in een poel des doods.

Een soort leukemie, zegt Huizinga. Als het virus is opgeruimd, zullen de B-cellen daarom stoppen met het maken van nog meer antilichamen tegen het virus. “De B-cellen zijn dus zo afgesteld dat ze, als er geen signaal komt van een infectie, na een paar uur stoppen met de productie van antilichamen en dood gaan. Wij hebben ontdekt dat die suikergroep, die niet alleen op de antilichamen zit maar ook op de B-cellen zelf, daar het signaal afgeeft: ga niet dood, ga door met het maken van antilichamen.”

Die ontdekking geeft een aanwijzing hoe reuma aangepakt kan worden. Als de Leidse reumatologen weten te achterhalen hoe de suikergroep haar signaal afgeeft aan de B-cellen, kunnen ze wellicht een medicijn ontwikkelen dat de suiker dwarszit.

Rokende inheemse bevolkingsgroep

Als dit het hele verhaal was geweest, zegt Huizinga, hadden ze die Europese subsidie vermoedelijk niet gekregen.

Terwijl ze onderzochten hoe de suiker te werk ging, vroegen ze zich ook af hoe specifiek de suiker voor reuma was. Daarvoor gingen ze naar Canada, naar een inheemse bevolkingsgroep. “Deze native Canadians houden er een zeer ongezonde levensstijl op na. Ze roken bijvoorbeeld erg veel. Dat is een risicofactor voor reuma, dat komt er dan ook relatief vaak voor. Dat is niet goed natuurlijk, maar daardoor waren ze voor ons een perfecte onderzoeksgroep.”

De Canadezen leverden het bewijs waar de Leidenaren naar op zoek waren: de mensen die antilichamen hadden met zo’n suikergroep, ontwikkelden vaak reuma en wie zo’n groep niet had, bleef gespaard. Later bevestigde onderzoek in Azië het resultaat: de suikergroep is een cruciale factor voor reuma.

En dan is er nog iets: wat is het beste moment om reuma te behandelen? Vroeger waren er twee scholen, zegt Huizinga. “De ene zei dat je de ziekte zo goed mogelijk moest behandelen, de andere dat je er zo vroeg mogelijk bij moest zijn.” Sinds een jaar of twintig zit Leiden op die tweede lijn. De schade is immers onomkeerbaar, dus hoe eerder met ontstekingsremmers wordt begonnen, des te beter is de patiënt af. “Als iemand zich nu met pijnlijke gewrichten bij de huisarts meldt, wordt hij of zij doorgestuurd naar ons. Maar een paar jaar geleden bedachten we: we hebben nu een therapie voor vroege behandeling van ontstekingen ontwikkeld, zouden we die niet ook kunnen toepassen voor het geval de reuma zich nog niet heeft geopenbaard? Er nog geen ontstekingen zijn?”

Voorspellen of iemand reuma krijgt

Bij die benadering ligt overbehandeling op de loer. Per slot van rekening was het destijds niet meer dan een ‘onderbuikgevoel’, zoals Huizinga het noemt, dat zei of pijnlijke gewrichten een voorbode van reuma waren of niet. Toen ze het gingen onderzoeken, bleek de voorspelling voor 20 à 30 procent van de patiënten uit te komen.

Sindsdien hebben ze striktere criteria ontwikkeld zoals: heeft het auto-antilichaam een suikergroep? Nu kunnen ze met vrij grote zekerheid voorspellen of iemand reuma krijgt. Bovendien, zo blijkt uit een studie die ze afgelopen juni in vakblad The Lancet publiceerden: vroegbehandeling werkt. “Als we deze mensen die nog in het voorstadium zaten methotrexaat gaven, een huis-tuin-en-keukenmiddel tegen reuma, waren ze beter af, houden we de ziekte in toom.”

In toom houden is nog geen genezen en dat is het doel. “We hopen dat we voor deze groep patiënten, waarvan we weten dat ze reuma gaan krijgen, een interventie kunnen ontwikkelen waarmee we dit ziekteproces onderbreken.”

De focus ligt daarbij op die suikergroep, zegt René Toes, hoogleraar experimentele reumatologie, die bij het gesprek aangeschoven is. De suiker moet zich hechten aan het auto-antilichaam. “Dat antilichaam zit dan nog als een receptor vast aan de B-cel”, zegt Toes. “De cel tast met zijn receptor de omgeving af en husselt voortdurend met zijn genen. Net zolang totdat hij een parkeerplaats voor de suikergroep heeft aangelegd, zodat die zich kan hechten.” Het is geen toevalsproces, vult Huizinga aan. “De cel is actief met die herschikking bezig.”

Parkeerplaatsen blokkeren

Het zijn normale immunologische processen die bij een reumapatiënt ontsporen, aldus Toes. “De parkeerplaats wordt bij iedere patiënt opnieuw aangelegd.” Een reumapatiënt heeft wel dubbel pech, zegt Huizinga. “Eerst leggen B-cellen auto-antilichamen aan en vervolgens krijgen ze tijd van leven om zo’n parkeerplaats aan te leggen.”

Hoewel ze nog niet begrijpen waardoor de een wel en de ander geen reuma krijgt, biedt de kennis over de suikergroep voldoende aanknopingspunten. De geneeskunde kent al de nodige middelen om de communicatie tussen immuuncellen te verstoren of om zulke parkeerplaatsen te blokkeren. Toes: “Je kunt ook denken aan middelen die de signalen van de suikergroep blokkeren. Zodat ze niet meer tegen de B-cel kunnen zeggen dat die door moet gaan met de productie van antilichamen.”

Met de Europese subsidie gaat een internationaal team aan de slag. Naast de Leidse reumatologen ook immunologen en suikerexperts, uit Kroatië en Portugal. Terwijl Toes waarschuwt dat de goede vooruitzichten nog geen garantie voor de toekomst bieden, is Huizinga optimistisch. “Genezing van reuma is geen dagdroom meer. Ik zit al heel lang in dit vak, maar ik heb nu het gevoel dat we op de goede weg zitten. Vooral ook omdat we zien dat zo’n suikergroep bij meer auto-immuunziektes een rol speelt.” “Maar niet bij alle auto-immuunziektes”, zegt Toes.

Precaire afstelling van de afweer Vroeger werd vaak gedacht dat mensen reuma kregen door de vochtige en kille huizen waarin ze woonden, maar die theorie ligt allang op het kerkhof. Vooral in de Verenigde Staten is daar veel onderzoek naar gedaan, zegt reumatoloog Tom Huizinga. “Of je nu in Florida woonde of in het koude noorden, op zandgronden of op klei, het maakte allemaal niet uit. Wel is het zo dat bij vochtig weer de pijnklachten heviger worden.” Maar de wetenschap tast nog in het duister over wat dan wel de oorzaak is: genetische aanleg, een infectie die het immuunsysteem triggert? Erfelijkheid speelt een rol. “Als je ouders reuma hebben gehad, is de kans om het te krijgen vier à vijf keer groter”, zegt zijn collega René Toes. “Maar omdat die kans in het algemeen erg klein is – minder dan 1 procent, zegt die erfelijke factor niet heel veel.” Net als bij de meeste andere auto-immuunziektes lopen vrouwen ongeveer twee keer zoveel risico om reuma te krijgen. Ook dat is nog een raadsel, maar het ligt voor de hand dat het iets met de zwangerschap te maken heeft. “Immunologisch gezien is dat heel bijzonder”, zegt Huizinga. “De moeder draagt negen maanden lang een kind dat voor de helft genetisch niet van haar is. Ze mag het kind niet afstoten.” Sterker nog, zegt Toes. “De moeder geeft haar kind via de placenta al antilichamen mee. Dat vereist een precaire afstelling van haar immuunsysteem. Wellicht ontspoort het daardoor ook eerder, maar dat weten we niet.”

