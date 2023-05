Een infrarode blik in de kraamkamer van de kosmos

De afbeelding hierboven toont een deel van de zuidelijke sterrenhemel zoals geen mens hem ooit heeft gezien. Dat is niet doordat de foto is gemaakt met een telescoop die extreem ver in de ruimte reikt. De zogeheten Donkere Wolfnevel, centraal in dit beeld, staat op slechts 500 lichtjaar van de aarde. Het bijzondere aan de afbeelding is dat de opname is gemaakt met een infraroodcamera.

Terwijl de stofwolken van de nevel het zichtbare licht tegenhouden, dringt infrarood licht er doorheen. Met zo’n camera kunnen sterren die zich diep in de nevel bevinden, alsnog worden gedetecteerd.

Sterren die in zo’n nevel ontstaan, moet je eigenlijk zeggen. Nevels zijn de kraamkamers van de kosmos. De wolken van gas en stof trekken door hun eigen zwaartekracht samen en klonteren zo ineen tot nieuwe sterren. Maar hoe vaak wordt een nieuwe ster geboren? Hoe zwaar zijn ze? Hebben ze ook allemaal planeten? Het zijn detailvragen waar de sterrenkunde niet goed antwoord op weet.

Meer dan een miljoen foto’s

Om daar beter inzicht in te krijgen, richtten astronomen de Vista-telescoop van de Europese sterrenwacht in Chili op stervormingsgebieden in de sterrenbeelden Orion, Slangendrager, Kameleon, Zuiderkroon en Wolf. Verspreid over een periode van vijf jaar maakten ze meer dan een miljoen foto’s die ze samenvoegden tot enkele beelden waarvan bovenstaande er een is.

Zo hebben ze een infraroodatlas geproduceerd van een hemelgebied zo groot als drie volle manen. En omdat elk gebied in die vijf jaar meerdere keren is gefotografeerd, kunnen ze ook de bewegingen van de jonge sterren volgen. Al wordt dat nog een hele klus. De schijnbare verplaatsing van zo’n ster komt, vanaf de aarde gezien, overeen met de dikte van een mensenhaar op tien kilometer afstand.

