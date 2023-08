Een gat in het bot van een reuzenluiaard zet het denken over de eerste homo sapiens in Brazilië op zijn kop

Braziliaanse wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat de homo sapiens die via de Beringstraat Noord-Amerika binnenkwam en zich verder naar het zuiden verspreidde, niet de eerste was. In Brazilië liep de homo sapiens al 25.000 jaar geleden rond. En niet alleen daar. Een vondst die nog niet heel goed valt.

De bewijzen komen uit een gebied genaamd Santa Elina, in de deelstaat Mato Grosso in het middenwesten van Brazilië. Een savanne-achtig terrein, nog steeds, waar eens veel grote zoogdieren leefden: graseters, roofdieren en ook gordeldieren. Talloze resten van dieren zijn er al in Santa Elina gevonden, evenals rotstekeningen en gebruiksvoorwerpen, een schat voor archeologen en paleontologen. Het geluk wil dat de vondsten zorgvuldig zijn verwijderd. Ze zijn opgeslagen in het museum voor archeologie van de Universiteit van São Paulo, vertelt onderzoekster Mírian Pacheco, als archeologe en paleontologe werkzaam bij de Universiteit van São Carlos, ook in de deelstaat São Paulo.

Hoofdpersoon van dit verhaal, de reuzenluiaard, Glossotherium phoenesis, wandelde er zo’n 25.000 jaar geleden in het Pleistoceen rond en woog circa vijfhonderd kilo. Rechtopstaand kon hij wel tot zes meter hoogte komen. Onder zijn huid had hij botplaten die zich goed leenden voor bewerking door de mens. Hij stierf ongeveer 11.000 jaar geleden uit.

Van de reuzenluiaard bestudeert een team onder leiding van Pacheco drie botten met vrij perfecte ronde perforaties die door mensen gemaakt moeten zijn. Het kunnen gebruiksvoorwerpen of sieraden geweest zijn; de onderzoekers gebruiken liever de neutrale term ‘artefacten’.

Geschuurde botten

Al zo’n vijf jaar is het team met het materiaal in de weer. Pacheco: “We hadden eigenlijk helemaal niet in ons hoofd om een paradigma te breken. We wilden gewoon meer weten over de herkomst en de kenmerken van de artefacten.” Pacheco en haar collega’s kwamen tot de conclusie dat mensenhanden de botten hadden bewerkt. Ze ontdekten dat het bot geschuurd was en bewerkt met gereedschap.

Door mensen circa 25.000 jaar geleden gemaakt gat in een bot van de reuzenluiaard. Beeld Universiteit van São Carlos

Ze concludeerden ook dat de botten en de mensen tijdgenoten waren, onder andere omdat de botten waren aangevreten door knaagdieren. Deze knagen alleen aan verse botten en niet aan gefossiliseerde. Pacheco: “Het had ook gekund dat mensen op een later tijdstip gefossiliseerde botten hadden gevonden en die hadden bewerkt, maar dat bleek niet zo te zijn.”

De impact van die vondst is behoorlijk, want de match tussen artefacten en mens is 25.000 jaar oud en gooit de algemeen aanvaarde theorie overboord dat homo sapiens circa 15.000 jaar geleden vanuit Azië, via de Beringstraat, die Alaska van het meest oostelijke puntje van Rusland scheidt, in de Amerika’s belandde. Van daaruit zou de mens zich over Noord- en later Zuid-Amerika hebben verspreid. Veel wetenschappers vinden het echter aannemelijk dat de moderne mens al voor die periode van 15.000 jaar geleden in Zuid-Amerika leefde, dus voor het oversteken van de Beringstraat.

Het is niet de eerste keer dat de gangbare theorie vanuit Zuid-Amerika wordt ondermijnd. Pacheco: “Algemeen wordt aangenomen dat homo sapiens ergens rond 15.000 jaar terug de Beringstraat is overgestoken. Maar in het noordoosten van Brazilië heeft de bekende onderzoekster Águeda Vialou gereedschappen van 20.000 jaar geleden gevonden.

Elektronenmicroscopen

Waarom deden Pacheco en haar collega’s hun vondst nu en niet eerder? De artefacten liggen tenslotte al tientallen jaren in het museum. Ze verklaart het door de verbeterde technologie. Zo konden de onderzoekers met elektronenmicroscopen beter bekijken hoe de botten waren gepolijst door de mens en met speciale lichttechnieken (Pacheco noemt het fotoluminescentie) bepalen of de botten bij het bewerken ‘vers’ waren of dat ze al waren gefossiliseerd.

De publicatie is in juli verschenen in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B. “We hebben nog weinig officiële reacties uit wetenschappelijke hoek gekregen, maar de ontvangst is tot nu toe kritisch. Dat geeft niet, het dwingt ons tot een betere argumentatie”, zegt Pacheco met een opgewekte lach door de telefoon, “en we zijn bezig met een tweede artikel om beter uit te leggen hoe we de technologie hebben gebruikt.”

Zo hopen de Brazilianen toch het paradigma te breken en de discussie te openen over een veel eerdere aanwezigheid van de homo sapiens in Zuid-Amerika. Om hun theorie kracht bij te zetten, willen ze dolgraag terug naar die schatkamer waar het kostbare materiaal van de reuzenluiaard vandaan komt, Santa Elina, met zijn savannelandschap. Daar kan door verbeterde technologie waarschijnlijk nog meer materiaal worden gevonden, dat hopelijk antwoord geeft op prangende vragen. Pacheco: “We gaan een aanvraag doen voor financiering.”

Mírian Pacheco. Beeld Universiteit van São Carlos

