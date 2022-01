Een dorpskind roept zijn maatje eerder tot de orde

Elk volk heeft zijn eigen zeden en gebruiken. Wat in het ene land normaal is, kan net over de grens volstrekt uit den boze zijn. Of het nu gaat om de manier waarop men elkaar begroet, wat men eet en wat juist niet, of om simpele afspraken als links of rechts houden in het verkeer – iedereen krijgt met de paplepel ingegoten hoe het hoort of wat gebruikelijk is. De meeste mensen houden zich ook aan deze regels en daarvoor hoeft niet eens op elke straathoek een politieagent te staan. Mensen spreken elkaar er ook onderling op aan.

Maar is dat ook cultureel bepaald? Zien ze er in het ene land strikter op toe dat niemand van de norm afwijkt? En corrigeert men elkaar op eigen wijze? Dwingend of juist met een lichte hint?

Groepsgedrag in diverse uithoeken van de wereld

Het is vaak bij kinderen onderzocht. Immers, wie net geleerd heeft hoe het moet, is eerder geneigd soortgenoten, die nog niet zo ver zijn, terecht te wijzen. Maar dat waren altijd kinderen uit westerse landen, uit Europa of Noord-Amerika. Zo zie je geen culturele verschillen, bedacht een groep Duitse en Britse psychologen en ze besloten het groepsgedrag in diverse uithoeken van de wereld te onderzoeken. Van Namibië tot Argentinië, van Duitsland tot India.

Het bijzondere van het onderzoek, dat ze nu in het vakblad PNAS hebben gepubliceerd, is dat ze de kinderen niet naar hun gedrag vroegen, maar het in de praktijk observeerden. Daarvoor hadden ze de bijna vierhonderd kinderen geleerd houten blokken te sorteren. De ene helft deed het vervolgens op grootte, de andere op kleur.

De psychologen zetten de kinderen in paren bij elkaar. Het ene kind sorteerde, het andere keek toe. Soms hadden ze hetzelfde geleerd, in andere gevallen juist niet. De toeschouwende kinderen bemoeiden zich regelmatig met de sorteerders, vooral natuurlijk als die laatsten het in hun ogen niet goed deden. En hoe feller ze ingrepen, des te meer waren de anderen bereid ernaar te luisteren.

Een opmerkelijke conclusie

Dat gold voor alle kinderen, maar er waren ook culturele verschillen. De psychologen hadden verwacht dat stadskinderen assertiever zouden zijn, maar het waren juist de kinderen van het platteland die het felst optraden. En deze dorpskinderen richtten zich vaker op het andere kind (‘Dat moet je niet doen’) dan op de regels (‘Rood hoort bij rood’). Opmerkelijk, schrijven ze: “Je zou verwachten dat in kleine gemeenschappen, waar iedereen elkaar kent, men elkaar minder direct aanspreekt. In zo’n dorp zijn er veel indirecte wegen om ervoor te zorgen dat men zich aan de regels houdt. Maar het tegenovergestelde kwam dus uit.”

In een vervolgstudie willen ze uitzoeken waarom kinderen ingrijpen als ze zien dat een ander zich niet aan de regels houdt en hoe ze leren wat ze dan het beste kunnen doen. Het gaat hierbij om conventies, benadrukken ze nog maar eens. Het is in elke cultuur van belang dat je elkaar de hersens niet inslaat of weet dat je geen giftige paddenstoelen moet eten. Of je elkaar ter begroeting nu een hand geeft of een vriendschappelijke stomp, het maakt niet uit. Maar wij mensen maken daarover afspraken. Daarin onderscheiden we ons van elk ander dier.

