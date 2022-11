Een beetje vleermuis zingt Mariah Carey en Prince er met gemak uit

Vleermuizen hebben een imposant stembereik. Hoe ze dat doen, daar hebben Deense onderzoekers nieuw licht op laten schijnen. Het blijkt dat ze om zeer lage tonen te halen in wezen dezelfde techniek gebruiken als deathmetalzangers.

Om goed zicht te krijgen op de zangtechniek filmden de onderzoekers de stembanden van een zingende vleermuis met een krankzinnig hoge resolutie van 250.000 beelden per seconde. Ter vergelijking, de meeste video die wij als vloeiend ervaren heeft zo’n 25 beelden per seconde. Die mate van detail gaf het geheim prijs.

De diertjes gebruiken hun ‘valse stembanden’, plooien die in de keel boven de echte stembanden liggen en geen spieren bevatten, waardoor ze normaal gesproken niet worden gebruikt om geluid te maken. Wie die flapjes echter naar de stembanden toe beweegt, kan ze tegelijk mee laten trillen en zo een lager geluid produceren. In muziek wordt dat de growl genoemd, metalbands als Metallica of Sepultura gooiden er hoge ogen mee.

Het bereik van een piano

Met toonhoogtes van 1 tot 5 ki­lo­hertz (kHz) zingt de vleermuis ze er echter allemaal uit. En dat is des te imposanter omdat het dier ook aan de hoge kant van de toonladder de mens in het stof doet bijten. Al met al pakt een vleermuizenstem zeven octaven, vrijwel het hele bereik van een piano. Uitzonderlijke menselijke zangers, zoals Mariah Carey of Prince, halen vijf octaven.

De hoge tonen hebben voor de vleermuis een algemeen geaccepteerde functie, ze gebruiken de weerkaatsing van het geluid voor echolocatie. Waarom ze growlen is moeilijker te gissen, zegt Lasse Jakobsen, vleermuiskenner en coauteur van de studie. Het viel op dat de geluiden vaak worden gemaakt als ze hun dichtbevolkte standplaatsen in- of uitvliegen. “Sommige lijken agressief, andere zouden irritatie kunnen uitdrukken en sommige kunnen een heel andere functie hebben. We weten het nog niet.”

