Een appeltje is niet alleen goed voor de dorst, maar ook voor nieuwe hersencellen

‘An apple a day keeps the doctor away’, zeggen de Britten. Fruit houdt je gezond, op talloze manieren; het is een bron van energie, van vitamines en tal andere stoffen die lichaam en geest helpen presteren. En de appel krijgt er nu een ster bij, want die blijkt de aanmaak te stimuleren van nieuwe hersencellen. Dat laat een ploeg Duitse onderzoekers zien in vakblad Stem Cell Reports. De ploeg werd geleid door Gerd Kempermann, verbonden aan de universiteit van Dresden en een autoriteit op het gebied van neurogenese.

Neurogenese, de aanmaak van nieuwe hersencellen, is nog een beetje een wetenschappelijk raadsel. Er is lang gedacht dat een volwassen brein niet tot neurogenese in staat was. In uitgegroeide hersenen zouden alleen maar neuronen afsterven, met alle cognitieve achteruitgang van dien. Maar er zijn gaandeweg steeds meer aanwijzingen gekomen voor het tegendeel. In labexperimenten en dieronderzoek is bewezen dat ook volwassen hersenen nog nieuwe neuronen kunnen aanmaken.

Plasticiteit

Dat is bij de mens waarschijnlijk ook zo. Het effect is klein en daardoor moeilijk aan te tonen, maar wel belangrijk voor de plasticiteit van het brein, voor leerprestatie en geheugen en het vermogen zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Nu wordt de ontwikkeling van de hersenen van de mens beïnvloed door tal van factoren. Door zijn gedrag (rust, stress, drinken), zijn omgeving en zijn dieet. En dus zullen er ook tal van factoren zijn die de neurogenese kunnen beïnvloeden. Maar om het mechanisme te achterhalen concentreerden Kempermann en zijn collega’s zich helemaal op de appel, en op maar een paar van de vele heilzame stoffen die daarin zitten.

Twee stoffen bleken de vorming van nieuwe neuronen te bevorderen, in de reageerbuis en in de hersenen van levende ratten. Die stoffen (quercitine en een benzoëzuur) zijn niet heel specifiek voor de appel, ze komen ook in andere fruitsoorten voor; ze staan al op het menu van de mens sinds die op aarde rondloopt en zijn tegenwoordig in de supplementenhandel te vinden.

Maar hun stimulerende effect op de neurogenese is nu met de appel aangetoond. Om precies te zijn: met de schil en het vruchtvlees van de appel. Appelsap hebben de onderzoekers ook getest, maar dat gaf geen enkel effect. In het sap zijn de concentraties waarschijnlijk te laag.

