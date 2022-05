Dit is hem: het superzware zwarte gat in de kern van de Melkweg

Voor het eerst is het superzware zwarte gat midden in onze eigen Melkweg in beeld gebracht.

Tijdens verschillende live gestreamde internationale persconferenties is voor het eerst een foto van het superzware zwarte gat in het centrum van onze eigen Melkweg gepresenteerd. Het is het eerste directe bewijs dat zich in het galactische centrum daadwerkelijk een zwart gat bevindt.

Het superzware zwarte gat (met de wetenschappelijke naam Sagittarius A*), bevindt zich op een afstand van 25.900 lichtjaar van de aarde in de richting van het sterrenbeeld Boogschutter. Het heeft een massa van circa 4 miljoen keer die van de zon. De doorsnede is ‘slechts’ 6 miljoen kilometer, ongeveer 15 keer de afstand tussen de aarde en de maan. Een speldenknopje op astronomische schaal. Vanwege deze grote afstand en kleine afmeting is het maken van een foto van het zwarte gat vanaf de aarde vergelijkbaar met het maken van een foto van een donut op de maan.

Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat zelfs licht er niet uit kan ontsnappen. Op de foto is dan ook niet het zwarte gat zelf te zien, maar eerder de ‘schaduw’ die hij op zijn omgeving werpt. Dit wordt veroorzaakt doordat het licht in de directe omgeving wordt afgebogen door de extreme zwaartekracht-effecten. Ook is de schijf van gloeiend heet gas te zien dat het zwarte gat naar zich toe trekt.

De foto komt van de Event Horizon Telescope (EHT), een netwerktelescoop van acht met elkaar verbonden radiotelescopen wereldwijd. Samen vormen ze een telescoop zo groot als de aarde. Deze techniek biedt astronomen de resolutie die nodig is om het zwarte gat in beeld te brengen.

Het fotograferen van het zwarte gat in de Melkweg was het belangrijkste doel van de EHT. In 2019 publiceerde de EHT al de allereerste foto van een superzwaar zwart gat in het centrum van het verre sterrenstelsel M87.

