Dit is de meest nauwkeurige wereldkaart tot nu toe

Het is even wennen, maar dit is een wereldkaart. De AuthaGraph is de meest nauwkeurige plattegrond van de aarde die momenteel beschikbaar is. Als het tenminste gaat om verhoudingen en grootte van landmassa’s.

Het is wél even puzzelen met de lengte- en breedtegraden, want die golven door de afbeelding heen. De wereldkaart die wij kennen, heeft dat laatste probleem niet, daar zijn de lijnen vrijwel recht. Maar daar zijn dan weer de oppervlakteverhoudingen zoek.

Kaartenmakers worstelen al eeuwen met hetzelfde probleem. Ze proberen van iets ronds zoals de aardbol, iets plats zoals een wereldkaart te maken. Stel je maar voor dat je een touwtje zou spannen om een globe, precies in de breedte over het midden. Als het goed is, loopt je touwtje langs de evenaar en daarmee over Indonesië, Kenia en uiteraard Ecuador (vernoemd naar de equator).

Van iets ronds naar iets plats

Knip het touwtje af en span een nieuw touwtje hoger op de globe. Bijvoorbeeld op 50 graden noorderbreedte, langs Rusland, Canada en België. Knip ook dat touwtje af en je hebt een veel korter touwtje dan het eerste. Je maakte er een kleinere cirkel mee. Als je de landen op die touwtjes toch zou moeten intekenen op een rechthoekige kaart, zou je het langste touwtje moeten inkorten en het kortste touwtje een eind moeten oprekken. En de landen die er langs liggen ook. Dat is de basis van de klassieke Mercatorprojectie.

Daarom kloppen de afmetingen van de continenten niet. Alles dat op de evenaar ligt, wordt helemaal ingekrompen en alles dat op de 50 graden noorderbreedte ligt, raakt helemaal uitgerekt.

Het continent Afrika lijkt opeens twee keer zo klein als Rusland. Terwijl in werkelijkheid het andersom is: Rusland is bijna twee keer zo klein als Afrika. Ga maar na: Rusland heeft een oppervlakte van 17 miljoen vierkante kilometer en het continent Afrika beslaat ruim 30,3 miljoen vierkante kilometer.

De Japanse bedenker van de AuthaGraph, Hajime Narukawa, is geen kaartenmaker, maar een architect. Hij studeerde in Nederland aan het instituut van Berlage toen hij het probleem met de wereldkaart besloot op te lossen. Hij pakte het wiskundig aan en deelde de globe op in 96 driehoeken, waarvan hij alle verhoudingen berekende. En al kloppen de verhoudingen nog steeds niet helemaal voor de volle 100 procent, zijn kaart werd daarom wel veel realistischer. Bovendien is op de Japans/Nederlandse kaart Antarctica wél goed opgenomen. Op de meeste projecties wordt het zuidpoolcontinent óf met een wit kronkellijntje onderaan óf helemaal niet afgebeeld.

Onze wereldkaart vertelt een verhaal

Is dat genoeg reden om de oude kaart de prullenbak in te smijten? Van professor Henk van Houtum hoeft dat niet, maar wat meer aandacht voor meerdere perspectieven op onze wereld, zou gezond zijn. Van Houtum doceert Politieke Geografie en Geopolitiek aan de Radboud Universiteit. “Een kaart is een verhaal, net zoals een tekst dat is. Het is daarom opvallend dat we al eeuwenlang grofweg hetzelfde verhaal vertellen: dat van de koloniale Mercatorkaart, met een vertekend Amerika, Europa en Rusland, Noord- en Zuidpool die veel te groot worden verbeeld en Europa als destijds koloniale macht, standaard in het midden. Andere projecties van de wereld dragen allicht bij aan het idee dat er niet één alles dekkend verhaal is.”

Van Houtum vindt de AuthaGraph ‘zeer interessant’, maar is geen fan van plattegronden van territoriagrenzen zoals landen of continenten. “Dat zou niet het enige of dominante venster op de wereld moeten zijn in ons onderwijs, de politiek en de media. Ook de AuthaGraph doet nog steeds alsof de wereld is terug te brengen tot een wereld van slechts territoria. Cartografie zou verder moeten gaan dan grondgebied. Ze visualiseert niet machtsfactoren als bedrijven en media, laat staan de leefwereld van mensen en hun verbindingen over grenzen heen. Het voedt het denken in nationale verschillen. Het doet alsof landen homogene hokjes zijn en maakt andere invloeden zoals diversiteit en internationale dynamiek, onterecht tot uitzondering in plaats van tot integraal onderdeel. Het is tijd voor een meer menselijke en inclusievere kijk op kaarten van de wereld.”

Dat komt neer op een alternatieve wijze van kijken naast de traditionele plattegrond. Tekeningen en statistische weergaven zouden dan een veel prominentere plaats krijgen.

Maar uitgever van kaarten en plattegronden Bosatlas heeft niet zo veel behoefte aan alternatieve weergaven of perspectieven. Volgens een woordvoerder zal Bosatlas ook de AuthaGraph niet snel opnemen. Het geografische graadnet van lengte- en breedtegraden is vervormd en de uitgever vindt het didactisch belangrijk om inzichtelijk te maken wat op welke geografische breedte of lengte ligt. “Het is de laatste jaren ook een hype geworden om alleen oppervlaktegetrouwe projecties als ‘goede’ projecties te bestempelen. Daarbij wordt dan vaak naar de Mercatorprojectie verwezen, die gebieden veel groter laat zien naarmate ze verder van de evenaar liggen. Dit wordt dan meestal gekoppeld aan het rijke Westen, dat bewust armere landen kleiner en onbelangrijker wil laten zien, zoals op het continent Afrika. Maar in onze atlassen wordt de Mercatorprojectie niet gebruikt.”

In de Bosatlas wordt momenteel de Winkel-Tripelprojectie gebruikt, ontworpen door de Duitse Oswald Winkel, alweer een eeuwtje geleden. Dat is een zogeheten cilinderprojectie. De bolling vanaf de evenaar naar het zuiden en naar het noorden is meegenomen in de afbeelding, zodat vervorming wordt tegengegaan. De punt van Azië en van Alaska komen wel weer een beetje in de verdrukking op de Winkel-Tripel projectie. Bosatlas gebruikt deze kaart als redelijk compromis tussen oppervlakte-, hoek- en afstandsgetrouwheid.

Overigens is de overweging van Bosatlas om de AuthaGraph te verwerpen niet puur didactisch. De wiskundige berekening van Hajime Narukawa is niet vrij toegankelijk, maar met rechten omgeven. Officieel is de AuthaGraph dan ook een design, waar copyright op rust. Daardoor kan de projectie niet worden opgenomen in software die met geo-referentie werkt.

Of het ontwerp wel ooit didactische vormen gaat aannemen op onze scholen, hangt volgens Bosatlas af van de behoefte van Nederlandse docenten. “In de online omgeving van onze atlas behandelen we een aantal verschillende kaartprojecties. Met name voor vwo-bovenbouwleerlingen komen deze verschillen aan bod. Mocht dit bij een toekomstige editie volgens de aardrijkskundedocenten een zinvolle toevoeging blijken, dan kan deze projectie op die plek worden opgenomen.”

Het zal dus nog wel even duren voordat elke leerling in een oogopslag kan zien dat Australië ruim drie keer groter is dan Groenland.