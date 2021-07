Dierproefvrije test voor vaccins in de maak: ‘Het is nog preciezer ook’

Toen Aurora Signorazzi (31) in 2016 met haar promotieonderzoek begon, was dat met een duidelijk doel: verminder het aantal dierproeven op vaccins in Nederland. In Europa worden jaarlijks zo’n negen miljoen dierproeven uitgevoerd, in Nederland zijn dat er een half miljoen, voornamelijk op konijnen en muizen. Vijftien procent van de dierproeven zijn bedoeld om vaccins te testen, waar ook Signorazzi onderzoek naar doet. “Je injecteert het vaccin in het dier en een kleine dosis van het virus. Dan kijk je simpelweg: overleeft het dier het, of niet?”

Nee, diervriendelijk is het bepaald niet, vindt ook Signorazzi. Tijdens haar PhD-onderzoek bestudeerde ze daarom een diervriendelijke manier om een vaccin tegen het zeldzame TBE-virus te testen, dat zich bij teken nestelt en hersenvliesontsteking kan veroorzaken. “Bij het testen van een pakket vaccins gebruikten we voorheen veertig tot tachtig proefdieren”, zegt ze. “Door mijn technologie zijn slechts enkele dieren nodig.” Onlangs promoveerde ze op het onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dure dieren

Het testen op dieren heeft meer nadelen, somt Signorazzi op. “Proefdieren zijn erg duur, omdat je ze moet onderhouden.” Ook zit er veel variatie tussen de uitkomsten, omdat ieder dier anders is.

Maar misschien het belangrijkste nadeel: het testen bij dieren geeft weinig inzicht in de werking van een vaccin. “Kort gezegd kijk je: overleeft het dier het virus in combinatie met het vaccin, of sterft het? Het is een soort zwarte doos, waar een vaccin ingaat en er een resultaat uitkomt. Maar waaróm dat precies gebeurt, dat weet je niet.”

Dat is anders bij Signorazzi's techniek. Door te werken met menselijke cellen uit gedoneerd bloed, kan de promovenda de precieze immuunrespons van een vaccin in de cel meten. “Ik keek wat voor immuunrespons een bepaald vaccin opwekte, en ook hoe sterk die respons was", legt ze uit. “Soms vergeleek ik ook vaccins, door een ‘goed’ en een ‘slecht’ vaccin te combineren. Was de verhouding 50/50, of 80/20, dan bleek de immuunrespons precies in diezelfde verhouding te reageren.” Het gevolg: de onderzoeker kon de precieze effectiviteit “veel beter” meten dan wanneer het vaccin op dieren was getest.

Aurora Signorazzi (31) promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op dierproefvrij vaccins testen.

Nog een voordeel: door op de menselijke cellen te testen, kunnen slecht werkende vaccins bij voorbaat al worden afgeschreven. Die vaccins hoeven dus niet meer op dieren te worden getest. “Wel moeten de vaccins met een goede uitslag alsnog op enkele dieren worden getest”, vertelt de onderzoeker, “om zeker te zijn dat het vaccin ook bij dieren effectief is.” Dat is volgens Signorazzi voorlopig nodig om het publiek de veiligheid van het vaccin te garanderen.

Ouderwetse methode

Het einddoel van Signorazzi: vaccins tegen virussen betrouwbaar testen, zonder dat daar ook maar één dier voor nodig is. Inmiddels werkt Signorazzi voor farmaceut Janssen, waar ze het onderwerp verder onderzoekt. “Voorlopig zijn dierproeven nog nodig om een vaccin goed te keuren”, zegt ze, “maar dat zou snel kunnen veranderen.”

Ze is optimistisch, omdat het in de ban doen van dierproeven veel steun krijgt. “Niet alleen van wetenschappers, maar ook van bedrijven en het Europees Geneesmiddelenagentschap. Iedereen zegt: vaccins testen op dieren, dat is een ouderwetse methode. Dierproefvrij testen is niet alleen beter voor dieren, maar vanwege de precisie en de kosten óók voor mensen een goed idee.”

